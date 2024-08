- Numerosos derechos y ciudadanos con permiso para portar un arma

A muchos individuos clasificados como de derecha se les ha concedido permiso para poseer armas de fuego en Hessen. En respuesta a una pregunta parlamentaria de dos miembros del Partido Verde, el Ministerio del Interior de Hesse informó que 45 individuos clasificados como extremistas de derecha poseían armas de fuego en el último año; otros 44 tenían un permiso de armas pequeñas, lo que les permite llevar sprays de pimienta, señales y pistolas de señales.

Entre aquellos conocidos como Reichsbürger y autoadministradores, 19 individuos tenían una tarjeta de posesión de armas como requisito previo para poseer armas de fuego, mientras que 10 "Reichsbürger" tenían un permiso de armas pequeñas. Tres individuos, clasificados como extremistas de derecha y "Reichsbürger", estaban en la lista: uno como propietario de armas de fuego y dos como titulares de un permiso de armas pequeñas.

En numerosos casos, las autoridades revocaron los permisos de armas: en 2023, se revocaron los permisos a 23 individuos clasificados como extremistas de derecha y a 18 como "Reichsbürger" y autoadministradores. Además, se revocó el permiso a un individuo clasificado como tanto extremista de derecha como "Reichsbürger". También se revocó el permiso a un individuo del sector de "Delegitimización Relevante para la Protección Constitucional".

Varios individuos afectados presentaron apelaciones: a finales de 2023, había 37 procedimientos en curso, según el Ministerio del Interior. Dos individuos lograron impugnar con éxito la pérdida de la propiedad de armas de fuego en los tribunales el año pasado.

Los miembros del Partido Verde pidieron más información al equivalente hessiano del Ministerio del Interior, expresando su preocupación por el aumento del número de armas de fuego en manos de individuos de derecha. La revocación de los permisos de armas por parte del Ministerio del Interior fue un paso significativo para abordar las posibles amenazas, como se demostró por los 23 extremistas de derecha y los 18 "Reichsbürger" y autoadministradores whose permits were withdrawn in 2023.

