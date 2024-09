Numerosos mineros de carbón atrapados en Donetsk tras los ataques rusos

15:08 150 Mineros Atrapados en Dobropillia por Corte de Luz Provocado por Asaltos Rusos

150 mineros se encuentran atrapados en la mina de carbón de Dobropillia debido a un corte de luz provocado por los asaltos rusos en la región de Donetsk. Según informó el "Kyiv Independent", esta afirmación proviene de Mychailo Volynets, jefe del sindicato de mineros ucranianos. Dobropillia, que en su momento llegó a tener alrededor de 28,000 habitantes, se encuentra a unos 20 kilómetros al norte de Pokrovsk. Dobropillia ha sido un objetivo principal de las fuerzas rusas en los últimos meses. Los raids rusos han afectado el suministro de energía de Dobropillia y los asentamientos vecinos, incluyendo las minas de carbón. El corte de luz ha provocado que las minas se llenen de gas y se inunden. Volynets destaca las difíciles circunstancias de la región.

17:08 Suecia Aumenta el Presupuesto de Defensa Civil ante la Amenaza de Guerra

Suecia planea duplicar su presupuesto de defensa civil en los próximos tres años para hacer frente a los riesgos potenciales de la guerra. "Las lecciones de la guerra en Ucrania destacan la importancia de garantizar el funcionamiento de los sectores clave de la sociedad", ha declarado el gobierno sueco. El ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl-Oskar Bohlin, ha mencionado que aumentarán el presupuesto para la defensa civil a 8.5 mil millones de coronas (740 millones de euros) este año, en comparación con los 6.5 mil millones de coronas del año pasado. El objetivo es alcanzar un presupuesto anual de 15 mil millones de coronas para 2028. "La situación de seguridad sigue siendo precaria y seguirá siendo crítica en el futuro previsible", ha declarado Bohlin.

16:39 Putin Advierte que NATO Estaría en Guerra con Rusia si Occidente Permite Armas de Largo Alcance para Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que si el Occidente permite a Ucrania utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos, la NATO sería arrastrada a "guerra" con Rusia. "Si se toma esta decisión, significará que los países de la NATO están involucrados en un conflicto con Rusia", ha mencionado Putin a un reportero de la televisión estatal. Si se aprueba esta resolución, sería "un indicio de la participación directa de los países de la NATO en el conflicto en Ucrania". Ucrania ha estado pidiendo a Occidente que permita el uso de armas occidentales de largo alcance para atacar a Rusia durante algún tiempo. Rusia ha estado bombardeando la infraestructura ucraniana sin cesar durante meses.

17:40 Ucrania: Misil Impacta en Barco Cívico que Transportaba Trigo

Un misil ruso ha impactado en un barco de carga que transportaba trigo desde Ucrania, según informes ucranianos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha confirmado que el barco había salido de las aguas ucranianas en el Mar Negro en el momento del impacto. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, ha denunciado el ataque como "un asalto descarado a la seguridad marítima y la seguridad alimentaria mundial". Zelenskyy ha mencionado que no hubo víctimas y que el barco estaba dirigido a Egipto. Un representante de la Marina ucraniana ha verificado que el barco de grano estaba fuera de la ruta de granos ucranianos durante el ataque, pero dentro de la zona económica marina de Rumania. Un portavoz de la Marina rumana ha confirmado que el barco no estaba dentro de las aguas territoriales rumanas.

17:12 El Presidente Chino Visitará Rusia de Nuevo

El presidente chino Xi Jinping visitará Rusia de nuevo en octubre, según el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi. Wang ha declarado que Xi se unirá a la cumbre del grupo BRICS de países en Kazán. Wang se encuentra actualmente reunido con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo. Ambos líderes han elogiado las fuertes relaciones entre China y Rusia durante su encuentro. Xi ha aceptado amablemente la invitación de Putin para asistir a la cumbre del BRICS en Kazán, según Wang. Putin ha expresado su expectativa de discutir aspectos de sus relaciones mutuas que han estado prosperando con éxito durante una reunión bilateral.

16:50 EE. UU. Preparado para Modificar la Ayuda Militar a Ucrania

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha declarado que EE. UU. está dispuesto a modificar la ayuda militar a Ucrania según sea necesario. En una rueda de prensa en Varsovia, Blinken fue preguntado sobre la posibilidad de que EE. UU. permita a Ucrania atacar objetivos rusos con armas occidentales. Respondió: "Lo que estamos haciendo es continuar adaptándonos, ajustando, según sea necesario, incluyendo en cuanto a las capacidades que estamos proporcionando a Ucrania". Blinken ha declarado que ha mantenido conversaciones productivas con su homólogo británico, David Lammy, en Kyiv el miércoles, obteniendo información sobre cómo los ucranianos están evaluando el campo de batalla y sus necesidades. "Si es necesario, lo ajustaremos", ha añadido.

16:35 Nuevo Rol para el Secretario General de la NATO Stoltenberg

El secretario general de la NATO, Jens Stoltenberg, ha sido nombrado como el nuevo presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Stoltenberg asumirá el cargo después de la conferencia en febrero de 2025. Christoph Heusgen, quien asumió el cargo en 2022 y sirvió como asesor

15:45 Acceso público prohibido al juicio de los abogados de NavalnyEl juez que preside el juicio contra los tres abogados del crítico del Kremlin Alexey Navalny en Petushki, Rusia, expulsó rápidamente al público de la audiencia que involucra a Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin. El juez citó una alerta policial sobre posibles disturbios orquestados por partidarios de Navalny como la razón para la exclusión. El trío enfrenta cargos de pertenecer a un grupo extremista, específicamente la Fundación Anticorrupción de Navalny.

15:18 Confrontación naval y aérea en el Mar NegroParece que se está desarrollando una confrontación naval y aérea entre Ucrania y Rusia en el Mar Negro. Según la inteligencia militar ucraniana, un avión de combate ruso Su-30 supuestamente fue derribado por un sistema portátil de defensa aérea, según sus registros a las 08:04. Sin embargo, las autoridades ucranianas han guardado silencio sobre los acontecimientos que ocurrieron durante la operación de la noche del martes en Kyiv. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso anunció el miércoles que un asalto ucraniano a una plataforma de perforación offshore rusa en el Mar Negro utilizando lanchas rápidas resultó en la destrucción de ocho lanchas y la retirada de las restantes. No se mencionaron pérdidas de aviones informadas en Moscú. Sin embargo, el blog militar Rybar afirmó que un Su-30 había sido derribado durante la repulsa del ataque ucraniano.

14:54 Soldados ucranianos: "Estamos sobrecargados por la guerra"Para asegurarse de que su pequeño suministro de armas se utilice inteligentemente y con juicio, los soldados ucranianos deben ejercer precaución y astucia. La reportera de Ntv, Kavita Sharma, ha sido testigo de primera mano de la dilemma - una mezcla de armas soviéticas antiguas con munición limitada y armas occidentales más efectivas.

14:23 Zelenskyy: Rusia lanza contraofensiva en KurskSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, las fuerzas rusas han lanzado una contraofensiva en Kursk, una región fronteriza dentro de Rusia. Zelenskyy explicó en una conferencia de prensa en Kyiv que estas acciones están en línea con la estrategia táctica de Ucrania, sin proporcionar más detalles. El Ministerio de Defensa ruso informó en Telegram que las tropas rusas tomaron el control de diez asentamientos en la región de Kursk en solo dos días.

13:55 Político iraní descarta vínculos con RusiaUn político conservador de alto rango en Irán criticó de manera poco convencional la alianza de Irán con Rusia, después de la implementación de nuevas sanciones y tensiones diplomáticas. Ali Motahari, exdiputado del Parlamento, se refirió a la imposición de sanciones por Alemania, Francia y el Reino Unido a las exportaciones de misiles de Irán a Rusia en la plataforma X. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán niega firmemente cualquier participación en la entrega de misiles.

