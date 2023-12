Nuevas imágenes muestran que las fuerzas del orden eran conscientes de la preocupación por la salud mental y el acceso a las armas del autor del tiroteo de Maine antes de disparar

Las grabaciones de la cámara del coche de la oficina del sheriff del condado de Sagadahoc revelan detalles que muestran que las fuerzas del orden conocían los problemas del tirador Robert Card y estaban preocupadas por su acceso a las armas de fuego en septiembre. En ese momento, las autoridades tomaron medidas para enfrentarse a Card en un domicilio, pero éste no abrió la puerta.

Card, reservista del ejército estadounidense, fue acusado de matar a 18 personas y herir a otras 13 en un tiroteo en una bolera y un restaurante de Lewiston (Maine) la noche del 25 de octubre. Fue hallado muerto cerca de Lew iston dos días más tarde de un disparo autoinfligido tras una intensa persecución.

Antes del tiroteo, la familia de Card se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Sagadahoc en mayo, comunicando a la policía que su "salud mental había empezado a empeorar en enero" y que estaban "preocupados por su bienestar", añadiendo que "Card tenía acceso a armas de fuego", según el comunicado de prensa del sheriff del 30 de octubre.

Unos meses más tarde, en septiembre, la oficina del sheriff recibió un correo electrónico de la unidad de reserva del ejército de Card en Saco, Maine, en el que se pedía a las fuerzas del orden que llevaran a cabo un control de bienestar de Card, añade el comunicado de prensa.

La CNN se ha puesto en contacto con la familia de Card para solicitar sus comentarios.

Tras escuchar estas reiteradas preocupaciones tanto de sus familiares como de los miembros de su unidad de reserva del ejército, los agentes del sheriff del condado de Sagadahoc intentaron ponerse en contacto con Card en septiembre acudiendo a su residencia, donde "llamaron repetidamente a la puerta", no le vieron pero "oyeron a alguien moverse por la caravana", según el comunicado de prensa.

Preocupación por las armas de Card

En uno de los dos vídeos de la cámara del salpicadero fechados el 16 de septiembre que la CNN obtuvo el viernes de la oficina del sheriff del condado de Sagadahoc, se oye a un ayudante del sheriff hablando con el capitán de la reserva del ejército de EE.UU. Jeremy Reamer en lo que parece ser una llamada telefónica realizada en su coche patrulla.

El ayudante del sheriff le dice a Reamer que no quiere parecer "alarmista", pero que "sólo está tratando de obtener algunas respuestas" del capitán de la Reserva del Ejército sobre la situación de Card en la unidad de reserva.

"Están (la familia de Card) preocupados por si hace un tiroteo masivo, y está teniendo alucinaciones, que había estado internado durante un par de semanas el verano pasado, y no está mostrando ningún signo de mejoría", se oye decir al ayudante del sheriff a Reamer.

A continuación, el ayudante pregunta a Reamer si sabe si Card tiene en su casa algún arma de la Reserva del Ejército expedida por el Gobierno.

Reamer le dice al ayudante del sheriff que no tiene claro si Card tiene acceso a las armas, pero que le dijeron, aunque no pudo comprobarlo, que "las armas de Card han sido trasladadas a casa de un familiar".

"Si él tiene acceso a los de los miembros de la familia - no lo sé", dijo Reamer.

CNN se ha puesto en contacto con Reamer para hacer comentarios.

En otro video de dashcam publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Sagadahoc, el diputado se escucha hablando con el padre de Card, Robert Card Sr., preguntando si ha visto a su hijo o sabe algo sobre el acceso de su hijo a las armas.

"Según tengo entendido, Ryan (Card) tiene sus armas, y sólo quiero asegurarme de que es así. ¿Está usted familiarizado con eso en absoluto?"

El padre de Card dice que no sabe nada sobre el acceso de su hijo a las armas y le dice al ayudante del sheriff que hable con su otro hijo, Ryan Card, añadiendo que no ha hablado con Robert en los últimos días.

Card tenía un historial de evasión de la confrontación con las autoridades

El capitán de la Reserva del Ejército Jeremy Reamer advirtió a un ayudante del sheriff del condado de Sagadahoc que la Reserva del Ejército había lidiado con el comportamiento evasivo de Card en el pasado.

"Puede no cooperar o lo que sea, pero no tiene sentido que ustedes se metan", le dice Reamer al ayudante del sheriff. "Parece que es lo suyo cuando no quiere tratar con nosotros, con nadie. Se encierra allí... no pasó nada. No llevaba armas".

Reamer le dice al ayudante del sheriff que él también es policía, pero en New Hampshire, y que tienen leyes diferentes para tratar con gente como Card.

El ayudante responde que es un poco más complicado en Maine y hace referencia a la ley de "bandera amarilla " del estado diciendo: "Cuando hay alguien que es un peligro para sí mismo o para los demás, hay un proceso por el que se supone que tenemos que pasar para confiscar sus armas si se considera un peligro para sí mismo o para los demás."

"Obviamente es un obstáculo con el que tenemos que lidiar, pero al mismo tiempo, tampoco queremos tirar un cartucho de dinamita en un charco de gas y empeorar las cosas", le dice el ayudante a Reamer.

A continuación, el ayudante le dice al capitán reservista del Ejército que la policía ha ido a la caravana de Card para intentar ver cómo estaba y ha comprobado que estaba en casa, pero "no abre la puerta".

La semana pasada, una revisión realizada por terceros determinó que los funcionarios del sheriff respondieron "razonablemente" a las preocupaciones sobre la salud mental de Card en los meses previos al tiroteo masivo, pero se recomendaron mejoras en la estrategia de la oficina del sheriff del condado de Sagadahoc.

"Después de un análisis objetivo, el revisor concluyó que las respuestas de la Oficina del Sheriff del Condado de Sagadahoc a las preocupaciones sobre la salud mental del Sr. Card en mayo y septiembre de 2023 fueron razonables bajo la totalidad de las circunstancias", dice el informe de 97 páginas.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com