Novak Djokovic es "el mejor jugador de la historia del tenis masculino", pero deja un legado "complicado" fuera de las pistas

"Veo la vida como una gran curva de aprendizaje", dijo Djokovic a la CNN en una entrevista el año pasado, "y siento que a lo largo de los años he aprendido a recuperarme".

Esa capacidad para recuperarse se pondrá a prueba en los próximos días, ya que el número 1 del mundo sigue soportando un turbulento comienzo de año.

Djokovic, que llegó a Australia sin vacunar pero con una exención médica para competir tras dar positivo en un análisis de Covid-19 el 16 de diciembre, pasó sus primeros cinco días en un centro de detención de Melbourne mientras presentaba un recurso legal contra la revocación de su visado.

Sus abogados argumentaron con éxito que Djokovic había "marcado absolutamente todas las casillas" para la exención de la vacuna con su reciente infección por Covid, pero cuatro días después, el ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, anunció la decisión de revocar el visado de Djokovic por segunda vez "por motivos de salud y buen orden".

Aún no está claro si Australia procederá a deportar a Djokovic, ya que la decisión ha sido recurrida por su equipo jurídico.

Pero es otro revés para el serbio de 34 años en su intento de superar a Rafael Nadal y Roger Federer en el primer puesto de la lista de todos los tiempos con 21 títulos de Grand Slam.

Ese logro sería sin duda el momento culminante de la carrera de Djokovic, que ya ha batido todos los récords, el momento en que se consolide como el mejor jugador de la historia del tenis masculino.

"Hablando estrictamente de resultados, Novak Djokovic es el mejor jugador de la historia del tenis profesional masculino", afirma el periodista Ben Rothenberg.

"Está empatado con Federer y Nadal en el mayor número de títulos de Grand Slam, pero Djokovic domina prácticamente todas las categorías imaginables de desempate: mayor número de semanas en el número 1 del ranking, récord de victorias contra los otros dos, haber ganado todos los Grand Slam y Masters 1000 al menos dos veces (nadie más los ha ganado todos una vez, incluso).

"Djokovic es un contragolpeador con un gran saque, un atleta extraordinariamente flexible y, aunque probablemente no sea el jugador más popular por su estilo, cuando se trata de quién es el más eficaz y dominante en la pista durante más tiempo, es él".

El fenomenal palmarés de Djokovic en el Abierto de Australia, torneo que ha ganado nueve veces, le había convertido en el favorito antes del torneo de este año, incluso teniendo en cuenta su periodo de detención.

Nadal aceleró su regreso de la lesión la semana pasada al ganar el 89º título de su carrera en el torneo Set 1 del verano de Melbourne, mientras que Daniil Medvedev, que venció a Djokovic en la final del US Open del año pasado, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas también serán aspirantes al título.

Novak es Serbia, y Serbia es Novak

Pero pocos habrían apostado en contra de Djokovic, que ha recibido el apoyo clamoroso de sus seguidores -tanto en Melbourne como en su Serbia natal- durante el transcurso de su saga de visados.

La semana pasada, una multitud se congregó frente al Park Hotel de Melbourne para protestar contra la residencia de Djokovic en la ciudad, mientras se oían cánticos de apoyo frente al despacho de sus abogados después de que se autorizara su estancia en Australia.

Hubo escenas similares frente a la Asamblea Nacional de Serbia en Belgrado, donde la estrella del tenis fue aclamado como héroe nacional por su familia.

"Lo tienen cautivo. Nuestro Novak, nuestro orgullo", clamó el padre de Djokovic, Srdjan, en apoyo de su hijo la semana pasada. "Novak es Serbia, y Serbia es Novak... Pisotean a Novak, y así pisotean a Serbia y al pueblo serbio".

A pesar del ardiente apoyo de su afición, Djokovic sigue siendo una figura divisiva, dentro y fuera de la comunidad tenística.

Ha manifestado su oposición a las vacunas obligatorias, y la decisión de concederle una exención médica para el Open de Australia fue recibida con críticas; Stephen Parnis, uno de los médicos de urgencias más destacados de la ciudad, dijo que enviaba "un mensaje espantoso al público".

"No soy un experto, por supuesto, y no voy a hablar de cuáles son los pros y los contras de vacunarse", dijo Djokovic a la CNN en agosto, "pero soy partidario de la libertad de elección".

Y añadió: "Realmente creo que se debe dejar que el jugador tome una decisión".

"No sabemos lo que nos depara el futuro. No creo que ninguna industria esté realmente segura de lo que le deparará el futuro".