13:38 Escasez de agua y gas en la ciudad ucraniana de PokrovskLa ciudad ucraniana de Pokrovsk en la región de Donetsk ha experimentado una interrupción en su suministro de agua regular y una escasez de gas para cocinar y calentar debido a los ataques rusos, según el gobernador de Donetsk, Vadym Filashkin. Recent bombardments of a water treatment facility have forced the city to rely on over 300 emergency wells for its water supply. A gas distribution center was also destroyed the previous day, leaving 18,000 Pokrovsk residents without gas.

13:07 Rusia podría exagerar el tamaño de su flota navalSegún un portal de noticias ruso independiente, el número real de buques de guerra rusos que participan en el ejercicio militar Ocean-2024 puede ser menor al informado. El Ministerio de Defensa ruso afirma que más de 400 buques están participando en el ejercicio, pero según los datos de Global Naval Powers Ranking 2024 y RussiaShips.info, la estimación es de alrededor de 264 y 299 respectivamente. La Flota del Mar Negro, que no participa en el ejercicio, consta de aproximadamente 50 buques y submarinos. Olga Zikova, analista militar de Agentstvo, cree que Rusia tiene una historia de exagerar la escala de su presencia militar.

12:28 Rusia intensifica la vigilancia de la ayuda alemana y la actividad de la BundeswehrLos servicios de inteligencia de Rusia han intensificado su monitoreo de la ayuda alemana a Ucrania y las actividades de la Bundeswehr, según el informe anual publicado por el Servicio de Contraespionaje Militar (MAD). Según MAD, los espías rusos han enfocado su atención en detalles de nivel táctico para comprender mejor el apoyo militar que Alemania está brindando a Ucrania, incluyendo información sobre los almacenes de armas, las rutas de suministro y el despliegue de armas. Además, los espías rusos han renovado su enfoque en la evaluación de las capacidades de la Bundeswehr para la defensa territorial y de la alianza.

11:52 Munz: La nueva amenaza de armas atómicas en Berlín no es accidentalLas autoridades británicas y estadounidenses podrían potencialmente respaldar el uso de armas contra el territorio ruso, explica el reportero de televisión Rainer Munz. Esta situación ha sido previamente impedida por las amenazas rusas, pero la mención de un especialista en armas atómicas que sugiere ataques en Berlín le da a Munz una cierta sensación de inevitabilidad.

11:15 Reflexión prolongada sobre el despliegue de misiles de largo alcanceUna decisión final sobre el despliegue de misiles avanzados en Ucrania sigue incierta. Bloomberg informes que la decisión podría perderse en la reunión de la Asamblea General de la ONU del martes, donde se reunirán más de 150 líderes mundiales, ya que parece altamente improbable. El secretario británico de Relaciones Exteriores Lammy sugiere que la Asamblea General será probablemente la próxima plataforma para discutir el uso de armas de largo alcance. Según Lammy, el presidente ucraniano Zelenskyy tiene la intención de reiterar su solicitud durante esta reunión. Al mismo tiempo, Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kyiv para deliberar sobre las sugerencias de Zelenskyy, mientras se preparan las discusiones entre el presidente de EE. UU. Biden y el primer ministro británico Starmer.

10:31 Blinken hace una escala en Polonia después de su visita a KyivEl Secretario de Estado de EE. UU., Blinken, realiza una parada en Polonia, importante aliado de Ucrania, de regreso de Kyiv. En su agenda hay reuniones programadas con el Primer Ministro Tusk y el Presidente Duda para discutir la colaboración adicional con Polonia, que sirve como base logística principal de la ayuda militar occidental a Ucrania. Desde la invasión rusa de Ucrania, Polonia ha aumentado significativamente su gasto militar y ha ordenado 96 helicópteros de combate Apache valorados en $10 mil millones a la compañía estadounidense Boeing.

09:59 Ataque nocturno ruso en Ucrania informadoLa fuerza aérea ucraniana reporta un ataque ruso en Ucrania durante la noche, que involucró 5 misiles y 64 drones de combate iraníes. Se informes que 44 drones fueron interceptados. No es posible verificar detalladamente los datos militares. Las defensas aéreas estuvieron activas en el área de Kyiv para derribar los drones entrantes.

09:11 Experto ruso sugiere una mayor disuasión nuclearEl renombrado experto en política exterior rusa, Sergei Karaganov, aboga por que Rusia haga una declaración clara sobre su disposición a usar armas nucleares. El objetivo principal de la doctrina nuclear de Rusia debería ser "convencer a todos los adversarios actuales y futuros de que Rusia está preparada para usar armas nucleares", dijo Karaganov al periódico ruso Kommersant. Moscú podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desencadenar una guerra nuclear a gran escala. Los EE. UU. estarían mintiendo si prometen protección nuclear a sus aliados. Karaganov ha sugerido anteriormente considerar un ataque nuclear preventivo para disuadir a los enemigos. Algunos expertos occidentales creen que Karaganov desempeña un papel útil para el Kremlin al expresar puntos de vista que alertan al Occidente y hacen que Putin parezca más contenido en comparación.

aquí.08:46 Ucrania espera la aprobación para usar misiles de largo alcance del OesteLas esperanzas están creciendo en Ucrania de que pronto se les permitirá lanzar ataques profundamente en territorio ruso utilizando armas occidentales. Durante su visita a Kyiv, el Secretario de Estado de EE. UU. expresó su deseo de asegurarse de que "Ucrania tenga todo lo que necesita". Parece que el Reino Unido ya ha dado su aprobación:

08:04 Las fuerzas ucranianas informan la derribo de un avión de combate rusoDespués de informes sobre la desaparición de un avión de combate ruso Su-30SM del radar, la inteligencia militar ucraniana ahora afirma que soldados ucranianos derribaron un avión de este tipo durante una operación en el Mar Negro. Reporta Kyiv Independent. El avión de combate, valorado en $50 millones y basado en Crimea, fue reportedly destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

07:26 Ataque masivo con drones en Konotop deja a decenas heridosEl número de heridos en el ataque con drones ruso en la infraestructura energética de Konotop durante la noche en la región de Sumy ha ascendido a 14. Reporta la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, citando la administración militar regional. Otros daños incluyen un edificio residencial en el centro de la ciudad que fue alcanzado.

06:42 Ucranianos en Alemania resisten la pérdida de estatus protegido en visitas a casaEl Bundestag alemán debate por primera vez hoy el paquete de seguridad propuesto por el gobierno federal, que incluye la restricción de cuchillos y la revocación del estatus de asilo para aquellos que regresan a su país de origen. Se aplican excepciones, como los refugiados ucranianos.

06:04 Medios rusos acusan a Trump de desventaja en debate televisivoVarios comentaristas en la televisión estatal rusa han acusado "sabotaje" contra Trump durante su debate televisivo contra Kamala Harris, según reporta Kyiv Independent. Trump fue "desventajado", dijeron. Se expresó crítica sobre cómo se chequearon las declaraciones de Trump. Muchos observadores consideraron a Trump como el perdedor del debate. Trump ha prometido poner fin immediately a la guerra de Ucrania si gana las elecciones.

04:50 Ataque ruso en Konotop: suministro de agua interrumpido, infraestructura energética dañadaSe informes de heridos civiles en un ataque ruso en la ciudad de Konotop en la región de Sumy. Según el alcalde Artem Semenikhin, el suministro de agua de la ciudad se interrumpió temporalmente y hay daños graves a la infraestructura energética. No está claro la magnitud de los daños a los hogares privados y el tiempo de restoration. Después del ataque al centro de la ciudad, se produjeron varios incendios y tanto edificios escolares como residenciales sufrieron daños. Dos personas fueron hospitalizadas, una de ellas en estado crítico.

03:29 Latvia aumenta la ayuda militar a UcraniaLa Primera Ministra de Latvia, Evika Silina, anunció el apoyo militar a Ucrania durante su visita a Kyiv, incluyendo vehículos de combate de personal. El Primer Ministro ucraniano Denys Shmyhal informó esto después de su reunión. Ambos países también están discutiendo la expansión de la cooperación en la industria de defensa.

