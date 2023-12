Novak Djokovic sigue siendo un ídolo nacional en Serbia pese a su postura antivacunas

Últimamente, eso no es una hipérbole en la pequeña nación balcánica de siete millones de habitantes, donde Djokovic es venerado como casi nadie, salvo el mismísimo Jesucristo, aunque Srdjan no ha tenido reparos en compararlo con el hijo de Dios.

Para muchos de sus seguidores, cualquier ataque a "Nole", como se le conoce, es un ataque a todo el país.

La decisión de Australia de detener y luego deportar al deportista en vísperas del Abierto de Australia -robándole la oportunidad de defender su título- fue recibida aquí con furia.

"Pisotean a Novak, y así pisotean a Serbia y al pueblo serbio", dijo Srdjan Djokovic mientras su hijo estaba detenido por los servicios de inmigración, acusando a las autoridades australianas de mantener cautivo a su hijo.

"Querían... ponerle de rodillas, y no sólo a él, sino también a nuestro país, a nuestra hermosa Serbia. Somos serbios: orgullosos europeos, gente civilizada. Nunca atacamos a nadie, sólo nos defendimos".

El Presidente serbio, Aleksandar Vucic, calificó el trato dado al número 1 del mundo de "caza de brujas literal", mientras que la Primera Ministra, Ana Brnabic, y el Comité Olímpico del país tacharon de "escandalosa" la actuación de Australia.

Un ídolo en casa

Djokovic regresó el lunes a Belgrado tras perder un recurso judicial contra la decisión del gobierno australiano de anular su visado por motivos de orden público y salud pública. ¿El problema? Su postura sobre las vacunas Covid-19, que las autoridades temían que pudiera incitar a los antivacunas del país.

La estrella del tenis, que ha dado dos veces positivo por Covid-19, se ha manifestado en contra de las vacunas obligatorias, y declaró a los periodistas en el Abierto de Serbia del pasado abril: "Siempre he creído en la libertad de elección", según Reuters.

En aquel momento, se negó a decir si pensaba vacunarse o no: "Es una decisión íntima... No quiero que me etiqueten como alguien que está en contra o a favor de las vacunas. No voy a responder a la pregunta".

Pero muchos en Serbia -incluido el primer ministro Brnabic- se erizan ante cualquier intento de pintar a Djokovic como un antivacunas.

"No veo a Novak como un antivacunas", declaró a la CNN esta semana. Apoya la vacunación de las personas que quieren vacunarse".

"Es un ídolo y mucha gente le admira", dijo a la CNN uno de los mejores amigos de Djokovic, el ex tenista profesional Viktor Troicki. "Pero es su postura personal... Lo que él decida que es lo mejor para él, es su decisión".

Una cuestión de elección

La Primera Ministra Brnabic se encuentra en la extraña posición de promover las vacunas en su país -donde menos del 60% de la población adulta ha sido vacunada- y al mismo tiempo defender la decisión de Djokovic de no vacunarse.

Dice que no sabe por qué duda, pero insiste en que él no tiene ninguna obligación de dar explicaciones. "Es su decisión personal. Tendrá que preguntárselo a Novak. Sé que la vacunación es la única salida a esta pandemia".

En Serbia, todo el episodio ha sido ampliamente tachado de maniobra política calculada, a pesar de que Brnabic declaró a la CNN que recibió "garantías de que la política no estaría implicada" por parte de funcionarios australianos. El Ministerio de Asuntos Exteriores australiano no respondió cuando se le preguntó por su acusación.

En este sentido, la postura de Djokovic sobre la vacuna no es nada destacable: es compartida por muchas personas con las que CNN se reunió en Belgrado la semana pasada.

"Se le juzgó... porque pensaba algo, ni siquiera lo dijo", dijo un joven aficionado que esperaba para dar la bienvenida a Djokovic en el aeropuerto.

E incluso quienes creen firmemente en la vacunación defienden el derecho de los demás a rechazar la inyección.

"¿No vivimos en [una] democracia?", dijo Brnabic. "En los momentos más difíciles, hay que defender las opciones personales, no necesariamente estar de acuerdo con esas opciones".

"Nunca querría ser la Primera Ministra de un país cuya policía golpea brutalmente a la gente en la calle porque protesta contra la vacunación", añadió.

Representar a Serbia en la escena mundial

Puede que la imagen de Djokovic se haya resentido entre los aficionados extranjeros tras la batalla de los visados, pero en su país, el episodio ha provocado un aumento del patriotismo serbio.

Mientras Djokovic permanecía detenido por motivos de inmigración en el Park Hotel de Melbourne, decenas de aficionados -muchos de ellos pertenecientes a grupos culturales serbios- se manifestaron en la calle, ondeando banderas, cantando y mostrando carteles.

En su país, se celebró una protesta de apoyo al número 1 del mundo ante la Asamblea Nacional, y la noche antes de su regreso a Serbia, un edificio de Belgrado se iluminó con las palabras: "Nole, eres el orgullo de Serbia".

La ex diplomática serbia Vladeta Jankovic, que se ha reunido con Djokovic en varias ocasiones, lo califica de "lo mejor que le ha pasado a Serbia este siglo". Pero sobre el aumento del apoyo patriótico a la estrella, dice: "No lo confundamos con nacionalismo, por favor".

Jankovic afirma que la imagen de Serbia en el extranjero quedó muy dañada -sobre todo a los ojos de Occidente- tras la guerra de los años noventa. "Era casi vergonzoso ser serbio en Inglaterra o Estados Unidos en aquella época", declaró a la CNN.

Entonces llegó Djokovic, un prodigio del tenis, humilde, religioso y políglota, que ayudó a reparar y mejorar la imagen del país.

"Novak Djokovic es un fenómeno mundial, y si decidiera vacunarse, probablemente aumentarían las cifras en todo el mundo", afirma Jankovic.

Y afirma que la popularidad de Djokovic en su país es tan sólida como siempre, incluso después de su poco ceremoniosa eliminación en Melbourne.

"No creo que haya cambiado nada. Su derecho a elegir está fuera de toda duda. Creo que lo que estuvo mal es que viniera a Australia y confiara en esta invitación... y todo acabó muy desafortunadamente para él".

Todo este calvario dista mucho de tratarse sólo de un tenista, como dejó claro el Presidente Vucic a Australia, sino de "toda una nación que es libre y está orgullosa", dijo. "Seguirá siendo el mejor tenista de todos los tiempos y siempre estará en nuestros corazones".