"Nos aseguraremos de recopilar toda la información posible y trabajaremos con los jugadores para proporcionarles toda la información que necesiten para tomar una decisión consciente".

Mientras tanto, también han surgido preguntas sobre las acciones de Djokovic tras su positivo por Covid del mes pasado.

El miércoles, admitió que no se aisló inmediatamente tras el resultado positivo, pero negó saber que tenía el virus cuando asistió a actos públicos.

También dijo que había cometido un "error de juicio" al conceder una entrevista y una sesión fotográfica al medio francés L'Equipe el 18 de diciembre, dos días después de su resultado positivo.

Aún tengo mis miedos, mis inseguridades

No es la primera vez que se cuestiona la actuación de Djokovic durante la pandemia.

En junio de 2020, su evento de exhibición del Adria Tour fue cancelado después de que diera positivo por Covid-19 junto a su mujer, otros tres jugadores, tres entrenadores y la mujer embarazada de un jugador.

A diferencia de otros torneos de tenis celebrados en aquella época, en el Adria Tour, que se jugaba en estadios abarrotados con jugadores que se abrazaban y chocaban los cinco, el distanciamiento social era limitado.

"Lamento profundamente que nuestro torneo haya causado daño", declaró Djokovic tras su positivo, añadiendo que el evento benéfico se organizó "con un corazón puro y sinceras intenciones".

Nueve meses antes del Adria Tour, Djokovic se metió en un lío al ser expulsado del US Open por golpear a un juez de línea con una pelota. Volvió a disculparse y dijo que la situación le había dejado "triste y vacío".

En una entrevista concedida a la CNN el año pasado, Djokovic reflexionó sobre las lecciones aprendidas.

"Sigo siendo un ser humano como todos los demás, sigo teniendo mis miedos, mis inseguridades, sigo cometiendo errores y equivocaciones", dijo. "El tenis es como mi campo de aprendizaje. Allí afloran mis emociones más fuertes y hermosas, pero también las peores".

Durante el Open de Australia de este año y más allá, es probable que la postura de Djokovic sobre las vacunas siga siendo objeto de escrutinio. Según el ATP Tour, es uno de los tres jugadores no vacunados clasificados entre los 100 primeros.

"El legado de Djokovic es muy complicado y cada vez lo es más", dijo Rothenberg.

"A pesar de toda su profesionalidad y generosidad (es genial con las organizaciones benéficas y en las interacciones con sus fans), su juicio a menudo le mete en problemas, a menudo le desvía... hacia ideas marginales, como su reciente compromiso antivacunas".

"Gran parte del tenis tiene que ver con las personalidades y la gracia dentro y fuera de la cancha, y Djokovic se ha saboteado a sí mismo repetidamente en estas áreas".

La CNN se ha puesto en contacto en numerosas ocasiones con el representante de Djokovic para pedirle comentarios antes del Abierto de Australia, pero no ha recibido respuesta.

Djokovic ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia en 2008, tras lo cual tuvo que esperar tres años para su siguiente gran triunfo, de nuevo en el Abierto de Australia.

Los títulos de Grand Slam -11 en total- se sucedieron en el periodo de seis años entre 2011 y 2016, culminando con Djokovic reclamando el "Nole Slam" como campeón defensor de los cuatro torneos de Grand Slam al mismo tiempo.

Pero una lesión en el codo en 2017 descarriló el progreso de Djokovic. Su renuencia inicial a someterse a cirugía frustró a su ex entrenador Andre Agassi, quien dijo a The Guardian que pensaba que Djokovic había esperado que su codo "sanara naturalmente, holísticamente."

Djokovic finalmente optó por la cirugía a principios de 2018 y regresó a la cancha unos meses después, pero fue un revés que casi lo había llevado a abandonar el tenis por completo.

"Hacer la cirugía, iba en contra de sus valores fundamentales", dijo su esposa Jelena a CNN en 2019. "Fue realmente enorme, es como si hubiera enterrado una parte de él con esa decisión. Dijo: 'He terminado, no jugaré más al tenis, perdí esto, ya no me divierto, esto es todo'".

Desde aquella operación de codo, Djokovic ha ganado ocho títulos de Grand Slam en un periodo de cuatro años, llegando a igualar el récord de Federer y Nadal en Wimbledon el año pasado.

Muchos consideran que es sólo cuestión de tiempo que se haga con el récord absoluto y se establezca como el mejor jugador de la historia del tenis masculino, un titán en la pista con un legado complicado y controvertido fuera de ella.

Christina Macfarlane, Don Riddell, Ben Church, Hannah Ritchie, Jessie Yeung y Angus Watson de CNN han contribuido a este reportaje.

