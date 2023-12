Novak Djokovic, contrariado, abandona el Abierto de Francia y pone fin a su racha de victorias en Grand Slam

La victoria de Thiem por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5 puso fin a la racha inmaculada de 26 partidos del número 1 del mundo en los grandes torneos, que comenzó el año pasado en Wimbledon.

También acabó con sus esperanzas de conseguir cuatro Grand Slams seguidos por segunda vez.

Thiem, por su parte, será quien se enfrente a Rafael Nadal en la final por segunda temporada consecutiva. Se convirtió en el primer jugador fuera de los tres grandes de Nadal, Djokovic y Roger Federer en llegar a finales masculinas consecutivas en Roland Garros desde el sueco Robin Soderling en 2009 y 2010.

La tarea de Thiem siempre iba a ser difícil contra el 11 veces campeón -Nadal ganó en sets corridos en 2018-, pero aún más ahora dada la agotadora victoria sobre Djokovic y sin día libre entre la semifinal y la final.

El cuarto cabeza de serie pasó casi tres horas en la cancha el sábado después de que los procedimientos se detuvieran con el jugador de 25 años por delante 3-1 en el tercer viernes.

"Me siento bien", dijo Thiem. "Estoy lleno de adrenalina, por supuesto, todavía del partido de hoy y también la tendré mañana. No voy a estar cansado. Todo vendrá después del torneo.

"Así que estoy listo para dejar todo o todo lo que me queda en la pista mañana".

Hace doce meses, en el Abierto de Francia, Djokovic también se marchó profundamente frustrado, al perder ante el relativamente desconocido Marco Cecchinato en unos cuartos de final en los que tuvo una oportunidad tras otra.

Djokovic choca con el árbitro

Djokovic se enfadó cuando el juez de silla Jaume Campistol le dio una advertencia por violación de tiempo mientras servía con 5-6 y 30-15 en el tercer set. Djokovic es conocido, como Nadal, por tomarse su tiempo entre puntos al saque.

Más tarde pareció decirle a Campistol que esperara a que el público se calmara antes de poner en marcha su reloj de tiro.

Poco después de que Thiem le devolviera un revés en un cuarto punto de set, el 15 veces campeón de un major recibió una advertencia por conducta antideportiva. Su frustración aumentó.

Djokovic preguntó a Campistol: "¿Ha jugado alguna vez al tenis?".

Campistol respondió "sí".

"Así que ya sabes cómo es esta situación en el 5-6, punto largo, el público sigue aplaudiendo, ¿verdad?".

"Ahora te has hecho reconocer", le dijo también.

Al final fue ese tipo de semifinal para Djokovic.

"Obviamente, cuando juegas en condiciones huracanadas, es difícil dar lo mejor de ti", dijo Djokovic a la prensa momentos después de salir de la pista.

"Es realmente sobrevivir en este tipo de condiciones y tratar de mantener tu saque y jugar una bola más que tu oponente en la pista.

"Eso es lo que sentí jugando ayer".

Debido al viento extremo, Djokovic pidió al supervisor Andreas Egli que detuviera la contienda en el primer set. Fue desairado.

"Dijo que mientras no hubiera objetos voladores entrando en la pista, estábamos bien", dijo Djokovic. "No sabía que un paraguas no es un objeto volador, que entró volando en el primer juego del partido, pero esa es su decisión. Supongo que conocen mejor el tenis".

Tras un segundo retraso por lluvia, los organizadores suspendieron el juego a las 18:30 hora local a pesar de que la lluvia cesó y el sol hizo su aparición.

Algunos sugirieron que Djokovic abandonó el recinto antes de que el torneo tomara oficialmente la decisión, pero él dijo que no fue así.

"Me fui cuando cancelaron el partido del día", declaró.

Preguntado por el motivo del aplazamiento, Djokovic respondió: "No lo sé. Puede preguntárselo a ellos".

En la reanudación, Djokovic presionó constantemente a Thiem y obtuvo su recompensa al ponerse 3-4 en el tercero.

Con 4-4 y otra oportunidad de ruptura, un peloteo de 21 tiros concluyó con un tiro ganador del austriaco, fuera de la red.

El drama del duodécimo juego siguió, un juego en el que Thiem envió un revés largo rutinario en un primer punto de set. Un primer saque al cuerpo y un ace evitaron otros dos puntos de set antes de que Thiem se anticipara al saque de Djokovic y voleara y machacara un revés.

Djokovic se adelantó en el cuarto, pero Thiem igualó la contienda y llegó a ponerse por delante 5-4.

Prórroga temporal

A un juego de la victoria y con 0-15 en el saque de Djokovic, el error de Thiem ayudó a un Djokovic aliviado a aguantar.

A medida que aumentaba la tensión, Djokovic rompió en el siguiente juego gracias a una doble falta.

Hubo peloteos largos e impresionantes, como cuando el veloz Thiem se inventó otra oportunidad de ruptura corriendo hacia una dejada y colocando hábilmente su respuesta angulada de revés por delante de Djokovic.

Djokovic se mantuvo firme, pero erró en un punto de ruptura en el 1-1 del quinto. Y vaya oportunidad.

A medida que se acumulaban las dejadas, Djokovic llegó cómodamente a una de Thiem, pero su derecha se fue larga.

Esta vez, Djokovic se derrumbó en el siguiente juego, cuando su volea tocó la cinta y cayó de lado.

Se podría decir que la red estaba a favor de Thiem, dado que en otro momento uno de los passing shots del austriaco golpeó la cinta y se convirtió en un globo sobre Djokovic.

Djokovic salvó un punto de break en el 1-4, y la lluvia volvió a intervenir para detener el juego.

Dramático último set

Increíblemente, el primer punto tras el retraso de una hora -que interrumpió la final femenina que debía comenzar a las 15:00 hora local entre Ashleigh Barty y Marketa Vondrousova- vio a Djokovic y Campistol en desacuerdo sobre la marca de una pelota cuando el serbio dejó de jugar una pelota de Thiem cerca de la línea de fondo.

El punto fue para Thiem, Djokovic salvó el segundo punto de ruptura con un buen servicio y rompió por 3-4.

Sin embargo, Djokovic, con todo el ímpetu, se tambaleó y pasó de un 30-0 a un 5-3 en contra.

Pero el drama no terminó ahí.

Con un 40-15 a su favor, Thiem falló un par de golpes de revés -uno en la red y otro fuera- en dos puntos de partido.

En el punto de ruptura, enganchó su revés y lo envió a la red.

Pero Djokovic no pudo salvar un tercer punto de partido en el 5-6, cuando Thiem lanzó un golpe ganador de derecha para reservar un enfrentamiento con Nadal.

"De alguna manera tuve la sensación de que tenía la ventaja en todo el partido, y luego al final se puso tan difícil", dijo Thiem. "Al final, los dos podíamos ganar, y por suerte lo conseguí".

Thiem mejoró a 2-1 contra Djokovic en el Abierto de Francia, pero no le ha quitado un set a Nadal en sus tres enfrentamientos en París.

Para mala suerte de Thiem, Nadal está jugando su mejor tenis en la actual temporada de tierra batida.

"Trato de mantener todas las emociones positivas que estoy teniendo en este increíble partido de hoy", dijo Thiem. "E ir con una mente realmente positiva al partido de mañana.

"Luego ya veremos".

