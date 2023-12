Nuevo día D para los Detroit Pistons, que buscan evitar igualar la racha de derrotas más larga de la historia del deporte estadounidense.

Desde las 29 derrotas seguidas de los Chicago Cardinals en la NFL entre 1942 y 1945, ningún equipo estadounidense había soportado una racha de derrotas tan larga como los Pistons, que con sus 28 derrotas llevan ya una temporada de fracasos sin parangón en la NBA.

Su 28ª derrota fue un desgarrador 128-122 ante los Celtics de Boston en la prórroga del jueves, después de que los Pistons dejaran escapar una ventaja de 19 puntos en el descanso en el tercer cuarto.

"Me duele por ellos, porque sentimos que estamos muy cerca no sólo de ganar un partido, sino de ganar muchos si jugamos así contra la mayoría de los equipos de la liga", dijo a la prensa el entrenador de los Pistons, Monty Williams.

"Sólo les dije que hace falta mucho carácter e integridad para hacer lo que están haciendo... He visto a equipos ceder ante circunstancias más duras que las que estamos afrontando."

La racha de derrotas es una decepción brutal para un equipo que ha intentado reconstruirse a través de la juventud en las últimas temporadas con altas selecciones del draft -incluyendo al escolta Cade Cunningham con el número 1 de la general en 2021, y Ausar Thompson con el número 5 este año- y atrayendo a Williams a los Pistons este año con un fuerte contrato como entrenador.

Sin embargo, en lugar de ofrecer atisbos de éxito futuro, este equipo de los Pistons se ha unido al panteón de los peores equipos de la historia de la NBA, perteneciendo junto a los Philadelphia 76ers de 1972-1973, los Charlotte Bobcats de 2011-12, los Sixers de 2015-16 y los Dallas Mavericks de 1992-93.

De hecho, actualmente tiene peor porcentaje de victorias que todos esos equipos, con solo un récord de 0,065 esta temporada, en comparación con el porcentaje de victorias de 0,110 acumulado por los Sixers de 1972-73, que ostentan el dudoso récord de la peor temporada de la historia de la NBA.

Con el equipo más joven de la liga -con una media de edad de sólo 23,5 años-, la aparente falta de experiencia ha quedado muy patente en la deprimente racha de derrotas de los Pistons.

"Lo sentiría por cualquier equipo que esté pasando por esto; cualquiera de los otros 29 equipos, me sentiría decepcionado por ellos", dijo a The Athletic Joe Dumars, ex estrella de los Pistons y ahora jefe de operaciones de baloncesto de la NBA.

"Son los Pistons - lo siento por la organización, por los aficionados de allí. ... Pasé toda mi carrera allí. Y es duro ver a los chicos pasar por eso... Espero que puedan acabar pronto con esta mala racha".

Los Pistons se enfrentan a los Toronto Raptors el sábado a las 6 p.m. ET.

Jason Hanna de CNN contribuyó a este informe.

