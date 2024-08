- Nuevo estadio para el Niners planeado en el centro de Chemnitz

En las afueras del centro de Chemnitz, se planea construir un nuevo recinto para el equipo de baloncesto de la Bundesliga, los Niners. El objetivo es inaugurarlo en septiembre de 2030, según el director del club Steffen Herhold. Aunque los costos aún no se han determinado con precisión, se menciona una cantidad de dos dígitos de millones. Herhold: "No se trata de 20 millones de euros". Porque no solo se trata de una sala moderna para los Niners, sino de un campus deportivo y cultural con múltiples usos. También se mencionan conciertos, teatro y musicales con hasta 11,000 visitantes.

Se planea un sitio detrás de un complejo de oficinas cerca del monumento a Karl-Marx. Para allanar el camino para el proyecto, el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), y el alcalde Sven Schulze (SPD) han firmado una declaración de intención que incluye el intercambio de propiedades adecuadas. El siguiente paso es un estudio de viabilidad, que se espera que esté disponible a mediados del próximo año. Además de las preguntas de planificación urbana, también se examinará si un recinto multifuncional es rentable desde el punto de vista económico. También se buscará la opinión de los residentes a través de un portal de participación.

Kretschmer: los Niners son el "equipo del corazón"

El proyecto en sí se implementará de manera privada. Según los planes actuales, no se prevé financiación estatal para la implementación. "Si llega a eso, tendremos que hablar de ello", dijo Kretschmer. La ciudad espera que el proyecto revitalice el centro, que lucha con el cierre anunciado del almacén Galeria. "El desarrollo urbano abarca generaciones y debe pensarse bien", subrayó Kretschmer. Habló de un gran paso para el futuro de Chemnitz.

Los Niners actualmente juegan sus partidos en casa en el recinto ferial de Chemnitz, en las afueras de la ciudad. Han estado jugando en la Bundesliga desde 2020. En primavera, ganaron la Copa de Europa de la Fiba. Kretschmer describió al equipo como "el equipo del corazón". Con la nueva construcción, se creará un recinto moderno que también cumpla con los requisitos futuros de la liga de baloncesto y la competencia internacional.

