- Nowitzki sobre jugadores de baloncesto alemanes: "Nunca pensé"

Dirk Nowitzki está emocionado con el equipo alemán de baloncesto y ahora cree que pueden ganar la primera medalla olímpica. "No será fácil contra Francia", le dijo el legendario jugador a la Agencia de Prensa Alemana antes del partido semifinal contra el equipo local en los Juegos de Verano en París. "Pero los chicos tienen la clase y el talento para mantenerse incluso ante una multitud local. Luego veremos qué pasa".

El campeón del Mundial bajo el entrenador Gordon Herbert se enfrenta a Francia el jueves (5:30 PM) y aseguraría al menos la plata con una victoria. En la ronda preliminar, el equipo liderado por el capitán Dennis Schröder dominó al anfitrión con una victoria de 85:71.

Para la Federación Alemana de Baloncesto, esto sería la primera medalla olímpica para un equipo indoor después de que el equipo de 3x3 femenino ganara el oro. "Que un equipo alemán se convierta en bronce europeo, campeón del mundo y luego llegue a las semifinales olímpicas - nunca pensé que eso fuera posible", dijo Nowitzki.

En su época, el ahora 46 años de edad lideró al equipo nacional a la plata europea en 2005 y al bronce mundial en 2002. Ahora el ex campeón de la NBA quiere seguir animando al equipo alemán en el torneo olímpico de París. "Estaré allí en vivo, sin importar cómo termine", prometió Nowitzki.

No tengo planes de unirme al equipo en la cancha esta vez, dados mi retiro del baloncesto profesional. Sin embargo, no me perderé el partido semifinal contra Francia, ya que estaré allí para apoyarlos en vivo.

Lea también: