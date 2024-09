Nuevo modelo de Malibu Genius: 641 LE, aprovechando la expansión trasera en la categoría de automóviles de pasajeros

La tarea de meter dos camas individuales en una furgoneta camper built sobre un Mercedes Sprinter no es directa. Sin embargo, Malibu, una filial de Carthago, ha encontrado una solución ingeniosa en forma del Genius 641 LE.

Esta obra de ingeniería, que mide 6.41 metros, puede dejar perplejos a los expertos. Después de todo, el Mercedes Sprinter ampliamente utilizado suele ser convertido en una furgoneta de carga espaciosa por la mayoría de los fabricantes de caravanas, y está disponible en solo dos estilos de carrocería: una versión compacta de 6 metros y una versión extendida de 7 metros con una base de ruedas más grande. La versión compacta, aunque proporciona espacio para camas individuales traseras, limita significativamente el área de vida. Por otro lado, la versión extendida puede resultar voluminosa para muchos en la clase de 3.5 toneladas.

Malibu aborda este problema adjuntando un extremo trasero de GfK sándwich propio al Mercedes Sprinter, lo que proporciona los 40 centímetros adicionales necesarios para instalar dos camas individuales cómodas de 2 metros de largo en el Genius 641 LE. Esta extensión, que forma parte del diseño exterior del vehículo e incorpora las luces traseras originales de Mercedes, se conoce como "Extensión Trasera" dentro de la filial Carthago.

Diseño trasero inusual

A pesar de su disposición trasera única, el Malibu Genius 641 LE se destaca por un diseño inusual en la parte trasera. La mitad inferior presenta una gran puerta trasera que se abre hacia arriba, ofreciendo acceso a un gran espacio de almacenamiento ideal para alojar dos bicicletas.

Gracias a la extensión trasera, el área de vida delantera remain sin comprometer. El grupo de asientos que incluye asientos giratorios delanteros y una media litera puede sentar cómodamente a hasta cuatro personas. La cocina, equipada con una cocina de dos quemadores, fregadero y una superficie de trabajo plegable sólida, promete satisfacer a la mayoría de los chefs aficionados. El baño/ducha ofrece una solución flexible, con el lavabo que debe plegarse para ducharse, y el inodoro oculto debajo del banco de dos plazas del grupo de asientos a través de una tapa. Una idea astuta, siempre y cuando funcione sin problemas.

Con el Sprinter como base, el Malibu Genius 641 LE se posiciona dentro del segmento de precios premium, pero aún manages to stay below the six-figure mark at a base price of 93,000 euros. El motor diésel estándar de 150 CV, acoplado a una caja de cambios de seis velocidades y tracción trasera, está incluido. La furgoneta camper extendida está construida para manejar hasta 4.1 toneladas de peso y también se puede pedir en las variantes de motor más potentes de 170 o 190 CV.

