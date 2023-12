Novak Djokovic dice que sus "buenas intenciones" fueron "malinterpretadas" tras la reacción a su lista de propuestas

Las sugerencias del serbio habrían suavizado las restricciones impuestas a los tenistas en cuarentena de cara al Open de Australia del mes que viene y habrían facilitado su aclimatación al juego en pista una vez finalizados los periodos de autoaislamiento.

Entre estas medidas figuraban la instalación de aparatos de fitness y entrenamiento en todas las habitaciones, la provisión de alimentos de la misma calidad que los que se sirven en el Open de Australia, la reducción del número de días que los jugadores deben permanecer en cuarentena, el permiso para visitar a los entrenadores siempre que ambos hayan dado negativo en las pruebas de Covid-19 y el traslado del mayor número posible de jugadores a casas particulares con pistas de tenis.

En la actualidad, 72 jugadores se encuentran aislados después de que la semana pasada tres vuelos chárter distintos con destino a Melbourne tuvieran pasajeros que dieron positivo en las pruebas de Covid-19, lo que significa que todos los que iban a bordo de los tres aviones tuvieron que aislarse a su llegada.

Las peticiones de Djokovic fueron rotundamente denegadas por el Primer Ministro de Victoria, Daniel Andrews.

"Mis buenas intenciones hacia mis compañeros competidores en Melbourne han sido malinterpretadas como egoístas, difíciles y desagradecidas", dijo el ocho veces campeón del Abierto de Australia en un comunicado en Twitter. "Esto no podría estar más lejos de la verdad.

"Me preocupo de verdad por mis compañeras y también entiendo muy bien cómo se maneja el mundo y quién se hace más grande y mejor y por qué. Me he ganado mis privilegios a pulso y, por eso, me resulta muy difícil ser un mero espectador sabiendo lo mucho que me importaba cada ayuda, cada gesto y cada buena palabra cuando era pequeño e insignificante en la jerarquía mundial.

"De ahí que aproveche mi posición privilegiada para servir en todo lo que pueda, donde y cuando sea necesario. "Hubo algunas sugerencias e ideas que recogí de otras jugadoras de nuestro grupo de chat y no hubo mala intención en intentar ayudar".

Sloane Stephens llora la muerte de tres familiares

Mientras se adapta a la cuarentena de la vida antes del Abierto de Australia, la estrella del tenis Sloane Stephens ha revelado que está de luto por la muerte de su abuelo, menos de una semana después de anunciar que su abuela y su tía habían fallecido debido a Covid-19.

La campeona del US Open 2017 se encuentra actualmente en cuarentena estricta durante 14 días en un hotel de Melbourne antes del Grand Slam del próximo mes.

En una publicación en las redes sociales la semana pasada, Stephens reveló que su tía Anna había fallecido el 26 de diciembre y su abuela el 10 de enero.

"He visto este vídeo de Nueva York unas 100 veces hoy", escribió en Twitter el martes, acompañada de un vídeo de ella hablando con su abuelo por teléfono tras su triunfo en el US Open. "Mi abuelo se ha ido a estar con el Señor y el amor de su vida. Una semana separado de mi abuela. Perderla fue demasiado para su corazón.

"Mi abuelo era el alma más bondadosa y le echaré de menos para siempre. Sólo puedo esperar llenar tantas vidas con el amor y la felicidad que él lo hizo. Él es la definición de amor, bondad, generosidad y un verdadero ejemplo de familia.

"Todo lo que siempre quise fue hacer que mis abuelos se sintieran orgullosos. Estoy muy orgulloso de que hayan sido testigos de cómo mis sueños tenísticos se hacían realidad. Estoy agradecida por el tiempo que pasé con ellos y por poder ver tanto de ellos en mi madre, que sigue siendo mi roca. Se contarán historias de su gran amor. Que descansen juntos en paz eterna".

Stephens es una de las 72 jugadoras que competirán en el Abierto de Australia y que actualmente están sometidas a un estricto periodo de cuarentena en un hotel.

El miércoles, la Ministra de Policía de Victoria, Lisa Neville, anunció que otras tres personas -dos de las cuales son jugadoras- que iban a asistir al Open de Australia habían dado positivo por Covid-19, con lo que el número total se eleva a diez.

Neville declaró que las autoridades estaban "muy seguras" de que una de las dos nuevas infecciones de jugadores era un caso de diseminación vírica.

"Uno de ellos es un jugador que creemos absolutamente que está diseminando el virus, pero que de todas formas ha estado bajo estricto bloqueo porque llegó en uno de los vuelos en los que tuvimos positivos", dijo Neville. "Uno es otro jugador. Uno es una persona de apoyo con ese jugador.

"Mientras tanto, el jugador, la persona de apoyo y su burbuja, así que la otra persona de apoyo y el jugador con el que están no se entrenarán hasta que tengamos una confirmación final de que están mudando o que son positivos. Si son positivos, esos dos irán a un hotel sanitario y las dos personas burbuja se considerarán contactos cercanos y estarán en aislamiento durante los 14 días".

La excreción viral es la liberación del virus del cuerpo al medio ambiente y puede ocurrir incluso si una persona ha dado negativo en la prueba de Covid-19.

Trato preferente

Los jugadores que se encuentran actualmente en cuarentena han sido muy creativos a la hora de practicar en sus habitaciones de hotel, y algunos han recurrido a sus camas como improvisadas parejas de bateo.

Sin embargo, normalmente acostumbrados a practicar en una pista durante varias horas al día en la fase previa a un grand slam, algunos jugadores han sugerido que los que se sometieron a la cuarentena estarán en desventaja física cuando comience el Abierto de Australia el 8 de febrero.

Daniel Vallverdu, entrenador del tres veces ganador de un Grand Slam Stan Wawrinka, ha propuesto que los jugadores que se quedaron encerrados en sus habitaciones de hotel reciban un trato preferente cuando comience el torneo, incluyendo más tiempo de entrenamiento y partidos a horas más frescas del día.

"Cualquier cosa que podamos hacer para que sea un poco más justo para ellos, nunca va a ser completamente justo", dijo a Reuters. "Una vez que salen de la cuarentena, sólo van a tener uno o dos días como máximo para saltar a la pista antes de jugar su primer partido.

Así que cualquier día extra que puedan conseguir, así como preferencia y algunos privilegios a la hora de programar los partidos, creo que sería más que justo, y espero que el resto de los jugadores piensen lo mismo". Horarios, entrenamientos extra, trato preferencial en los entrenamientos, tiempo extra en la cancha.

"Programación de partidos, jugar no en las horas soleadas del día, pueden jugar cuando refresca un poco, pueden empezar más tarde el torneo, el torneo puede empezar uno o dos días más tarde si es posible".

