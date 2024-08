"Nuestras necesidades de inventario final superan significativamente las de Finlandia"

Alemania cuenta con 36 centrales nucleares desactivadas y cerradas. Sin embargo, aún no hay una ubicación definitiva para los residuos altamente radioactivos, ya que nadie está dispuesto a ser etiquetado como el "depósito de residuos nucleares". Esta situación no se espera que cambie en el futuro previsible; incluso la búsqueda de un sitio adecuado se prevé que continuará hasta al menos 2074, según un reciente estudio realizado por el Öko-Institut de Friburgo para la Oficina Federal de Almacenamiento de Residuos Nucleares (BASE). En el "laboratorio climático" de ntv, la experta Judith Krohn aclara el prolongado retraso: Se busca el depósito en toda Alemania, lo que requiere la recopilación y análisis de "una cantidad enorme" de datos y muestras de roca. A diferencia de Gorleben, el público también está involucrado en el proceso de selección para garantizar que el mayor número posible de personas esté satisfecho. ¿Sería más práctico almacenar los residuos en el extranjero?

ntv.de: ¿Por qué tarda tanto en encontrar un depósito final? ¿No tuvimos Gorleben hace años?

Judith Krohn: En cierta medida, sí. Gorleben se propuso inicialmente como un posible sitio, pero se descubrió más tarde que la cúpula de sal no pertenecía a la categoría de los mejores posibles sitios. Como resultado, se diseñó un nuevo proceso. Esto incluye comenzar una búsqueda en un mapa en blanco de toda Alemania y luego encontrar un sitio con la mejor seguridad posible sobre una base científica.

¿Cuál fue el problema con Gorleben?

La fuerte oposición y las razones científicas estuvieron detrás de ello. Se cumplieron los requisitos mínimos necesarios para un posible depósito final, como la profundidad, y se encontraba la roca matriz adecuada. Sin embargo, surgieron preocupaciones sobre la idoneidad geológica durante un examen exhaustivo.

¿Podría haber resistencia del público en el caso de los nuevos candidatos a depósitos finales?

Por lo tanto, se enfatiza la participación del público en el nuevo proceso de selección. Está involucrado desde el principio. Siempre hay una oportunidad de informarse, contribuir y expresar su opinión. Este es un proceso transparente diseñado para lograr un resultado con una alta aprobación conjunta.

¿No siempre hay alguien que se opone en tales casos? En su estudio, se indica que en "circunstancias ideales", se puede esperar una decisión "a más tardar en 2074". Esto suena como si ya supieras hoy que la búsqueda se retrasará de nuevo.

La fecha límite para una decisión es 2031 de acuerdo con la Ley de Selección de Sitios. Sin embargo, numerous actores están involucrados en el procedimiento y cada paso es dependiente del tiempo del otro. Esto no ha sido investigado por nadie antes que nosotros. Ya sabíamos que 2031 no sería alcanzable. Esto no se debe solo a la participación del público, sino también al objetivo: Buscamos un sitio con la mejor seguridad posible para un millón de años, y esto se está realizando en un proceso abierto. Numerous investigaciones son necesarias para esto. Actualmente, todavía estamos en la primera de tres fases de selección.

¿En qué consiste exactamente?

En la primera fase, se recopila toda la información jamás recopilada en la subsuperficie, se prepara, se compila y se evalúa. Cada taladro hecho en Alemania, independientemente de quién lo haya realizado. La Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) recopila estos datos y determina para 2027 qué subáreas tienen la roca matriz adecuada y podrían considerarse potencialmente como un sitio. Luego se investigan su idoneidad.

Sí. Necesitamos encontrar un área que pueda soportar los impactos negativos de los residuos radioactivos debajo del suelo. Sin embargo, los datos no están fácilmente disponibles en todos los lugares y no se han recopilado para posibles depósitos finales en algunos casos. Por lo tanto, falta información en ciertos escenarios. Esto ocurre durante las fases dos y tres: Primero, se examina la roca utilizando métodos más simples. En la tercera fase, se excava una mina, es decir, un pozo. También se discute si se puede utilizar la perforación en su lugar.

¿Y esta primera fase, en la que se recopila y se evalúa la información, debería durar solo hasta 2027?

