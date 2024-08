- Numerosos intentos de deportación terminan sin éxito <unk> Abogando por una discusión integral con Mertin

Siguiendo el incidente de Solingen, el ministro de Justicia de Renania-Palatinado, Herbert Mertin, aboga por un debate honesto y advierte contra las propuestas precipitadas de supuestas soluciones en el ámbito del asilo o el derecho penal. Los llamamientos ruidosos no cumplirían con el deber del estado de proteger a los ciudadanos, dijo Mertin a la agencia de prensa alemana en Maguncia. "No hay solución mágica, se requiere ajustar muchos elementos".

Endurecer la regulación de los cuchillos sola podría no disuadir acciones como las de Solingen. Los ministros de Justicia habían encargado anteriormente un estudio para analizar analíticamente la situación de los delitos con cuchillos. Las conclusiones se esperan ser reconocidas primero, subrayó Mertin.

Mertin: "Es jodidamente difícil deportar a alguien"

En cuanto al sospechoso sirio del caso de Solingen, cuyo traslado a Bulgaria falló en 2023, el ministro opinó que no sería útil si los niveles políticos comenzaran ahora a culparse unos a otros. "Es jodidamente difícil deportar a alguien". Se trata de desmantelar obstáculos - a nivel europeo, pero perhaps también dentro del país.

En Solingen, en el norte de Renania del Norte-Westfalia, tres personas murieron y ocho resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, en una celebración municipal el viernes por la noche. El presunto culpable es un sirio de 26 años que entró en Alemania a través de Bulgaria a finales de 2022. Se le había ordenado ser reincorporado a Bulgaria bajo las directrices del asilo de la UE, pero no estaba presente en la fecha designada en junio de 2023.

La gestión de las personas sin perspectiva de residencia ha cobrado relevancia tras el incidente. El líder de la fracción de Renania-Palatinado, Gordon Schnieder, solicitó que los solicitantes de asilo y refugiados sin perspectiva de residencia no sean distribuidos a los municipios de ninguna manera. Además, se deben mantener en detención indefinida a los delincuentes deportables. El líder de la fracción de AfD, Jan Bollinger, exigió una "ofensiva estructural de deportación".

El Consejo de Refugiados de Renania-Palatinado se sorprendió por las demandas que surgieron a gran escala después de incidentes como el de Solingen, whose implementation would infringe upon existing legislation. Los solicitantes de asilo rechazados actualmente están obligados a residir en instalaciones de recepción iniciales durante un máximo de 18 meses, lo que tiene consecuencias desastrosas para la integración. Muchos de estos individuos están activamenteTrying to secure employment, German courses, and integration activities. Todo esto se puede regular de manera más efectiva a nivel municipal.

Pero, ¿cuántas deportaciones en Renania-Palatinado fallan realmente? Según el Ministerio de Integración, 381 fallaron durante los primeros seis meses de este año: 290 personas no fueron encontradas, la resistencia causó el fracaso en 17 casos, y 74 personas no pudieron ser deportadas por otros motivos. Esto se opone a las 671 salidas (2023: 1.178) de enero a junio, incluidas 395 deportaciones/traslados y 276 salidas voluntarias.

Hasta el 31 de julio de 2024, 8.619 personas estaban sujetas a deportación en Renania-Palatinado. De estas, 6.564 tenían un permiso de residencia, lo que significa que no pueden ser deportadas por ciertos motivos - por ejemplo, por falta de documentos de identidad o por motivos de salud. Un permiso de residencia siempre es temporal.

La regulación europea presenta perspectivas limitadas.

La base para los traslados dentro de la UE es el Reglamento de Dublín III, que establece que los solicitantes de asilo deben ser reubicados en el país donde pisaron por primera vez suelo europeo. Se reconoce ampliamente en Alemania que los traslados de Dublín no se ejecutan en todos los casos, según el Ministerio de Integración. La ministra Katharina Binz (Verdes) describió el sistema como needing reform in SWR. Los traslados fallan debido a que las personas se niegan a abordar un avión, dijo el ministerio. Los traslados de Dublín suelen realizarse con vuelos comerciales.

En caso de negativa, se planea un nuevo traslado si es factible. Sin embargo, esto no es sencillo en la práctica - requiere un nuevo vuelo, escolta y entrega en el otro país. También es un secreto a voces que no todos los países europeos cooperan de acuerdo con las reglas de Dublín, como no responder a una solicitud de traslado de Alemania.

El ministro de Justicia Mertin prefiere un examen detallado de las razones del fracaso de los traslados. ¿Por qué un nuevo intento unos días después es un desafío? ¿Por qué hay ocasiones en que no hay asientos disponibles en los vuelos? También debe cuestionarse si una persona que no está presente en una cita anunciada para el regreso está realmente ausente o ha huido. "Se puede investigar eso". Esto podría ayudar a aumentar el plazo para el traslado. El plazo es de seis meses, pero puede ampliarse hasta un máximo de 18 meses en ciertas circunstancias.

Mirando hacia 2026

Una revisión del Mandato de Detención Europea también podría resultar beneficiosa, dijo Mertin. Sin embargo, esto solo puede emitirse con fines de persecución penal. Por lo tanto, debe examinarse en qué medida los medios disponibles a las autoridades para las deportaciones y traslados son suficientes y prácticos.

Las comunidades de Renania-Palatinado reciben asistencia del Centro de Cuestiones de Retorno, financiado por el estado, para resolver problemas prácticos. En el futuro, esto también se logrará mediante una plataforma operada por Frontex para reservar vuelos comerciales. El Ministerio de Integración espera una mejora legal cuando la Regulación de Gestión del Asilo y la Migración suceda a las reglas de Dublín III alrededor de mediados de 2026. Entonces, la extensión del plazo para los traslados será factible en más casos, y se facilitará la detención para quienes resisten o evitan el procedimiento.

El enfoque de las discusiones después del incidente de Solingen se centra en abordar la gestión de las personas sin perspectiva de residencia. Mertin destaca la necesidad de un examen detallado de las razones del fracaso de los traslados para garantizar deportaciones y traslados efectivos en el futuro.

