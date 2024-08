Numerosos reclutas rusos desaparecidos durante la operación de represalia ucraniana en el área de Kursk.

Durante la contraofensiva ucraniana en la región de Kursk, numerosos soldados rusos reclutados han desaparecido o han sido capturados, según informan varios medios de comunicación. Se reportan más de 81 soldados desaparecidos, mientras que otros 38 han sido identificados como cautivos en videos compartidos por oficiales militares ucranianos, según el servicio ruso de la BBC.

Inicialmente, el presidente ruso Vladimir Putin prometió que solo soldados profesionales y voluntarios serían enviados a luchar contra Ucrania. Sin embargo, Kursk no se considera parte de la supuesta "operación militar" por el Kremlin.

Rusia no hace públicos sus muertos en Kursk. No obstante, al menos dos conscriptos han fallecido en los enfrentamientos desde finales de agosto, y se cree que la cifra real es mucho más alta. La información de la BBC sobre los conscriptos desaparecidos se recopila de los avisos en línea de sus familiares, que aún no han recibido noticias de sus seres queridos desde que comenzó la ofensiva ucraniana.

Según los informes de los medios, los reclutas de diversas regiones están siendo destinados a Kursk. Los mandos militares rusos intentan continuar sus ataques en Ucrania sin retirar significativamente a sus soldados profesionales del territorio invadido. Sin embargo, el Kremlin corre el riesgo de que el apoyo público a la guerra disminuya rápidamente en caso de pérdidas significativas entre los conscriptos.

El líder de la unidad especial chechena "Achmat", Apti Alaudinow, ya ha descartado las críticas crecientes al afirmar que Rusia no necesita a jóvenes hombres que no quieran proteger su país.

A pesar de la promesa inicial del gobierno ruso de enviar solo soldados profesionales y voluntarios, decenas de conscriptos se han visto envueltos en los enfrentamientos en Kursk. Como resultado, decenas de familias están en la incertidumbre, esperando ansiosamente noticias de sus hijos conscriptos desaparecidos.

