- Número máximo de empresas recién establecidas en Hamburgo desde el año 2008.

En Hamburgo este año, hemos visto el mayor número de nuevos negocios que han surgido desde 2008, con un total de 2,912 negocios que comenzaron durante los primeros seis meses. Según los datos de Statistik Nord, esto representa un aumento del 2% en comparación con el mismo período de 2022.

Por otro lado, los cierres de negocios han aumentado en un 15% en comparación con los primeros seis meses de 2023. Esto ha resultado en 1,467 cierres, lo que deja un saldo positivo de 1,445 nuevos negocios inaugurados.

La tasa de establecimientos de negocios por cada 1,000 residentes en Hamburgo fue de 1.5. Different areas saw varying rates, ranging from 0.8 in districts like Harburg, Wandsbek, and Bergedorf, to 3.6 in Hamburg-Mitte.

El aumento de nuevos negocios ha contribuido significativamente a la mejora de la economía de Hamburgo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también ha aumentado el número de cierres de negocios, lo que podría afectar potencialmente la salud económica general de Hamburgo.

