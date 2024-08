"Nuestra capacidad para regular el flujo de refugiados está algo limitada"

A pesar de que Issa al-H., el presunto atacante, fue arrestado por las autoridades de manera oportuna, no se pudo expulsar de vuelta a Siria. Alemania enfrenta desafíos en la gestión de posibles amenazas y en evitar que la sociedad se sature. El investigador de migración Raphael Bossong advierte contra hacer promesas infundadas.

ntv.de: Sr. Bossong, Issa al-H. pasó desapercibido antes del supuesto triple homicidio. ¿Está haciendo suficiente Europa, incluyendo Alemania, para identificar a individuos notables?

Raphael Bossong: La tragedia en Solingen requiere una respuesta. Hay margen de mejora, especialmente en el intercambio de información entre los países europeos. La UE acordó en mayo implementar procedimientos de control fronterizo para solicitantes de asilo e inmigrantes irregulares, centrándose en necesidades de seguridad y protección. El objetivo es detectar más individuos problemáticos o peligrosos en las fronteras, como en Grecia, y agilizar su deportación. Sin embargo, la implementación obligatoria está programada para el verano de 2026. En línea, la persecución del islamismo necesita mejoras. Esto ha sido un desafío para las autoridades de seguridad durante un tiempo, pero se ha vuelto más apremiante. Todos sabían que un ataque podría ocurrir el 7 de octubre.

Supongamos que los mecanismos funcionan: La Constitución establece que "este tipo de individuo no ha cometido un delito pero tiene vínculos con el IS y es peligroso". Si son de Siria, la deportación sigue siendo imposible debido al conflicto en curso. ¿Hay alguna vía legal para manejar esto de manera diferente?

Los individuos peligrosos y extremistas que pretendemos expulsar tienen derecho a mínimas garantías. No podemos sugerir que sean encarcelados en las cámaras de tortura de Assad o entregados al Talibán. Esto va más allá del derecho de asilo de la Constitución, pero es nuestra base moral. Sin embargo, dentro de nuestro marco existente, tenemos margen legal para intentarlo. Podemos intentar deportar a individuos peligrosos de manera que se garantice su seguridad y protección contra el trato inhumano.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias si nos mantenemos en esta situación: individuos islamistas peligrosos de Siria y Afganistán. ¿Cómo se manejarán?

Inicialmente, la aproximación fue evitar el diálogo con el Talibán en Afganistán y Bashar al-Assad en Siria, ya que el diálogo con ellos fortalecería su poder. Considero esta actitud plausible. Sin embargo, nuestra situación de seguridad en Alemania ha cambiado, lo que requiere diálogo con estos regímenes, potencialmente cooperación en ciertos ámbitos. Algunos países europeos, incluyendo Dinamarca y Austria, abogan por una política de Siria diferente. Varios países unidos pueden ejercer más influencia y obtener acceso más fácil. Puedo imaginar que Alemania se una a este movimiento, lo que podría llevar a cambios en la política dentro de dos años.

Es concebible arreglar para que individuos sean devueltos a ciertas partes de Siria en casos específicos, o buscar garantías del régimen sirio de que los devueltos serán tratados humanamente. Sin embargo, si tales garantías serían creíbles es otra pregunta. No puedo proporcionar una evaluación confiable de la situación de seguridad actual de Siria desde mi posición. Eso es responsabilidad de las autoridades y los tribunales. La política debe seguir. Sin embargo, veo problemas en los procesos burocráticos.

El caso de Issa al-H., que debería haber sido transferido a Bulgaria pero no lo fue, viene a la mente?

Los procesos administrativos requieren claridad: ¿Quién reporta qué a quién? ¿Cómo podemos garantizar transferencias y deportaciones rápidas mientras evitamos retrasos debido a citas perdidas? Mejorar estos procedimientos puede tener un impacto significativo sin socavar los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tocan preguntas clave: ¿Cómo queremos vivir? ¿Como una sociedad que protege a aquellos que buscan nuestra protección? Muchos lo necesitan. No todos, pero muchos.

Si nos vemos como un estado de solidaridad, protegiendo a aquellos que lo necesitan, entonces tenemos responsabilidad: muchos refugiados están traumatizados y necesitan atención. Queremos integrarlos mientras mantenemos el control para evitar ser explotados. Esto significa que nuestros recursos son finitos. ¿Cómo podemos garantizar que no se agoten, evitando el fracaso debido a la sobrecarga?

¿Estás sugiriendo un límite superior?

No necesariamente, pero ¿serviría como garantía de viabilidad en tu opinión?

La idea es que los refugiados irregulares no tendrían ninguna oportunidad de presentar una solicitud de asilo en Europa. No habría ninguna acción en la frontera europea o dentro de Alemania. Una solicitud solo podría presentarse desde terceros países, o se concedería protección directa en un tercer país. A cambio, la UE aceptaría una cierta cuota de otros refugiados seleccionados y distribuidos entre los estados miembros. Esto mantiene el control sobre el número de personas que se toman. Entiendo la lógica detrás de esto, pero no es factible o humano en la práctica. Una frontera dura con una cuota dura es una ilusión. No funciona legalmente ni de otra manera.**

¿Qué pasaría con las personas que se encuentran en la frontera y se niegan a irse?

Uno de los problemas con los que tendríamos que lidiar es que esta propuesta no funciona. Podría hablar durante media hora sobre por qué es un no starter en este momento. Las referencias a medio hornear de Australia no nos van a ayudar aquí en Europa, hay décadas de evidencia de eso. Solo podemos manejar el flujo de refugiados hasta cierto punto, pero la política tiende a enfocarse en la demanda máxima y preguntar: ¿Qué podemos hacer si la reducimos?

Por ejemplo, podríamos dar más incentivos a los refugiados para que se queden en terceros países y obtengan protección allí en lugar de la UE. No esperamos milagros aquí, y las asociaciones existentes con terceros países no siempre son fáciles, piensa en Turquía. Aún así, tenemos que seguir adelante allí y explorar nuevos caminos para la migración legal dentro de la UE.

Dentro de la UE, podríamos compartir la carga de manera más equitativa. Eso no funcionó muy bien en el '15, pero...

El último paquete de reforma migratoria de la UE tiene como objetivo endurecer el sistema de Dublin, lo que dificulta que los estados eludan sus responsabilidades en materia de asilo. Los plazos no se extenderán más.

Tomemos a Issa al-H. como ejemplo. Él debería haber stayed en Bulgaria, haber solicitado asilo y haber sido devuelto allí.

Alemania vería menos solicitantes de asilo si esta reforma se aprueba, pero no se trata solo de números. Es más que el Dublin. Más procedimientos se manejarán directamente en las instalaciones fronterizas de la UE, especialmente cuando las posibilidades de asilo son bajas. Esto esperemos que lleve a una mayor cooperación entre los estados de la UE, para que países como Grecia e Italia estén más motivados a participar.

No es una revolución, pero es mejor que nada. Tenemos que ser pacientes ya que esta reforma no entrará en pleno vigor durante dos años.

Mientras tanto, el gobierno alemán está presionando a otros miembros de la UE para que se involucren más. Vemos que esto ocurre con controles fronterizos aumentados con países europeos del este vecinos. Es una doble hoja de espada; los controles reforzados pueden ser buenos políticamente pero no siempre son legales en el contexto de la UE y deben ser temporales.

Este paquete podría ayudar a reducir ligeramente los números y controlar el flujo en cierta medida. Pero no vamos a tener un control total sobre quién viene a nosotros. Las décadas de políticas migratorias lo han demostrado. A menos que construyamos un muro, pero incluso sobre el muro, la gente encontrará una manera.

Algunas personas podrían disuadirse con medidas más estrictas, pero el costo del contrabando podría aumentar y menos personas podrían permitírselo. Pero muchos aún vendrían, ya que la situación en sus países de origen es lo que realmente importa. Hay guerra en Ucrania y Sudán, el Oriente Medio está intenso, hay tensiones en Libia, Túnez es frágil y la zona del Sahel está fuera de control. Es una situación de mierda en la que la gente está en peligro en todas partes. Lo que ocurre fuera de Europa y en todo el mundo es mucho más crítico que nuestras políticas migratorias.

Entrevistado por Raphael Bossong

