Numerosos mineros se encuentran en una situación difícil dentro de Donetsk

15:08 150 Mineros Atrapados en la Mina de Dobropillia por un Corte de Luz por Ataques Rusos

150 mineros están atrapados en la mina de Dobropillia debido a un corte de luz causado por ataques rusos en la región de Donetsk. Según información del "Kyiv Independent" citando a Mychailo Volynets, líder del sindicato de mineros ucranianos, la ciudad de Dobropillia, que antes de la crisis tenía alrededor de 28,000 habitantes, se encuentra a unos 20 kilómetros al norte de Pokrovsk. En los últimos meses, Dobropillia se ha convertido en un objetivo importante para las tropas rusas, lo que ha afectado el suministro de energía de la ciudad y los asentamientos circundantes, incluyendo las minas de carbón. Según los informes, el fallo de energía está causando inundaciones y escapes de gas en las áreas de minería. Volynets agrega que la situación en la región sigue siendo desafiante.

17:08 Suecia Fortalece la Defensa Civil en Previsión de la Guerra

Suecia planea aumentar su presupuesto de defensa civil en un 100% en los próximos tres años para prepararse para posibles conflictos. El gobierno de Estocolmo afirmó que las lecciones de la guerra en Ucrania destacan la importancia de garantizar que partes críticas de la sociedad puedan funcionar sin problemas. El ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, anunció que el presupuesto del país para la defensa civil se duplicará a 8.500 millones de coronas suecas (740 millones de euros) este año, y se espera que alcance los 15.000 millones de coronas para 2028. Bohlin dijo: "La situación de seguridad sigue siendo grave y se espera que continúe en el futuro próximo".

16:39 Putin: NATO Entraría en Guerra con Rusia si el Oeste Aproba el Uso de Armas de Largo Alcance por Parte de Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, argumentó que si el Oeste permite a Ucrania utilizar armas de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia, eso significaría que la OTAN está "en guerra" con Rusia. "Permitir a Ucrania emplear armas de largo alcance contra objetivos rusos cambiaría radicalmente la naturaleza del conflicto. Significaría que los países de la OTAN están involucrados en la guerra en Ucrania", dijo Putin a un reportero de la televisión estatal. Si se toma esa decisión, "sería nada menos que una participación directa de los países de la OTAN en el conflicto ucraniano". Ucrania ha estado buscando la aprobación del Oeste para utilizar armas occidentales de largo alcance contra objetivos rusos durante algún tiempo. Las fuerzas rusas han estado atacando la infraestructura de Ucrania sin descanso durante meses.

16:07 Zelensky Califica la Iniciativa de Paz China-Brasil como 'Destructiva'

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha descartado la iniciativa de paz China-Brasil. Zelensky la describió como "destructiva, es solo una declaración política". Zelensky compartió sus opiniones con el medio brasileño Metropoles. "¿Cómo pueden proponer 'aquí está nuestra iniciativa' si ni siquiera nos han consultado primero?", dijo Zelensky. China y Brasil propusieron una conferencia internacional de paz en mayo. "¿Qué propósito tiene esto?", preguntó Zelensky. A diferencia de Rusia, Ucrania no fue consultada antes del anuncio de la propuesta.

17:40 Ucrania: Misil Ruso Ataca Barco con Grano

Según informes ucranianos, un misil ruso ha impactado un barco civil que transportaba grano desde Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que el barco había zarpado de aguas ucranianas en el Mar Negro en el momento del impacto. El ministro de Asuntos Exteriores, Andrij Sybiha, lo describió como "un ataque deliberado contra la libertad de navegación marítima y la seguridad alimentaria mundial". Según Zelensky, el barco se dirigía a Egipto y no hubo bajas. Un portavoz de la Marina ucraniana afirmó que el barco con grano no se encontraba en el corredor de comercio de granos ucraniano en el momento del ataque, sino que estaba en la zona económica marina de Rumania. Un portavoz de la Marina rumana aclaró que el barco no se encontraba en aguas territoriales rumanas.

17:12 El Presidente Chino Visitará Rusia de Nuevo

El presidente chino, Xi Jinping, visitará Rusia en octubre. Xi asistirá a la cumbre del grupo BRICS, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Wang se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo hoy. Ambos líderes elogiaron las relaciones entre China y Rusia. Wang dijo que Xi había aceptado amablemente la invitación de Putin para asistir a la cumbre del BRICS en Kazán, mientras que Putin elogió los avances en sus relaciones bilaterales.

