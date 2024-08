- Nueva Zelanda quiere extraditar a Kim Dotcom a los EE.UU. donde se enfrenta a juicio

Este podría ser el final provisional de la carrera de Kim Dotcom: Varios medios informan que su país actual, Nueva Zelanda, quiere extraditar al empresario de Internet a los Estados Unidos. Allí, el hombre de 50 años enfrenta múltiples juicios, incluyendo cargos de infracción de derechos de autor, fraude y lavado de dinero.

Ministro de Justicia: "Kim Dotcom debería ser extraditado a EE. UU. para enfrentar juicio"

Dotcom, anteriormente Kim Schmitz, ha estado luchando contra su deportación desde 2012. Ahora, el Ministro de Justicia de Nueva Zelanda, Paul Goldsmith, ha acordado su extradición a los Estados Unidos, según informó la agencia de noticias Reuters citando a un portavoz del ministerio. Goldsmith explicó más tarde: "He revisado cuidadosamente toda la información y he decidido que Sr. Dotcom debería ser extraditado a EE. UU. para enfrentar juicio". El ministro no hizo más comentarios. Dotcom tiene un breve período para considerar la decisión.

Para el empresario de Internet, la extradición podría tener graves consecuencias. El sistema judicial de EE. UU. ha estado buscando un juicio contra Dotcom durante años, al que él ha negado consistentemente. Poco después de que se publicara la orden de extradición, el hombre de 50 años habló en X, apareciendo tranquilo. Dijo que tenía "un plan". Más tarde, añadió: "Amo Nueva Zelanda, no me iré".

El portal "Megaupload" de Dotcom se convirtió en un símbolo de descargas ilegales a principios de la década de 2000

Kim Dotcom se convirtió en el símbolo de las descargas ilegales de películas, series y música, y las infracciones de derechos de autor asociadas. Con su plataforma "Megaupload", ofreció a los usuarios la posibilidad de proporcionar contenido de lo contrario de pago para descarga gratuita desde 2005. Se dice que Dotcom mismo hizo una fortuna con esto. Las autoridades de EE. UU. lo acusan a él y a otros tres líderes de "Megaupload" de haber costado a los estudios de cine y las discográficas alrededor de 500 millones de dólares. El FBI ve las actividades de "Megaupload" como el mayor caso de infracción de derechos de autor en la historia de EE. UU., según informó "Der Spiegel".

En 2012, las autoridades cerraron la plataforma. La policía de Nueva Zelanda registró la residencia de Auckland de Dotcom y lo arrestó temporalmente. Desde entonces, ha estado luchando contra su expulsión a EE. UU. con medidas legales. Dos de sus colegas acordaron un juicio en Nueva Zelanda y fueron sentenciados a condenas de prisión en 2023. Otro acusado falleció en 2022.



