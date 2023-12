Nuevos detalles sobre una posible muerte relacionada con un fármaco experimental contra el Alzheimer

La carta de investigación, publicada el miércoles en el New England Journal of Medicine, comparte detalles sobre lo que le ocurrió al participante en la fase de extensión abierta del ensayo de lecanemab.

En una extensión abierta, no hay brazo placebo, sino que todos los participantes reciben el medicamento en cuestión porque una parte anterior del ensayo ha mostrado mucho potencial.

En este caso, una persona de 65 años que se encontraba en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer fue trasladada a urgencias de un hospital del área de Chicago en los 30 minutos siguientes a la aparición de los primeros signos de ictus, según el informe. Los médicos de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern se enteraron de que el paciente había recibido infusiones de lecanemab cuatro días antes.

Este paciente no es el único que ha muerto durante la extensión a brazo abierto. La publicación sanitaria Stat informó de que un investigador le comunicó la muerte de otro participante que sufrió una hemorragia cerebral que podría haber estado relacionada con el fármaco. En ese caso, la farmacéutica Eisai señaló otros posibles factores.

El lecanemab está destinado a ralentizar la progresión del Alzheimer. En noviembre, la empresa publicó un estudio que demostraba que ralentizaba la progresión del deterioro cognitivo en un 27% en comparación con un placebo. También redujo los niveles de amiloide -una proteína característica del Alzheimer- y tuvo efectos positivos sobre la cognición y la capacidad de realizar tareas cotidianas en comparación con un placebo.

La investigación también mostró que alrededor del 2,8% de los participantes en el ensayo que tomaron el fármaco presentaron un efecto secundario sintomático denominado ARIA-E, que consiste en una inflamación del cerebro. Ninguno de los participantes que recibieron placebo tuvo eso.

Según el nuevo informe, el equipo médico del hospital administró al paciente un medicamento habitual para deshacer los coágulos sanguíneos que podrían causar un ictus, denominado bolo de t-PA. Nada en el historial médico del paciente sugería que pudiera tener problemas con ese fármaco. Pero menos de una hora después de iniciado el tratamiento, su tensión arterial se disparó, por lo que los médicos interrumpieron la infusión.

Una tomografía computarizada mostró una hemorragia cerebral extensa.

Los médicos administraron entonces un medicamento capaz de controlar la hemorragia, pero el paciente se agitó gravemente y desarrolló problemas de comunicación. También sufría frecuentes convulsiones no convulsivas.

El equipo médico pudo tratar las convulsiones, pero el estado de la persona no mejoró.

Tras tres días en el hospital, se le colocó un tubo en la tráquea para ayudarle a respirar. A pesar de ello y de otros cuidados de apoyo, el paciente murió.

Según el informe, la autopsia reveló que el paciente tenía una hemorragia cerebral extensa y depósitos de amiloide en muchos de los vasos sanguíneos del cerebro, lo que probablemente contribuyó a la hemorragia.

Esencialmente, según el informe, los vasos sanguíneos del cerebro del paciente debieron reventar tras ser expuestos al medicamento para coágulos sanguíneos t-PA.

"El gran número y la variación de tamaño de las hemorragias cerebrales de este paciente serían inusuales como complicación del t-PA relacionada únicamente con el amiloide cerebrovascular", dice el informe. Pero la combinación del fármaco anticoagulante con lecanemab puede haber provocado las hemorragias cerebrales".

Northwestern Medicine declinó la petición de la CNN de entrevistar a los autores del nuevo informe, pero afirmó en un comunicado que se trataba de "un esfuerzo por proporcionar datos relevantes a la comunidad médica y científica."

Eisai dijo que no tenía una respuesta oficial debido a la privacidad del paciente.

La empresa y Northwestern Medicine señalaron una respuesta publicada junto con el nuevo informe de médicos e investigadores que participaron en los ensayos clínicos de lecanemab.

Los doctores Marwan Sabbagh y Christopher H. van Dyck escribieron en esa respuesta que "están de acuerdo en que este caso plantea importantes cuestiones de gestión para los pacientes con enfermedad de Alzheimer".

Se trata de un "caso inusual, y entendemos por qué los autores quieren poner de relieve una preocupación potencial", dijeron.

Su respuesta también apuntaba a otros posibles factores en la muerte de ambos participantes en el ensayo.

En este caso, la hemorragia cerebral podría haber estado relacionada con un periodo de tiempo tras el ictus en el que la presión arterial del paciente era excepcionalmente alta, señalaron. Y el otro participante en el ensayo estaba tomando un medicamento para la fibrilación auricular que puede haber sido un factor contribuyente.

Los médicos también escriben en la respuesta que otros pacientes que han recibido t-PA han muerto con estos depósitos amiloides dentro de los vasos sanguíneos del cerebro.

La Dra. Sharon Cohen, neuróloga conductual que trabaja con pacientes de Alzheimer en el Programa de Memoria de Toronto e investigadora en el ensayo de lecanemab, afirma que ha sido difícil desarrollar una terapia para el Alzheimer.

Cohen señala que los médicos saben desde hace años que casi todos los fármacos de esta clase pueden conllevar un efecto secundario de ARIA, siglas en inglés de anomalías de imagen relacionadas con el amiloide.

La seguridad del fármaco "parece muy aceptable", dijo. "Está dentro del rango de acontecimientos adversos que esperábamos y parece muy razonable para esta población de pacientes".

La tasa de hemorragias en el ensayo se considera muy baja, y la mayoría de las microsangrías observadas en el ensayo han sido asintomáticas, dijo.

En el caso del paciente del nuevo informe, Cohen cree que la muerte estuvo probablemente relacionada con el fármaco anticoagulante, pero dijo que la combinación de ese fármaco y lecanemab "nos da que pensar".

Si la FDA aprueba el tratamiento, puede haber cierta discrecionalidad en cuanto a la elección del paciente y lo que el médico que lo prescriba considere mejor para alguien que esté tomando anticoagulantes o tenga otros factores de riesgo de hemorragia, señaló.

En general, lecanemab ha superado en muchos aspectos nuestras expectativas, dijo, "porque hasta ahora no habíamos visto resultados tan sistemáticamente positivos en un ensayo de modificación de la enfermedad de Alzheimer".

Fuente: edition.cnn.com