- ¿Nuevo brote de viruela en África <unk> con implicaciones mundiales?

La situación local es preocupante si nos basamos solo en los números. La Agencia de Salud del África (Africa CDC) ha registrado 14,250 casos de Mpox –anteriormente conocido como "monkeypox"– desde principios de año hasta finales de julio, casi el mismo número que en todo el año anterior. Sin embargo, incluso entonces, hubo un aumento de casi el 80% en comparación con 2022. Desde entonces, los números de infecciones han estado aumentando exponencialmente.

Casi todos los casos actuales provienen de la República Democrática del Congo, incluyendo 450 de los 456 casos fatales reportados en los primeros siete meses de este año. Sin embargo, ahora también están apareciendo los primeros casos fuera de las fronteras del Congo, por ejemplo, en la República Centroafricana, Ruanda, Camerún y Nigeria. Según la Africa CDC, 16 países africanos están ahora afectados por el brote de Mpox, y otros 18 países en el continente están en riesgo.

Cómo se transmite el Mpox ("monkeypox")

La infección ocurre a través del contacto cercano con animales o humanos infectados. Después de un período de incubación de 5 a 21 días, pueden aparecer síntomas de la enfermedad, generalmente lesiones cutáneas parecidas a la viruela, ya sea localmente o en todo el cuerpo. La mayoría de los pacientes se recuperan en dos a cuatro semanas. Sin embargo, también hay casos graves con fiebre alta y hinchazón de los ganglios linfáticos, y en el peor de los casos, una infección fatal de los órganos, especialmente el bazo y el hígado.

Los expertos africanos suelen citar como factores de riesgo decisivos los frecuentes cambios en las relaciones sexuales, las coinfecciones como el VIH, la desnutrición y el sistema inmunológico debilitado. A menudo, se afectan a trabajadores sexuales y sus clientes, o hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Este último grupo fue particularmente afectado en los países occidentales durante el brote de 2022.

Dado que el virus MPXV fue descubierto por primera vez en un laboratorio danés en 1958 en monos de Singapur, pero los monos en la naturaleza no son los principales portadores de este virus, la OMS replaced the long-used term "monkeypox" with the neutral and now also common "Mpox" at the end of 2022. El virus probablemente cruzó a los humanos a través de roedores nativos hace décadas. Los primeros casos se descubrieron en varios países africanos en la década de 1970. Los niños eran a menudo afectados, probablemente porque recogieron el patógeno mientras jugaban con las heces de roedores infectados. El sexo no es un requisito para la infección, aunque probablemente sea la ruta de transmisión más común. Y cada nueva transmisión le da al patógeno la oportunidad de cambiar y adaptarse a nuevas condiciones.

El material genético del virus se puede dividir en dos grupos, que se llaman "clados" en lenguaje científico. Estos grupos de virus, designados como Clado I y Clado II, son tan similares entre sí que las secuencias genéticas de MPXV son más del 99% idénticas entre sí. La similitud con otros virus de la viruela también es superior al 90%.

Incluso pequeñas diferencias pueden tener consecuencias significativas. Esto es particularly true when it comes to the course of diseases. Los virus de Clado II son generalmente menos dañinos. Fue tal virus ("Clade IIb") el que lideró el brote en África Occidental en 2022 y 2023, lo que resultó en casi 100,000 infecciones en un total de 116 países en todo el mundo. Alemania también resultó afectada, con alrededor de 3,800 casos, la mayoría de los cuales se produjeron entre junio y septiembre de 2022. Después de eso, Mpox solo se diagnosticó esporádicamente en nuestro país. Sin embargo, nuevas infecciones continuaron ocurriendo en mayor número en África.

Virus más peligrosos actualmente en circulación

Esta vez, son los virus más peligrosos de Clado I los que se están extendiendo más en África. En la cuenca del Congo, se ha observado una tasa de mortalidad de alrededor del 3% de los casos para este grupo genético. Sin embargo, se han observado tasas de mortalidad del 11% en el pasado. En comparación, solo alrededor del 0.2% al 3.6% de las infecciones con Clado II fueron fatales. Sin embargo, los virus cambian. Ya en abril, se revelaron muestras de la región minera de Kamituga en el este de la República Democrática del Congo que mostraban virus de Mpox de una nueva subvariante de Clado I. Este nuevo grupo genético ahora se llama "Clade Ib". No solo los cursos de la enfermedad causados por él son generalmente más graves que los de Clado II, sino que también están ocurriendo mutaciones dentro de Clado I en una región del genoma que promueve particularmente la transmisión de humano a humano. El virus así se está adaptando aún más a su nuevo huésped.

En 2022, un equipo de investigación portugués descubrió una tasa de mutación seis a doce veces mayor en esta región genética del virus de Mpox de lo que se esperaría basándose en la experiencia con estos tipos de virus de la viruela. Las mutaciones ocurren al azar, como errores tipográficos, y el virus a menudo no sobrevive a tales errores genéticos. Sin embargo, puede surgir un mutante que carries an evolutionary advantage and can, for example, be transmitted more easily from person to person than older viruses of this type. Unfortunately, this seems to be the case with that Clade Ib that is now spreading in Central Africa. Based on the known mutation rate and comparison with earlier samples, it can be assumed that this MPXV subvariant first appeared as early as July 2023 and has since been spreading.

OMS: ¿Podría haber una emergencia de salud global?

Por lo tanto, es lógico que autoridades como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estén monitoreando de cerca el desarrollo y tomando precauciones para un contención rápida. Sobre todo, la OMS quiere prevenir la propagación global de la variante viral de Clado Ib y podría declarar una emergencia de salud pública de interés internacional (PHEIC) con este fin. Esto es el nivel de alerta más alto disponible para ella según sus estatutos, y su nombre oficial es "Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional" (PHEIC), es decir, una emergencia de salud de interés internacional. Covid-19 también tuvo este estado oficial.

Sin embargo, esto no es equivalente a una nueva pandemia, sino que da a la OMS la oportunidad de actuar de manera coordinada a nivel internacional para prevenir lo peor. El Director General de la OMS y todos los 194 estados partes están legalmente obligados a implementar las medidas recomendadas por un comité de emergencia compuesto por expertos adecuados. Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) como su contraparte europea actualmente consideran que el riesgo del nuevo subvariante de Mpox es muy bajo en sus respectivas regiones. Sin embargo, sería fundamentalmente erróneo relajarse como resultado. Después de todo, el virus tampoco se toma un descanso.

Por lo tanto, la OMS recently presented a strategic framework for global containment and control of Monkeypox for the coming years up to 2027. An effective vaccine already exists, although exact numbers for such a supposed niche product are lacking. A newer review article, which evaluated the available studies, found about 60 percent protection against severe symptoms. Serious side effects were not observed. However, it is not clear to what extent the vaccine also reduces the risk of infection itself. "Imvanex" is the only smallpox vaccine approved in the EU, but it was not available during the 2022 outbreak, so a closely related product of the same manufacturer (Bavarian Nordic A/S) had to be relied upon and imported under the name Jynneos from the USA. However, these supplies were also severely limited due to the sudden global demand.

Such shortages should not recur. Additionally, there is a lack of additional studies on the likely waning effect of vaccines. The WHO's preparedness plan calls for the development of better vaccines and, if possible, antiviral drugs. At least, a PCR test has just been presented that can already detect the new viruses of the Ib clade from their genetic relatives and track their further spread.

Yes, it all costs. But Monkeypox is a good example of why pandemic preparedness as a whole is an indispensable investment in the future - and why it can be very dangerous to postpone such investments. If it's not the Monkeypox virus that surprises us tomorrow, it might be bird flu or some virus that no one knows about yet. The renowned US virologist Anthony Fauci, known worldwide for his HIV research and the COVID-19 pandemic, summed it up in a warning contribution to the "New England Journal of Medicine" two years ago: "It's only over when it's over ... but it's never really over."

