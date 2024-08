Enfrentamiento en el ring de boxeo entre Stefan Raab y Regina Halmich - Nuevas ideas sobre el espectáculo televisivo

El combate de boxeo inminente y presuntamente último entre Stefan Raab, de 57 años, y Regina Halmich, de 47, se acerca. El 14 de septiembre a las 8:15 p.m. (en vivo en RTL y RTL+), tendrá lugar este esperado enfrentamiento entre la celebridad de la televisión y la múltiple campeona del mundo en Düsseldorf. En preparación para la transmisión en vivo, RTL enviará a su personal renombrado al ring o cerca de él. Según un comunicado emitido el lunes, su talentosa presentadora Laura Wontorra, de 35 años, cubrirá la acción.

Laura Wontorra llevará a cabo diversas actividades, como entrevistar a dos ex campeones del mundo reales antes del enfrentamiento. Dariusz Michalczewski, de 56 años, y Firat Arslan, de 53 años, han confirmado su asistencia. Michalczewski era conocido como "El Tigre" durante la década de 1990, la época dorada de la televisión de boxeo, y es un múltiple campeón del mundo en la categoría de peso semipesado. Arslan fue uno de los mejores boxeadores alemanes después de Michalczewski o Henry Maske, de 60 años.

"Invitados prominentes" y "mucho brillo"

Estos ex boxeadores no serán los únicos asistentes notables que marcarán el regreso televisado de Stefan Raab después de nueve años de ausencia. RTL ha insinuado "invitados prominentes", aunque aún no han revelado nombres específicos. Además, se planean "actuaciones espectaculares" y "mucho brillo" para cautivar al público.

Algunos detalles revelados incluyen que Elton, de 53 años, el eterno interno de Stefan Raab, actuará como anfitrión del evento. Frank Buschmann, de 59 años, un colega de la época de "Schlag den Raab", proporcionará comentarios sobre la pelea.

Regina Halmich: Sin piedad para Raab

Mientras Stefan Raab mantiene una actitud reservada, Regina Halmich ha comentado sobre el combate en varias ocasiones. Recientemente le dijo a RTL que está entrenando regularmente, como en sus años activos que finalizaron en 2007. "Mi objetivo es ser la boxeadora superior, y Stefan, obviamente, es el entretenedor superior", dijo, según RTL.

"Para su regreso, ha elegido un camino desafiante, ya que dentro del ring no hay bromas", dijo Halmich sobre Raab. "Aunque nos apreciamos y respetamos, no habrá piedad, simplemente es hombre contra mujer".

Los "invitados prominentes" mencionados por RTL podrían incluir personalidades famosas del mundo del entretenimiento o los deportes, agregando una capa adicional de emoción al combate de boxeo entre Stefan Raab y Regina Halmich. Este evento promete estar lleno de "mucho brillo" y "actuaciones espectaculares", prometiendo una noche inolvidable para los espectadores.