Exactamente. La BGE ya ha publicado un informe intermedio sobre esto. Ahora se están examinando más de cerca los 90 áreas.

No exactly few.

No (se ríe). Por eso tarda tanto. Una gran cantidad de datos de los diversos, a menudo extensos, a veces también pequeños lugares tienen que procesarse y evaluarse para determinar quizás un pequeño número de regiones del sitio para la exploración de la segunda fase. La BGE excluye gradualmente las áreas que son menos adecuadas para esto.

¿Estás usando el método de eliminación hasta que solo quede un nombre?

En esta investigación de seguridad, se excluyen las áreas. Al final, también habrá una especie de clasificación de los sitios más adecuados. Estos se manejarán más adelante en el procedimiento.

¿Participan todos los estados federales esta vez? La CSU ha representado la posición en Baviera durante años: Apoyamos la energía nuclear, pero la planta de almacenamiento final debe construirse en otro lugar.

No hay restricciones en este momento, una gran parte del territorio federal está en juego. Por lo tanto, las reacciones de los estados federales han sido relativamente reservadas hasta ahora. Veremos si esto sigue siendo así cuando se revele qué áreas se moverán a la fase de exploración. Sin embargo, ningún estado federal puede detener el proceso porque se ha promulgado una ley para este procedimiento, que establece explícitamente cómo se determinará el sitio.

Y si tu propio estado federal es seleccionado, entonces tendrás que lidiar con ello.

Sí.

Hasta que eso suceda, pasarán varias décadas. Las centrales nucleares alemanas ya están cerradas o desmanteladas. ¿Dónde están los residuos nucleares en este momento?

En instalaciones de almacenamiento temporal. Una parte significativa de ellos se encuentra en los sitios de las centrales nucleares, mientras que también existen algunas instalaciones de almacenamiento temporal centrales.

¿Cuál es el argumento para simplemente dejar las barras de combustible nuclear en esas instalaciones de almacenamiento temporal?

No es seguro dejar las barras nucleares al aire libre en estas instalaciones de almacenamiento temporal. Estamos lidiando con períodos prolongados durante los cuales aún liberan radiación y se desintegran. Nadie puede predecir qué será del panorama político, económico o social dentro de un millón de años. Miremos el conflicto de Ucrania como recordatorio de cómo las cosas pueden torcerse rápidamente. Y, como su nombre indica, estas instalaciones de almacenamiento temporal son simplemente soluciones temporales.

¿Están estas instalaciones de almacenamiento temporal convirtiéndose involuntariamente en cementerios permanentes de residuos nucleares? En la actualidad, no tenemos soluciones permanentes, por lo que los residuos nucleares permanecen allí cada vez más tiempo, más de lo planeado. Y, ¿si esta vez cumplimos con el cronograma? "Para 2074 en condiciones ideales", dice su informe.

Solo se convierten en cementerios permanentes si falla el proceso. Pero no puedo imaginar que eso suceda. Es nuestra responsabilidad colectiva encontrar una solución para estos residuos y no trasladarlos a las generaciones futuras.

Los alemanes tendemos a pasar nuestros problemas a las generaciones futuras.

Es cierto. Pero con este proceso de selección de sitio, hemos desarrollado por primera vez un método que potencialmente conduce a un resultado razonable. Al final, no tenemos elección.

¿No podríamos transportar los residuos al extranjero? Finlandia comenzó el primer repositorio del mundo hace unos años. La idea de alojar residuos nucleares extranjeros -por un precio adecuado, por supuesto- es un tema recurrente en Finlandia.

No es una opción sensata. Es nuestra responsabilidad encontrar un repositorio. Todos los argumentos apuntan a que es posible en Alemania. Nuestros requisitos son mucho más rigurosos que en Finlandia: por ejemplo, los residuos deben ser recuperables si algo sale mal. No hay una buena razón para transportar residuos nucleares a otros países si podemos encontrar un sitio con seguridad óptima para un millón de años dentro de Alemania.

Christian Herrmann habló con Judith Krohn. La conversación se condensó y simplificó para una mejor comprensión. Puede escuchar la conversación completa en el podcast "Climate Lab".

