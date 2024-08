Nuevo video de cámara corporal muestra el momento en que un policía vio al tirador de Trump justo antes del intento de asesinato

Otro material del mitin en Butler, Pensilvania, obtenido por CNN a través de una solicitud de registros públicos, muestra a oficiales locales lamentando que le dijeron al Servicio Secreto que apostara oficiales cerca del edificio desde donde el tirador disparó días antes.

Un video de la cámara corporal del oficial de policía de Butler muestra cómo el oficial fue izado por su colega al techo, bajando rápidamente después de ver al tirador, Thomas Matthew Crooks.

Aproximadamente 40 segundos después, Crooks dio la vuelta y disparó ocho tiros a Trump, quien resultó herido en la oreja. Segundos después, un francotirador del Servicio Secreto disparó y mató a Crooks.

El video no muestra a Crooks en el techo antes del tiroteo y no hay audio alrededor del momento en que el oficial subió y bajó rápidamente después de enfrentarse al tirador.

Después del encuentro, el oficial corre hacia otro lado del edificio antes de correr hacia su coche patrulla para recuperar un rifle.

"Joder, casi lo tenemos, hermano", dice el oficial que vio a Crooks a otro oficial. "Este tipo dio la vuelta sobre mí".

Un oficial pregunta dónde está el tirador y el oficial, jadeando, dice: "Está directamente enfrente".

"¿Quién tiene ojos en él?", pregunta el oficial. "Estaba justo donde me recogiste, hermano. Estaba en ese lado izquierdo".

Por la radio, una voz dice: "Tenemos dos civiles - atendiendo a ellos" y más tarde, "Necesito una ambulancia en la parte de atrás".

Este video fue Released by Butler Township Police Department en respuesta a la solicitud de registros públicos de CNN que pedía cualquier video de cámara corporal o cámara de tablero que involucrara a oficiales o personal de Butler Township relacionado con el mitin y el tiroteo en Butler Farm Show el 13 de julio. El municipio inicialmente se negó a releasing the content but did after CNN appealed.

Oficiales dicen que pidieron ayuda del Servicio Secreto antes esa semana

En un video separado released by the Butler police, one officer can be heard telling colleagues about 10 minutes after the shooting that he had told Secret Service to post law enforcement by the building that Crooks fired from.

“I fucking told them they need to post the guys fucking over here”, el oficial dijo. “I told them that, the fucking, the Secret Service, I told them that fucking Tuesday. I told them to post fucking guys over here”.

Otro oficial respondió que no estaba "preocupado por eso porque thought that someone was on the roof. I thought that’s how we — how in the hell can you lose a guy walking back here?”

“I talked to the Secret Service guys, they were like, ‘Yeah, no problem, we’re going to post guys over here’”, el primer oficial dijo.