01:32 Reino Unido convoca a un empresario iraní por sospechas de entregas de misiles rusosEn el contexto de las sospechas de entregas de misiles iraníes a Rusia, el Reino Unido ha llamado a un empresario iraní, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. "El gobierno del Reino Unido ha dejado claro que cualquier transferencia de misiles balísticos a Rusia sería vista como una escalada peligrosa y merecería una respuesta firme", dijo. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido anunciaron sanciones adicionales contra Irán en respuesta a las sospechas de entregas de misiles, en particular suspendiendo los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. La Unión Europea citó "información creíble" el lunes sobre la entrega de misiles iraníes a Rusia.

00:14 Ucrania: Rusia despliega soldados novatos en VovchanskSegún fuentes militares ucranianas, Rusia está utilizando soldados novatos en el frente de Járkov. Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo operativo táctico de las fuerzas armadas en Járkov, declaró que los soldados involucrados en las operaciones ofensivas en Vovchansk son inexpertos. Se especula que los refuerzos recientes son una contingencia basada en el reclutamiento organizada por Rusia. No está claro si provienen de personas encarceladas o de reclutas de naciones extranjeras, como Asia Central, África o el Oriente Medio.

22:39 Alcalde de Ucrania Occidental Implementa Patrullas Multi-lingüesEl alcalde de la ciudad ucraniana occidental de Iwano-Frankiwsk ha anunciado la implementación de patrullas lingüísticas debido al creciente uso del ruso. "Esto es una iniciativa pública y cualquiera puede unirse a las patrullas lingüísticas", declaró el alcalde, Ruslan Marzinkiw, en una entrevista con la televisión NTA. Numerosos refugiados internos de Ucrania oriental, que hablan principalmente ruso, se han establecido en la ciudad. Marzinkiw estima que al menos 100 patrulleros lingüísticos serán implementados, con alrededor de 50 voluntarios registrados actualmente. También mencionó el número de teléfono gratuito donde los ciudadanos pueden informar sobre hablantes de ruso en espacios públicos. Debido al conflicto, millones de personas han huido a la relativamente segura zona ucraniana del oeste, especialmente de las áreas de habla rusa en el este y el sur.

21:42 Erdogan Exige la Restitución de Crimea a MoscúEl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha solicitado la devolución del Península de Crimea a Ucrania. "Nuestro apoyo inquebrantable a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania incluye la restitución de Crimea a Ucrania", declaró el jefe de estado turco en un mensaje de video para la cumbre de la Plataforma de Crimea. Establecida en 2021, la Plataforma de Crimea tiene como objetivo obtener más atención internacional a la situación que rodea al anexado península.

21:05 Informe: Kiev Presentará Estrategia Militar a EE. UU.El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj atribuye el apoyo de EE. UU. como un factor crucial para repeler la invasión rusa. "La estrategia para la victoria (...) depende en gran medida de la ayuda de EE. UU. Y las garantías de otros socios", dijo Zelenskyj en una conferencia de prensa en Kiev. La estrategia, que se presentará antes de la segunda conferencia de paz de Ucrania, tiene como objetivo "fortalecer drásticamente a Ucrania" y "obligar a Rusia a detener el conflicto". Según Bloomberg, EE. UU. Exige un plan de batalla preciso de Zelenskyj antes de levantar las restricciones en el despliegue de armamento occidental. El secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido Lammy se habrían reunido con Zelenskyj en Kiev para discutir una estrategia a largo plazo y comprender los objetivos de Ucrania.

20:37 Blinken Revela la Posición de Biden sobre el Uso de Armas contra RusiaEn opinión del secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, EE. UU. Está trabajando activamente para cumplir con las demandas de Ucrania para el uso de armas occidentales de largo alcance contra objetivos en Rusia. El presidente de EE. UU. Joe Biden y el primer ministro británico Keir Starmer discutirán estas demandas el viernes, anunció Blinken en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo británico David Lammy y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania Andrij Sybiga en Kiev. "Estamos trabajando vigorosamente para asegurar que Ucrania tenga todos los medios necesarios para defenderse efectivamente", agregó Blinken, enfatizando "Esperamos la victoria de Ucrania".

