Novak Djokovic, "tratado como un prisionero" por las autoridades australianas, según su madre

Se cree que Djokovic, número 1 del mundo, ha sido trasladado al Park Hotel de Melbourne después de que se le bloqueara el visado para entrar en el país antes del Open de Australia, según las cadenas afiliadas a CNN Seven Network y Nine News.

El hotel, utilizado anteriormente por el gobierno australiano como centro de cuarentena Covid-19, se utiliza ahora como Lugar Alternativo de Detención (APOD) para refugiados y solicitantes de asilo.

Su madre dijo que había hablado brevemente con su hijo el jueves, y añadió que le había dicho que no podía dormir.

"Me siento fatal desde ayer, desde hace 24 horas, porque lo tienen prisionero. No es justo. No es humano", dijo Dijana. Calificó su alojamiento actual de "terrible", describiéndolo como "un pequeño hotel para inmigrantes".

"Está muy sucio y la comida es horrible", añadió. "[Las autoridades] no quieren darle ninguna oportunidad de trasladarse a algún hotel mejor o a la casa que ya alquiló".

LEA: "Conocía las condiciones", dice Nadal sobre la "dura situación" de Novak Djokovic

La superestrella serbia no ha revelado públicamente su estado de vacunación, pero en una conferencia de prensa el jueves, el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que el jugador de 34 años "no tenía una exención médica válida" al requisito de vacunación para las llegadas al país.

Según Our World In Data, el 46,76% de la población serbia está totalmente vacunada contra el Covid-19.

El equipo jurídico de Djokovic solicitó una medida cautelar urgente contra la decisión de las Fuerzas Fronterizas australianas de revocar su visado. El Tribunal Federal del país ha aplazado hasta el lunes la decisión sobre si se le permitirá permanecer en Australia o será deportado, según Reuters y la cadena pública ABC.

La CNN se ha puesto en contacto con los abogados que se cree que representan a Djokovic y a su agente.

"En última instancia, Greg (Hunt), Ministro de Sanidad, fue absolutamente claro con el Sr. Djokovic sobre cuáles eran sus responsabilidades y las expectativas", dijo el Viceprimer Ministro Barnaby Joyce a Seven Network, filial de CNN.

Joyce explicó que Djokovic tuvo que vacunarse dos veces para poder entrar en el país.

"No basta con decir que 'bueno, me he vacunado con Covid'".

Djokovic dio positivo por el virus en junio de 2020, pero desde entonces no ha habido noticias de que se haya vuelto a infectar.

Su hermano, Djordje, calificó la actuación de las autoridades australianas de "grave ruptura diplomática", relatando cómo se cortó abruptamente la comunicación entre el jugador y su familia.

"En los primeros 45 minutos, creo, se comunicaba con la familia y el equipo, y eso se interrumpió abruptamente", declaró durante una rueda de prensa en Belgrado.

"No tuvo ningún tipo de contacto, ya que le habían quitado el teléfono durante tres horas y media".

A Djokovic le devolvieron finalmente el teléfono y lo llevaron a otra habitación de aislamiento, añadió su hermano.

Después de que le retiraran el visado, Djokovic fue llevado a través de los detectores de metales del aeropuerto de Melbourne y le quitaron todas sus pertenencias y maletas, según su hermano.

"Le quitaron la cartera y la muda", dijo Djordje. "Le llevaron al hotel de migrantes, a una habitación sucia, y le dijeron que le devolverían todas sus pertenencias a la salida hacia Europa".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia expresó una "protesta verbal" al embajador de Australia en Serbia, Daniel Emery, según tuiteó el ministerio.

El Ministerio calificó lo que está viviendo el tenista en Melbourne de "trato inapropiado e inhumano".

Djokovic permanecerá en Australia mientras la medida cautelar pasa por los tribunales, informó ABC.

Djokovic espera ganar este mes su 10º título del Abierto de Australia y su 21º Grand Slam, todo un récord. El torneo comienza el 17 de enero y concluye el 30 del mismo mes.

AnneClaire Stapleton, Philip Wang y Jessie Yeung, de CNN, contribuyeron a la información. Información adicional de Reuters.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com