16:50 EE. UU. Está Listo para "Ajustar" la Ayuda Militar a Ucrania

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, anunció que EE. UU. está dispuesto a ajustar la ayuda militar a Ucrania según sea necesario. Durante una conferencia de prensa en Varsovia, Blinken fue preguntado si EE. UU. había dado luz verde a Ucrania para atacar objetivos dentro de Rusia utilizando armas occidentales. Blinken respondió: "Puedo decirles que seguiremos haciendo lo que hemos estado haciendo: modificaremos, adaptaremos, si es necesario, incluyendo cuando se trata de los instrumentos disponibles para Ucrania". Blinken dijo que había mantenido "discusiones constructivas" con su homólogo británico, David Lammy, en Kyiv el miércoles y había recibido información sobre cómo los ucranianos estaban analizando el campo de batalla y determinando sus necesidades. Estos aspectos se tendrían en cuenta. "Y si es necesario, ajustaremos".

16:35 Nuevo Rol para el Secretario General de la OTAN Stoltenberg

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asumirá el papel de presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El noruego asumirá este cargo después de la conferencia de seguridad en febrero de 2025. Christoph Heusgen, quien asumió el cargo en 2022 y anteriormente sirvió como asesor de política exterior del canciller Angela Merkel, renunciará como presidente, mientras que el antiguo presidente más largo, Wolfgang Ischinger, seguirá siendo el presidente de la junta de fideicomisarios de la fundación. Stoltenberg renunciará a su cargo como secretario general de la OTAN al antiguo primer ministro holandés Mark Rutte en octubre después de diez años.

16:11 Tres trabajadores humanitarios muertos en UcraniaEn un ataque hostil de las fuerzas rusas, tres trabajadores humanitarios de la Cruz Roja ucranianos perdieron trágicamente la vida, según informaron fuentes ucranianas. Este incidente tuvo lugar en un pueblo ubicado en la región disputada de Donetsk, como anunció la Oficina del Fiscal General de Ucrania a través de Telegram. Dos trabajadores adicionales fueron trasladados al hospital, uno de ellos en estado crítico. "Otro acto de agresión espantoso. Hoy, el agresor atacó los vehículos humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja en la región de Donetsk", escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj en su plataforma. Dmytro Lubinets, el comisionado ucraniano de derechos humanos, instó al CICR a reconocer oficialmente la violación de Rusia de los estándares de las Convenciones de Ginebra.

15:45 El público excluido del juicio a los abogados de NavalnyLa jueza presidenta cerró rápidamente la sala del tribunal durante el juicio a los tres abogados que representan al crítico del Kremlin Alexey Navalny en Petushki, Rusia. Ella argumentó que la posibilidad de una provocación por parte de los partidarios de Navalny fue la razón de su decisión de excluir al público. Los acusados, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, son acusados de pertenecer a una organización extremista, en referencia al fondo contra la corrupción que fundó Navalny.

15:18 Conflicto naval en el Mar NegroUcrania y Rusia estuvieron envueltos en una confrontación naval y aérea en el Mar Negro, según diversos informes. El servicio de inteligencia militar ucraniano informó que un avión de combate ruso Su-30 fue derribado utilizando un sistema portátil de misiles tierra-aire durante una operación especial en el mar. No se proporcionó más información sobre el incidente del martes por la noche en Kyiv. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso informó sobre un intento frustrado de Ucrania de atacar una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro con lanchas rápidas el miércoles. Ocho de las 14 lanchas fueron destruidas, mientras que las demás se retiraron. No se mencionó la pérdida de un avión en Moscú. Sin embargo, el blog militar ruso Rybar, afiliado al Ministerio de Defensa, informó que un Su-30 fue derribado mientras defendía contra el ataque ucraniano.

14:54 Soldados ucranianos destacan la necesidad de poner fin al conflictoLos soldados ucranianos deben utilizar sus recursos limitados de manera efectiva y sabia. Kavita Sharma, una reportera de ntv, lo vio de primera mano durante su cobertura en la línea del frente: armas soviéticas desgastadas con poca munición, así como una escasez de armas occidentales de alta gama más nuevas.

14:23 Zelenskyj: Rusia lanza contraofensiva en KurskRusia ha iniciado una contraofensiva en la región fronteriza rusa de Kursk, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj. Esta ofensiva "se ajusta al plan ucraniano", dijo Zelenskyj en una conferencia de prensa en Kyiv, sin proporcionar más detalles. El Ministerio de Defensa ruso anunció a través de Telegram que las tropas rusas habían liberado diez asentamientos en la región de Kursk en dos días.

13:55 Crítica de un político iraní a las relaciones entre Irán y RusiaUn político iraní de alto rango expresó una crítica inusual de la relación de Irán con Rusia a la luz de las nuevas sanciones y las tensiones diplomáticas crecientes. En una publicación en una plataforma de redes sociales, Ali Motahari, exvicepresidente del Parlamento iraní, se refirió a las sanciones impuestas por Alemania, Francia y el Reino Unido contra la provisión de Irán de misiles balísticos a Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó firmemente estas acusaciones.

13:38 Cortes de agua y gas en la ciudad de Pokrovsk en la región de DonetskDespués de los ataques rusos, la ciudad de Pokrovsk en la región de Donetsk de Ucrania ha sufrido interrupciones en el suministro de agua y la falta de gas para cocinar y calentar. La planta de tratamiento de agua de la ciudad recently fue dañada en los combates, dejándola dependiente de más de 300 pozos de emergencia para su suministro de agua. Además, un centro de distribución de gas fue destruido por las fuerzas rusas el día anterior, dejando a 18,000 residentes de Pokrovsk sin gas.

13:07 Informe cuestionable sobre el recuento de buques de guerra de RusiaRusia podría tener la mitad de buques de guerra de lo que afirma su Ministerio de Defensa, según un informe del portal de noticias independiente ruso "Agentstvo". Mientras que el Ministerio de Defensa ruso estima que más de 400 buques de guerra participan en el ejercicio militar a gran escala "Ocean-2024", las bases de datos en línea independientes sugieren cifras que van desde 264 a 299 buques de guerra. La Flota del Mar Negro, que no participa en el ejercicio, también tiene alrededor de 50 barcos y submarinos. Rusia ha sido acusada anteriormente de exagerar el tamaño de sus fuerzas militares.

12:28 El espionaje ruso contra la Bundeswehr se intensificaLos servicios de inteligencia rusos han intensificado sus actividades de espionaje contra la ayuda a Ucrania y la Bundeswehr, según el nuevo informe anual del Servicio de Contraespionaje Militar (MAD). El interés estratégico de Rusia en la política y la estrategia militar ha pasado al nivel táctico. Ahora están muy interesados en información sobre la ayuda militar que Alemania está proporcionando a Ucrania, incluidas las rutas de transporte y los procedimientos de despliegue de armas y municiones. Las capacidades tácticas de la Bundeswehr en sí para la defensa territorial y de la alianza también se han convertido en un enfoque principal para los servicios de inteligencia rusos.

11:52 Munz: La amenaza de armas atómicas en Berlín no es inesperadaEl Reino Unido y Estados Unidos podrían aprobar el uso de armas contra el territorio ruso por parte de Ucrania. El Kremlin ha logrado hasta ahora evitar esta decisión a través de amenazas, como explicó el corresponsal de ntv Rainer Munz. Como resultado, no es sorprendente que un especialista en armas atómicas haya llamado ahora a un ataque contra Berlín.

11:15 Informe: Retraso en la Decisión sobre el Despliegue de Misiles de Largo Alcance de Ucrania Durante Dos Semanas MásLa decisión sobre el despliegue de misiles de largo alcance de Occidente en Ucrania puede tardar un poco más. Parece poco probable que se tome una decisión antes de la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, con alrededor de 150 jefes de Estado y de gobierno, según sugiere el medio estadounidense Bloomberg. Los autores atribuyen esto al secretario británico de Asuntos Exteriores Lammy, quien mencionó la reunión de la ONU como la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance. Según el informe, el presidente ucraniano Zelenskyy planea reiterar su demanda en la reunión. El miércoles, Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kyiv para discutir los planes de Zelenskyy para ataques en territorio ruso. Blinken planea discutir esto con el presidente Biden el viernes, mientras que el primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden el viernes.

