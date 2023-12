Novak Djokovic será detenido el sábado, antes de una nueva vista judicial

El ministro de Inmigración, Alex Hawke, anunció el viernes en un comunicado la decisión de revocar el visado de la estrella del tenis, tras días de deliberaciones sobre la conveniencia de expulsar de Australia al serbio de 34 años.

Las esperanzas del tenista masculino mejor clasificado del mundo de disputar el Abierto de Australia y ganar su 21º Grand Slam, todo un récord, penden ahora de un hilo, mientras su equipo jurídico lucha por mantenerlo en el país.

El caso de Djokovic para permanecer en Australia se verá el sábado ante el Tribunal Federal del país tras una vista de emergencia ante el juez Anthony Kelly en el Tribunal Federal de Circuito y Familia el viernes. El Tribunal Federal de Australia es un órgano superior al tribunal que presidía Kelly.

"Hoy he ejercido la facultad que me confiere el artículo 133C(3) de la Ley de Migración para cancelar el visado del Sr. Novak Djokovic por motivos de salud y buen orden, basándome en que era de interés público hacerlo", declaró Hawke en un comunicado a primera hora del viernes.

"Al tomar esta decisión, he considerado cuidadosamente la información que me han proporcionado el Departamento de Interior, la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) y el Sr. Djokovic. El Gobierno de Morrison está firmemente comprometido con la protección de las fronteras de Australia, en particular en relación con la pandemia del Covid-19."

La decisión se produce cuatro días después de que el juez Kelly dictaminara que los agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) habían sido "poco razonables" al cancelar su visado inicial para entrar en Australia a su llegada al país el 5 de enero. El juez ordenó que Djokovic fuera liberado del centro de detención de inmigrantes en un plazo de 30 minutos.

La segunda cancelación es el último giro de una saga que ha acaparado titulares en todo el mundo y ha puesto bajo escrutinio las políticas australianas de Covid e inmigración.

Según la legislación australiana vigente, todos los extranjeros que llegan al país deben vacunarse contra el Covid-19 -cosa que Djokovic no hace- a menos que tengan una exención médica.

Djokovic dijo que tenía la impresión de que podía entrar porque dos paneles independientes asociados con Tennis Australia y el gobierno del estado de Victoria le habían concedido una exención sobre la base de que había sido infectado con Covid-19 en diciembre.

El gobierno federal argumentó que, según sus normas, la infección previa con Covid-19 no es una razón válida para una exención.

A pesar de la sentencia del lunes, el ministro de Inmigración conservó la potestad ministerial de intervenir personalmente en el caso y, en última instancia, tenía la última palabra sobre si se permitía o no la estancia de Djokovic, aunque su decisión puede ser recurrida.

En su sentencia, el juez señaló que si Djokovic hubiera sido expulsado, se le habría prohibido la entrada en Australia durante tres años. Sin embargo, en circunstancias especiales se puede renunciar a ello.

El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, afirmó que la decisión del ministro de cancelar el visado de Djokovic protegía los "sacrificios" que los australianos habían hecho durante la pandemia.

En un comunicado, Morrison dijo que la "pandemia ha sido increíblemente difícil para todos los australianos, pero nos hemos mantenido unidos y hemos salvado vidas y medios de subsistencia."

"Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia, y esperan con razón que se proteja el resultado de esos sacrificios", dijo. "Esto es lo que está haciendo el ministro al tomar hoy esta medida".

Djokovic será detenido

Djokovic será interrogado por la ABF a las 8 de la mañana hora local del sábado (viernes a las 4 de la tarde hora del este) en un lugar no revelado "acordado entre las partes" en el caso.

En ese momento, Djokovic será detenido oficialmente por dos funcionarios de las fuerzas fronterizas y escoltado hasta el despacho de sus abogados mientras se resuelve su caso en el tribunal federal.

El lugar donde Djokovic será recibido por los agentes fronterizos permanecerá en secreto para mantener a salvo a la estrella del tenis y evitar "un circo mediático."

