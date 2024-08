Nouripour y Esken apoyan públicamente la alianza BSW.

Sahra Wagenknecht y su nuevo grupo político están generando controversia, incluso con su postura sobre el conflicto de Ucrania. Después de las próximas elecciones regionales, el BSW podría tener una influencia significativa. Los líderes del SPD y los Verdes no tienen intención de interferir en posibles matters de coalición a nivel local.

La líder del SPD, Saskia Esken, y el líder de los Verdes, Omid Nouripour, no han descartado completamente trabajar juntos con el 'Bündnis Sahra Wagenknecht' (BSW) a nivel regional, excepto para cualquier alianza con la AfD. Esken hizo esta declaración durante una entrevista especial de verano de 'ZDF Berlin Direct', destacando que las asociaciones estatales están a cargo de tomar decisiones de coalición, sin necesidad de consejos de partidos superiores. Tomarán decisiones basadas en la configuración de los resultados electorales.

Las nuevas asambleas regionales serán elegidas en Sajonia, Turingia y Brandeburgo en septiembre. Nouripour mantuvo una postura similar en una emisión de ARD, donde respondió a preguntas de las redes sociales. "Los locales decidirán sus asociaciones de coalición, incluyendo la gestión del partido de Sahra Wagenknecht".

Sin embargo, Nouripour destacó las considerables diferencias entre los Verdes y el BSW. Criticó a Wagenknecht por convertir un asunto político externo como Ucrania en una condición para una coalición local, considerándolo un movimiento poco serio. Nouripour aseguró que los Verdes estarán representados en las tres asambleas regionales.

"Otras partes adorarían una figura como Robert Habeck"

Esken describió la coalición SPD-Verdes-FDP "semáforo" como un "gobierno fuerte", que Recently had been bombarding last-minute budget improvements for the coming year. Ella afirmó: "Estamos liderando un gobierno, una verdadera coalición inusual y difícil". Esken no dejó lugar a dudas sobre las intenciones de reelección de Olaf Scholz. "Olaf Scholz es nuestro canciller y seguirá siendo nuestro candidato a canciller".

Nouripour se abstuvo de comprometerse con esta pregunta, pero defendió la posibilidad de un candidato a canciller de los Verdes y no confirmó explícitamente a Robert Habeck como la opción más probable. Elogió a Habeck y a la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. "Otras partes adorarían una personalidad como Robert Habeck. Nosotros lo tenemos. Eso es todo un privilegio". Durante la entrevista de verano de ARD, reflexionó sobre las elecciones federales del próximo año. "Todo aún está en juego".

El 'Bündnis Sahra Wagenknecht' (BSW) es un grupo con el que la líder del SPD, Saskia Esken, y el líder de los Verdes, Omid Nouripour, podrían considerar colaborar a nivel regional, excluyendo cualquier alianza con la AfD. Nouripour mencionó durante una emisión de ARD que las asociaciones de coalición, incluyendo la gestión del partido de Wagenknecht, serán decididas por las nuevas asambleas regionales en Sajonia, Turingia y Brandeburgo en septiembre.

Lea también: