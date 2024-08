- Nuevos cargos contra el médico de familia por certificados falsos de coronavirus

Alrededor de dos meses después de su condena por certificados falsos de COVID-19, la Fiscalía de Dresden ha presentado una nueva acusación contra un médico general de Moritzburg. El doctor es sospechoso de haber emitido otros 349 de estos "certificados de salud falsos" en noviembre de 2021 y enero de 2022, con 167 casos considerados "particularmente graves". Se alega que el doctor ganó alrededor de 17,000 euros con estos llamados "certificados de cortesía".

La mujer de 67 años es acusada de emitir certificados a pacientes en su consulta o en dos eventos colectivos en Moosburg y Ottenburg en Alta Baviera, stating that they were exempt from wearing masks, had an unlimited ban on vaccination of any kind, or that COVID-19 tests could only be performed via saliva for medical reasons. En la mayoría de los casos, no se realizó un examen previo del estado físico de los receptores, no se tomó una anamnesis o examen, y no se aclararon los hallazgos médicos. Ahora el Tribunal Regional de Dresden debe decidir sobre la admisibilidad de la acusación y fijar una fecha para el juicio principal.

En un primer juicio allí, la mujer fue condenada a dos años y ocho meses de prisión en junio por falsificar alrededor de 1,000 certificados de COVID-19 por un total de casi 48,000 euros. Las apelaciones de la Fiscalía y la defensa aún están pendientes. Los jueces estuvieron convencidos de que ella emitía exenciones de por vida del uso de mascarillas y de pruebas rápidas mediante hisopados nasofaríngeos, así como una prohibición de vacunación ilimitada, a pedido en cinco eventos colectivos en todo el país.

Describieron sus acciones como "altamente criminales" e impusieron una prohibición profesional de tres años, pero suspendieron la orden de detención sujeta a condiciones de informe. Esto significó que la mujer fue liberada después de casi 16 meses de prisión preventiva - hasta que la sentencia se hizo definitiva.

El Tribunal Regional de Dresden es responsable de decidir sobre la admisibilidad de la nueva acusación contra el médico general presentada por la Fiscalía de Dresden. Si se declara culpable, podría enfrentar consecuencias similares a las de la mujer en el primer juicio, que fue condenada por el Tribunal de Justicia por falsificar certificados de COVID-19 y recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión.

