Nuevas reglas para frenar el chatbot de IA de Musk

Durante días, han circulado cientos de imágenes extrañas y violentas que glorifican la violencia en X. Estas imágenes son creadas por el startup Black Forest Labs, cuyo equipo de socios incluye a Elon Musk. Su chatbot de IA Grok, que también utiliza este software, ahora está siendo puesto bajo control.

El chatbot de IA de Elon Musk, Grok, está siendo controlado después de haber generado inicialmente imágenes impactantes de políticos o celebridades. Ahora ya no es posible generar imágenes de personas consumiendo drogas o manejando armas con los comandos de texto de Grok. Hasta ahora, parecía que no había muchas restricciones de contenido. Otras ofertas de generación de imágenes como DALL-E de OpenAI, creador de ChatGPT, o Imagen de Google, tienen barreras para evitar cosas así.

Sin embargo, Musk es conocido por su aversión a las restricciones, que él llama censura. La gente debería poder "divertirse un poco" con el software, escribió el jueves. XAI no estaba disponible para más comentarios.

La tecnología real detrás de la generación de imágenes proviene del startup alemán Black Forest Labs, no de xAI. La empresa de Musk se basa en su modelo de IA FLUX.1. Escribió que están desarrollando su propio software de generación de imágenes, lo que llevará unos meses más.

Las imágenes generadas por Grok pueden ser fotorrealistas, pero a menudo son exageradas como caricaturas. Especialmente antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre, hay un gran temor a las falsificaciones de IA que podrían influir en la opinión pública. Muchos programas evitan generar imágenes con personas reales.

Musk demanda a empresas que retiran publicidad de X

Lo mismo ocurre con las figuras con derechos de autor, como Mickey Mouse de Disney, whose appearance in AI-generated images can bring lawyers into play. This could also strengthen the skepticism of large advertisers towards the platform. Many of them are already concerned about the reputation of their brands and have pulled ads from X.

Musk recently sued several companies and an industry organization for this. He accuses them of a coordinated action to keep advertising dollars away from his platform.

A pesar de la disputa de Elon Musk con las restricciones de contenido, la economía de X, la plataforma que alberga el chatbot de IA Grok de Black Forest Labs, podría verse afectada por el retiro de anuncios debido a la generación controvertida de imágenes. La economía de X depende en gran medida de los ingresos publicitarios, y la partida de grandes anunciantes podría afectar significativamente su estabilidad financiera.

Además, la controversia entorno a las capacidades de generación de imágenes de Grok podría afectar la reputación de Elon Musk y sus empresas, lo que podría afectar negativamente su desempeño económico en general.

