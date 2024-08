- Nueve ramas de la galería debido al cierre programado

La cadena de tiendas departamentales Galeria está a punto de cerrar nueve de sus sucursales antes del final de este mes, como parte de un proceso de quiebra recentemente pasado. Esto afecta a tiendas en lugares como Berlín, Essen, Wesel, Augsburgo, Ratisbona, Tréveris, Leonberg y Chemnitz, con alrededor de 800 de sus 12,800 empleados perdiendo sus empleos. Algunas tiendas, como las de Essen y Wesel, ya habían cerrado sus puertas durante la semana anterior de agosto.

Sin embargo, 83 de sus 92 tiendas originales seguirán operando. Los clientes aún pueden utilizar sus tarjetas de regalo y tarjetas de cliente en cualquier tienda o en línea, según anunció Galeria en su sitio web. Los devoluciones o quejas sobre artículos comprados en las tiendas cerradas pueden realizarse en cualquier otra ubicación, o los clientes pueden generar nuevas etiquetas de devolución en línea.

A partir del 1 de agosto, la empresa tiene nuevos propietarios - el fondo de inversión estadounidense NRDC y la empresa de holdings del empresario Bernd Beetz. Ahora controlan Galeria S.à r.l. & Co. KG, renombrando la empresa. Los nombres de Kaufhof y Karstadt han sido eliminados, con Galeria siendo el único nombre en la nueva señalización. Se planean renovaciones, donde se introducirá el nuevo logotipo.

El experto en retail Carsten Kortum no es optimista acerca del futuro de Galeria. Dice: "No veo un gran giro. No se sabe o se ve mucho sobre lo que los nuevos propietarios planean hacer. Se necesitaría una inversión significativa en la empresa, pero eso no parece ser el plan". Según Kortum, Galeria necesita un modelo de negocio fresco y más joven para mantenerse competitivo. Agrega: "No estoy seguro de que eso suceda. El consumidor sin duda notaría si no es así".

A pesar del cierre de la tienda Galeria en Chemnitz, los residentes aún pueden hacer compras en otras tiendas departamentales cercanas o en línea utilizando sus tarjetas de regalo o de cliente. La ciudad de Chemnitz continúa teniendo una escena minorista vibrante con diversas tiendas que ofrecen productos y servicios similares.

