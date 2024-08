¿Quéhay después de la justicia? - Nuevo fiscal general abierto a una mayor centralización

Desde la perspectiva de la nueva Fiscal General de Sajonia-Anhalt, Heike Geyer, se podría centralizar más responsabilidades dentro del poder judicial del estado. Hasta ahora, la Fiscalía General solo ha manejado casos de seguridad del estado, le dijo Geyer al "Mitteldeutsche Zeitung". "Hay más áreas que podrían ser centralizadas y potencialmente también alojadas en la Fiscalía General, como casos más grandes de ciberdelincuencia o fraudes en el sistema de salud".

La abogada dijo que las oficinas fiscales también necesitan más experiencia en TI. Para lograr esto, possibly necesitemos contratar personal adicional no jurídico. "Pero eso es más relevante para la policía, ya que es donde se lleva a cabo el trabajo investigativo real".

Geyer, quien ha sido Fiscal General en Naumburg desde principios de julio, agregó: "A menudo, simplemente no hay suficientes policías para todas las diferentes tareas. He sido crítica con la reducción de personal de la policía durante mucho tiempo. En los últimos años, han comenzado a aumentar los números de personal y las capacidades de formación. Pero finalmente, todavía tenemos problemas, en parte porque los oficiales más jóvenes naturalmente carecen de experiencia".

Antes de asumir su cargo actual, Heike Geyer dirigió la oficina fiscal de Halle desde 2017 y estableció una unidad central allí para combatir el delito de odio en línea.

