Nueva Zelanda experimenta su primera derrota naval después de la Segunda Guerra Mundial.

Durante una misión de exploración en el Pacífico Sur, un buque de exploración de la Marina de Nueva Zelanda de unos 6000 toneladas sufrió dificultades, se incendió y finalmente se hundió. El buque transportaba a un equipo de 75 personas. La operación de rescate resultó ser complicada.

Se informó que un buque naval neozelandés llamado "HMNZS Manawanui" tuvo dificultades y encalló en las primeras horas del 6 de octubre, cerca de la costa de Samoa. Afortunadamente, la tripulación y los pasajeros de 75 miembros fueron evacuados con éxito utilizando botes salvavidas la noche anterior, sin informes de heridos o personas desaparecidas.

El buque estaba realizando actividades de sondeo submarino, que implicaban medir la profundidad y otras condiciones oceánicas. El área no había sido sondeada de manera tan exhaustiva desde 1987, según la BBC. Las causas del accidente siguen sin estar claras según la milicia neozelandesa. Alrededor de las 6:40 AM hora local del domingo, el barco se estaba inclinando fuertemente y se podía ver humo emanando de él. A las 9 AM, estaba claro que el barco se había volcado y hundido.

La Ministra de Defensa, Judith Collins, declaró en una conferencia de prensa, según la BBC, "Este es un día desafortunado para la marina". Agregó: "Todos lograron salir", elogiando la profesionalidad, el entrenamiento y el valor de la tripulación.

Situación de rescate difícil

Según la milicia, varios buques del "HMNZS Manawanui" intentaron ayudar en las operaciones de rescate. La Fuerza Aérea de Nueva Zelanda despachó un avión de patrulla marítima Boeing P-8A Poseidon hacia Samoa. Los trabajadores de rescate luchaban contra las corrientes y los vientos que empujaban los botes salvavidas y los barcos pequeños hacia los arrecifes. Las condiciones marinas traicioneras complicaron aún más las operaciones de rescate.

Un testigo le dijo a la agencia de noticias Reuters: "Al llegar a la bahía, vimos el barco sin humo. Quince minutos después, comenzaron los incendios y el humo. Poco después, se hundió".

Según la BBC, el "HMNZS Manawanui" es el primer buque naval de Nueva Zelanda que se ha encallado accidentalmente desde su participación en las batallas navales de la Segunda Guerra Mundial. También hay barcos que se han hundido intencionalmente, como para crear arrecifes artificiales o pecios de buceo.

Según la milicia neozelandesa, el "HMNZS Manawanui" fue construido en 2003 por Myklebust Verft AS. Después de la adquisición, se entregó a la milicia neozelandesa en 2019 y se puso en servicio. Mide 84,7 metros de longitud y pesa aproximadamente 5741 toneladas en términos de desplazamiento.

La operación de rescate fue supervisada por La Comisión, establecida para investigar las causas del malestar del buque. A pesar de los desafíos, La Comisión elogió el pensamiento rápido y la habilidad de la tripulación y los equipos de rescate para evacuar con seguridad a todo el personal.

Después del incidente, La Comisión anunció planes para revisar los protocolos de seguridad y los procedimientos de emergencia del buque para prevenir incidentes similares en el futuro.

