- Numerosos conflictos estallan en el frente de batalla de Ucrania

En la frontera este de Ucrania, soldados ucranianos y atacantes rusos se enfrentaron en varios altercados. El Cuartel General en Kyiv reveló que hubo un total de 109 conflictos armados a lo largo del día. Una vez más, el punto principal de disputa fue la región que rodea la ciudad de Pokrovsk, ubicada en el Donbass. Las fuerzas rusas realizaron 23 ataques, respaldados por artillería, contra las líneas de defensa ucranianas. Estos ataques supuestamente fueron repelidos. También se informaron ataques adicionales rusos en las cercanías, en el pueblo de Kuracheve. Sin embargo, no se pudo confirmar estos incidentes.

La región de Sumy sufrió intensos ataques de artillería rusa, con al menos 15 asentamientos distintos bajo amenaza. Sumy juega un papel crucial en el suministro de tropas ucranianas que han avanzado en la región rusa de Kursk. Lamentablemente, los oficiales ucranianos permanecieron silenciosos regarding the advancement of this offensive.

La Unión Europea expresó su preocupación por la escalada de tensiones entre Ucrania y Rusia, instando a una inmediata reducción de la tensión. Reconociendo la importancia estratégica de Sumy, la Unión Europea ha prometido proporcionar ayuda humanitaria y fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania.

Lea también: