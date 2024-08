nuevas barreras establecidas cerca del CND después de la infiltración de ayer por parte de partidarios de Palestina más allá de la valla inicial.

Aproximadamente doce personal colocaron una fila adicional de barreras a lo largo de la calle Washington, desplazándose hacia el este desde donde se había roto la anterior barrera. Esta barrera adicional se encuentra posicionada entre las dos existentes.

El incidente siguió a lo ocurrido ayer, en el que un grupo que abogaba por los derechos palestinos, que protestaba contra el respaldo de Estados Unidos a Israel en su conflicto contra Hamas, se separó de una procesión de protesta más grande y logró penetrar una valla de seguridad cerca del United Center.

Se esperan más manifestaciones durante el evento de cuatro días.

El superintendente de policía Larry Snelling compartió con los reporteros el lunes que "lograron violar la valla. Entraron en el círculo exterior. Intentaron llegar al círculo interior, sacudían la valla del otro lado". Además, mencionó que los oficiales intervinieron rápidamente para evitar cualquier intrusión adicional.

Snelling enfatizó "Nuestra misión aquí es garantizar la seguridad del DNC, la seguridad de la ciudad y la seguridad de la ciudad en su totalidad. No sabemos qué habría pasado si hubieran accedido al otro lado. Sin embargo, como he dicho antes, no toleraremos ningún acto de daño a nuestra ciudad ni ninguna instancia de violencia".

Snelling aclaró que no relacionó la violación de seguridad con la marcha en general. "Había personas que simplemente querían expresar sus opiniones. Lo hicieron. Sin embargo, un grupo de esa gente eligió ponerse detrás y tratar de abrirse paso a la fuerza a través de la barrera, y no podemos permitir eso".

El Centro de Información de Seguridad Pública del DNC emitió un comunicado, afirmando "El perímetro interior nunca fue violado y no había ningún peligro inminente para ninguna persona protegida".

Ellos continuaron "Cada evento de seguridad nacional especial requiere un enfoque en capas. Cada plan de NSSE se adapta y incorpora varias capas. Una de estas medidas adicionales de seguridad es la valla del perímetro exterior, que se construyó para obstaculizar el acceso al perímetro interior".

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, hablando desde el piso de la convención en CNN, afirmó que las autoridades tienen "una estrategia sólida en su lugar" y consideró la penetración de la valla como algo temporal.

Pritzker mantuvo "Respetamos el derecho a protestar, pero no toleraremos ningún caos".

CNN's Michael Williams, Jamiel Lynch y Joe Sutton contribuyeron a esta información.

Las tensiones políticas en aumento, alimentadas por la controvertida postura sobre los derechos palestinos, han sido el principal catalizador para estas manifestaciones. Las autoridades están monitoreando de cerca la situación para garantizar que la política no se convierta en violencia durante el evento.