"Tenemos una preocupación genuina por la seguridad y por un posible circo mediático", dijo al tribunal el abogado de Djokovic, Nick Wood, al implorar al juez Kelly que permitiera la entrega de Djokovic a los funcionarios de fronteras en privado.

Novak Djokovic contra el Ministro de Inmigración, como se conoce el expediente del caso, fue trasladado oficialmente del Tribunal Federal de Circuito al Tribunal Federal de Australia el viernes.

Wood declaró ante el Tribunal Federal de Circuito que Hawke había hecho uso de su poder personal para anular el visado de Djokovic basándose en que "excitaría el sentimiento antivacunas" en caso de que permaneciera en Australia, describiéndolo como un "enfoque radicalmente diferente" en la argumentación del gobierno.

Cómo se llegó a esto

Djokovic llegó a Melbourne el 5 de enero y enseguida le cancelaron el visado por entrar en el país sin una razón válida por la que no pudiera vacunarse contra el virus Covid-19.

Pasó varias noches en un hotel de detención de Melbourne, que también alberga a decenas de refugiados, algunos de los cuales llevan más de ocho años detenidos por motivos de inmigración.

Sus abogados impugnaron la decisión y ganaron la batalla legal el lunes, pero desde entonces han surgido dudas sobre el comportamiento de Djokovic tras dar positivo por Covid-19 el 16 de diciembre.

En un comunicado publicado en las redes sociales el miércoles, Djokovic reconoció que no se aisló inmediatamente tras recibir el diagnóstico positivo, pero negó saber que tenía el virus cuando asistió a varios actos públicos.

También se disculpó por una información aparentemente falsa en su declaración para el visado de Australia, concretamente que no había viajado en los 14 días anteriores a su llegada al país. Fotos tomadas durante ese periodo parecen mostrarle tanto en España como en Serbia.

Djokovic dijo que un miembro de su personal de apoyo presentó la información y que la omisión había sido un "error humano".

En la declaración, Djokovic también admitió haber hecho una entrevista y una sesión de fotos con un periódico deportivo francés mientras Covid positivo, que admitió fue un "error de juicio."

La disputa por el visado y la decisión de permitir o no la entrada en el país de Djokovic -que ya ha manifestado anteriormente su oposición a las vacunas Covid-19 y a los mandatos de vacunación- se produce en un momento en que el número de casos de Covid-19 se está disparando.

El viernes, el estado de Victoria -sede de Melbourne, donde se celebra el Open de Australia- notificó 34.836 casos, con la cifra récord de 976 personas hospitalizadas por Covid-19. Esta semana, el país ha superado el millón de casos. Esta semana el país superó el millón de casos en toda la pandemia.

Lo que podría venir después

Maria Jockel, directora jurídica de BDO Migration Services, declaró que los abogados de Djokovic dispondrán de 28 días para presentar alegaciones al ministro, exponiendo los motivos por los que debería revocar su decisión.

A pesar de que su visado ha sido cancelado una vez más, los expertos afirman que aún es posible que Djokovic pueda ser liberado con otro visado para disputar el Open de Australia.

"Si hay un clamor increíble por tener al tenista número 1 del mundo detenido mientras se celebra el Open de Australia, tal vez el gobierno ceda y le deje salir con un visado puente", declaró Abul Rizvi, ex subsecretario del Departamento de Inmigración.

Un visado puente permitiría a Djokovic trabajar -o, en este caso, jugar-, pero las repercusiones políticas de esa decisión no están claras, ya que parecería contradecir el mensaje de que Djokovic supone un riesgo para la salud del pueblo australiano.

El Primer Ministro de Victoria, Daniel Andrews, dijo a primera hora del viernes que el asunto tenía una solución sencilla: "Sólo hay que vacunarse".

"Esa es la clave ... Eso es lo que le digo a todos y cada uno de los habitantes de Victoria. Eso es lo que yo he hecho. Eso es lo que han hecho mis hijos", dijo, añadiendo que el Abierto de Australia era más grande que un jugador y el problema mucho más grande que una persona.

Ben Rothenberg, colaborador de tenis de CNN, y Angus Watson, Jessie Yeung e Ivana Kottasová de CNN.

Fuente: edition.cnn.com