10:31 Blinken Realiza Visita a Polonia en su Regreso de KyivEl secretario de Estado de EE. UU. Blinken hace una parada en Polonia, un importante aliado de Ucrania, en su regreso de Kyiv. Se han programado reuniones con el primer ministro Tusk y el presidente Duda. Blinken se espera que discuta la cooperación adicional con Polonia, que sirve como la principal puerta de entrada logística para el apoyo militar occidental a Ucrania. Polonia ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha ordenado 96 helicópteros de combate Apache de la compañía estadounidense Boeing por $10 mil millones.

09:59 Ucrania Informa de 64 Drones Rusos y 5 Misiles en Ataques NocturnosLa fuerza aérea de Ucrania informes que Rusia atacó Ucrania durante la noche con 5 misiles y 64 drones de combate iraníes. Se interceptaron 44 drones. Los informes militares no están completamente verificados. La defensa aérea también estuvo activa alrededor de Kyiv para derribar drones que se acercaban.

09:11 Experto Ruso Aboga por una Postura Nuclear Más FirmeEl influyente experto en política exterior rusa Sergei Karaganov sugiere que Rusia debe indicar claramente su disposición a usar armas nucleares. Según Karaganov, publicado en el periódico ruso Kommersant, el objetivo principal de la doctrina nuclear de Rusia debe ser convencer a "todos los enemigos actuales y futuros de que Rusia está dispuesta a usar armas nucleares", dijo Karaganov. Moscú podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desatar una guerra nuclear a gran escala, agregó. El Kremlin estaría engañando si afirmara que garantiza la protección nuclear para sus aliados, mencionó Karaganov. Karaganov ha abogado anteriormente por que Rusia considere un ataque nuclear preventivo para intimidar a sus enemigos. Algunos expertos occidentales creen que Karaganov desempeña un papel beneficioso para el Kremlin al expresar puntos de vista que preocupan al Occidente y hacen que Putin parezca más moderado por comparación.

08:46 Ucrania Espera la Aprobación de EE. UU. para Misiles de Largo Alcance OccidentalesEl optimismo está creciendo en Ucrania sobre la posibilidad de obtener pronto el permiso para lanzar ataques en territorio ruso utilizando armas occidentales. Durante su visita a Kyiv, el secretario de Estado de EE. UU. enfatizó que quiere asegurarse de que "Ucrania tenga todo lo que necesita". En el Reino Unido, ya hay señales que apuntan a una luz verde:

08:04 Servicios de Inteligencia Ucranianos Informan el Derribo de un Avión de Combate RusoDespués de los informes del día anterior sobre la desaparición de un avión de combate ruso Su-30SM del radar, los servicios de inteligencia militar de Ucrania informan ahora que los soldados ucranianos han derribado un avión de este tipo durante una operación en el Mar Negro. Informa Kyiv Independent. El avión de combate, valorado en $50 millones, con base en la península de Crimea, fue reportedly destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

07:26 Ciudad Ucraniana de Konotop Sufre un Masivo Ataque de Drones, Docenas de lesionadosEl número de heridos en el masivo ataque con drones rusos a la infraestructura energética de la ciudad de Konotop en la región de Sumy ha aumentado a 14. Informa la agencia de noticias estatal Ukrinform, citando la administración militar regional. Entre ellos, un edificio residencial en el centro de la ciudad fue alcanzado.

06:42 Ucranianos en Alemania Mantienen el Estatus de Protección en Visitas a CasaEl Bundestag debate por primera vez hoy el paquete de seguridad propuesto por el gobierno federal, que incluye prohibiciones de cuchillos y la retirada del estado de refugiado para aquellos que viajan a sus países de origen. Sin embargo, se aplican excepciones, como a los refugiados de Ucrania.

06:04 Televisión Estatal Rusa Acusa a Trump de Desventaja en Debate TelevisivoVarios comentaristas de la televisión estatal rusa han acusado "sabotaje" contra Trump en su debate televisivo contra Kamala Harris, según informes del Kyiv Independent. Trump estaba "desventajado", dicen. La verificación de los comentarios de Trump fue criticada duramente. Trump perdió el debate, según muchos observadores. Trump prometió que si gana las elecciones, acabará immediately la guerra de Ucrania.

04:50 Ataque Ruso a Konotop: Daños Graves a la Infraestructura EnergéticaVarios civiles resultaron heridos en un ataque ruso a la ciudad de Konotop en la región de Sumy. Según el alcalde, Artem Semenikhin, el suministro de agua en la ciudad se interrumpió temporalmente. También hay daños graves a la infraestructura energética, y no está claro cuándo las viviendas particulares tendrán electricidad de nuevo. Después del ataque en el centro de la ciudad, hubo varios incendios, edificios escolares y residenciales resultaron dañados. Dos personas fueron llevadas al hospital, una de las cuales se encuentra en estado crítico.

03:29 Letonia Envia Más Apoyo Militar a UcraniaLa primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, anuncia un paquete de apoyo militar para Ucrania durante su visita a Kyiv. Incluirá vehículos de combate de infantería. Esto fue anunciado por el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, en X después de la reunión con Siliņa. Según Shmyhal, ambos países también discuten una expansión de la cooperación en la industria de defensa.

01:32 Reino Unido convoca a empresario iraní por presuntos envíos de misiles a RusiaBajo sospechas de que Irán está suministrando misiles balísticos a Rusia, el Reino Unido ha citado a un empresario iraní, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. "El gobierno británico ha dejado claro que cualquier transferencia de misiles a Rusia se percibiría como una peligrosa escalada y desencadenaría una respuesta firme", declaró el comunicado. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido impusieron más sanciones a Teherán por los presuntos envíos de misiles, específicamente la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. Previamente, la Unión Europea había informado de "información fiable" sobre misiles iraníes siendo transportados a Rusia.

00:14 Ucrania: Rusia despliega soldados sin entrenar en VovchanskSegún informes del ejército ucraniano, Rusia está desplegando soldados sin entrenar en el frente de Járkov. Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo táctico operativo de las fuerzas armadas en Járkov, informó que los soldados involucrados en las operaciones de ataque en Vovchansk están mal entrenados. Se dice que las recientes refuerzos enviados por Rusia son una reserva de movilización reunida por el gobierno. Aún no está claro si estos soldados son exconvictos o reclutas de otros países, como Asia Central, África o el Oriente Medio.

22:39 Alcalde del oeste de Ucrania recruta inspectores rusohablantesEl alcalde de la ciudad ucraniana occidental de Iwano-Frankiwsk anunció el despliegue de patrullas lingüísticas debido al aumento del uso del ruso. "Esto es una iniciativa ciudadana y cualquiera puede unirse como inspector lingüístico", dice el alcalde de la ciudad, Ruslan Marzinkiw, en una entrevista con el canal de televisión NTA. Muchos refugiados internos de Ucrania oriental, cuyo idioma nativo es el ruso, se han establecido en la ciudad. Marzinkiw espera al menos 100 tales controladores lingüísticos, con alrededor de 50 voluntarios ya registrados. También se mencionó un número de teléfono gratuito para que los ciudadanos informen sobre hablantes de ruso en espacios públicos. Debido a la guerra, millones de personas, principalmente de las áreas rusohablantes del este y sur de Ucrania, han huido a la relativamente segura zona ucranófona del oeste de Ucrania.

21:42 Erdogan pide devolución de Crimea a RusiaEl presidente turco Recep Tayyip Erdogan exige la devolución del península de Crimea, anexada por Rusia, a Ucrania. "Nuestro apoyo inquebrantable a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania incluye la devolución de Crimea a Ucrania", dice Erdogan en un mensaje en video en la cumbre de la Plataforma de Crimea. Con la Plataforma de Crimea, establecida en 2021, Ucrania busca atraer más atención internacional a la situación que rodea la península anexada.

21:05 Informe: Kyiv revelará estrategias militares a EE. UU.El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy considera el apoyo de EE. UU. crucial para repeler la guerra de invasión rusa. "El plan para la victoria (...) depende en gran medida del apoyo de EE. UU. y otros socios", declaró Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kyiv. El plan estratégico, que Zelenskyy revelará en la próxima Segunda Conferencia de la Paz de Ucrania, busca "fortalecer significativamente Ucrania" y "obligar a Rusia a poner fin a la guerra". Según Bloomberg, EE. UU. está presionando a Zelenskyy para que presente una estrategia detallada para atacar a Rusia antes de levantar las restricciones en el uso de armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario del Foreign Office

Lea también: