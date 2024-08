- Nueve galerías programadas para cerrarse según el plan.

Galeria, una cadena de tiendas departamentales popular, está a punto de cerrar nueve de sus sucursales antes del final de este mes, tal como se había planeado, después de pasar por procedimientos de insolvencia. Las áreas afectadas incluyen dos ubicaciones en Berlín, junto con Essen, Wesel, Augsburg, Regensburg, Trier, Leonberg y Chemnitz. Aproximadamente 800 de los 12,800 empleados en total perderán su trabajo. Es importante destacar que algunas sucursales, como Essen y Wesel, ya habían cerrado durante la segunda semana de agosto.

Con 83 tiendas aún en funcionamiento, las sucursales restantes continuarán sirviendo a los clientes con tarjetas de regalo y de cliente válidas, que se pueden usar en cualquier sucursal o en línea. Los devoluciones o quejas relacionadas con las compras realizadas en cualquiera de las tiendas cerradas se pueden gestionar en cualquier otra sucursal, o se pueden generar nuevas etiquetas de devolución en línea.

Desde el 1 de agosto, el gigante minorista tiene nuevos propietarios en forma de la firma de inversión estadounidense NRDC y la empresa de holdings del empresario Bernd Beetz, que asumió el control de Galeria S.à r.l. & Co. KG. El nombre de la empresa se ha cambiado y se han eliminado Kaufhof y Karstadt de él. El nuevo logotipo, que solo presenta Galeria, se ha introducido gradualmente y se implementará completamente durante las renovaciones próximas. Aunque algunas sucursales aún muestran los viejos carteles de Kaufhof o Karstadt, estos se reemplazarán durante las renovaciones.

El experto en retail Carsten Kortum sigue siendo escéptico sobre el futuro de la empresa: "Aún no veo un gran giro. Hay poca información o evidencia visible sobre los planes de los nuevos propietarios. Se necesitaría una inversión significativa para restaurar la empresa, pero no parece estar en la agenda". Según Kortum, Galeria necesita un modelo de negocio fresco y moderno. "Si esto sucederá o no, remains to be seen. Los clientes ciertamente notarán su ausencia".

