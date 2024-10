Numerosos tigres de un zoológico del sur de Vietnam sucumben a la gripe aviar.

Según VNExpress, un cuidador del zoológico Vuon Xoai en la ciudad de Bien Hoa reveló que los animales eran alimentados con pollo crudo de granjas cercanas. El pantera y alrededor de 20 tigres, incluyendo varias crías, pesaban entre 10 y 120 kg cuando fallecieron. Los restos fueron incinerados y enterrados en el terreno del zoológico.

"Los tigres murieron tan repentinamente", declaró el supervisor del zoológico, Nguyen Ba Phuc. "Parecían débiles, perdieron el apetito y sucumbieron a la enfermedad en dos días".

Las pruebas realizadas en los tigres dieron positivo para H5N1, el virus responsable de la gripe aviar.

Identificado por primera vez en 1959, este virus evolucionó hasta convertirse en una amenaza generalizada y altamente dañina para las aves migratorias y el ganado doméstico. En años recientes, H5N1 ha sido detectado en diversos animales, desde gatos y perros hasta leones marinos y osos polares.

En gatos, se descubrió que el virus atacaba el cerebro, dañaba los vasos sanguíneos y provocaba convulsiones y muerte.

Se aislaron más de 20 tigres adicionales para monitoreo. El zoológico alberga aproximadamente 3,000 otros animales, incluyendo leones, osos, rinocerontes, hipopótamos y jirafas.

Se informó que los treinta empleados que cuidan de los tigres presentan condiciones de salud normales y han dado negativo en las pruebas de gripe aviar, según VNExpress. Otro brote ocurrió en un zoológico de la provincia vecina de Long An, donde murieron 27 tigres y 3 leones en una semana en septiembre, informó el periódico.

Las cepas raras de gripe que provienen de animales han sido descubiertas ocasionalmente en humanos. Los oficiales de salud de Estados Unidos confirmaron el jueves que dos trabajadores lácteos en California habían sido infectados - lo que marca el 16º caso detectado en el país en 2024.

"La muerte trágica de 47 tigres, tres leones y un pantera en el Safari My Quynh y el Zoológico Vuon Xoai durante el brote de gripe aviar en Vietnam destaca los riesgos de mantener animales salvajes en cautiverio", declaró el vicepresidente senior de PETA, Jason Baker, en un comunicado enviado a The Associated Press.

"La explotación de animales salvajes también representa una amenaza para la salud humana al aumentar las posibilidades de otra pandemia", agregó Baker.

La gripe aviar ha provocado cientos de muertes en todo el mundo, con la mayoría de las fatalidades occurring debido al contacto directo entre humanos y aves infectadas.

El virus responsable de la muerte de los tigres, H5N1, ha sido detectado en diversos animales en todo el mundo, incluyendo Asia. Esto destaca la propagación global de las enfermedades zoonóticas y las posibles amenazas para la salud animal y humana.

