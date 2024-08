- Nuevo país: Conclusión de contratos de doble estudio

Ustedes son los pioneros en un nuevo camino para convertirse en maestros en Turingia: 50 jóvenes firmaron contratos en Erfurt para un programa de formación de maestros dual para escuelas secundarias. Turingia ofrece esta mezcla de estudio y práctica en escuelas de formación por primera vez en el semestre de otoño/invierno.

El Ministro de Educación Helmut Holter (La Izquierda) ve esto como un paso para obtener más maestros en las escuelas. Many schools currently face frequent teaching shortages.

Formación con una beca mensual

Los futuros educadores recibirán una beca mensual inicial de 1.400 euros durante su formación de maestros en la Universidad de Erfurt, y 1.650 euros al mes durante sus estudios de maestría. Hubo cientos de solicitudes para esta vía de formación.

Holter no descartó que el número de plazas pudiera aumentar el próximo año, pero esto se decidirá finalmente después de las elecciones estatales junto con el presupuesto de 2025.

En el programa de formación dual, los estudiantes se comprometen a quedarse en Turingia para su formación y otros cinco años. Hay 50 escuelas de formación distribuidas por todo el estado donde comenzarán con un internado el 1 de septiembre. Los estudios en las asignaturas de Alemán, Matemáticas, Inglés y Economía/Tecnología para la enseñanza en escuelas secundarias comenzarán en octubre.

Próxima ronda de solicitudes en mayo

Después de dos semestres de teoría, seguirá un período de estudio dividido con formación práctica adicional en las escuelas de formación, con dos días a la semana. Según el ministerio, las solicitudes para 2025 serán posibles a partir de mayo, incluyendo la asignatura de Deportes.

La Asociación de Maestros de Turingia apoya la nueva opción de formación pero critica el, en su opinión, número insuficiente de plazas de formación. "Tenemos que acelerar aquí", dijo el presidente estatal Tim Reukauf. Cincuenta contratos son apenas más que una gota en el cubo. Según los cálculos de la asociación, Turingia necesita más de 2.000 maestros.

Más plazas bajo discusión

El presidente estatal de La Izquierda, Christian Schaft, habló de una señal para combatir la escasez de maestros. La alta demanda del nuevo curso muestra "cuán importante es ir por caminos innovadores para solucionar los problemas existentes". También llamó a una mayor capacidad el próximo año.

El FDP abogó por soluciones que conduzcan rápidamente a mejoras notables y no solo en cuatro o cinco años. El líder del FDP, Thomas Kemmerich, propuso, entre otras cosas, devolver a los maestros de la administración a las escuelas. Muchos miembros del personal docente actualmente están asignados a tareas administrativas en las autoridades.

Este programa de formación de maestros dual es específicamente para escuelas secundarias en Turingia. Los maestros del futuro que participan en este programa deben staying in Turingia for their training and for an additional five years after completion.

Lea también: