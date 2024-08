Noticias falsas en torno a Southport: Autoridades paquistaníes detuvieron a un diseñador web

La trágica muerte de tres niñas pequeñas en Southport, Reino Unido, ha desatado leider un aumento de la violencia, especialmente por parte de extremistas de derecha. Esta escalada se puede rastrear hasta la información engañosa que circula sobre el atacante. Parece que un ingeniero de software de 31 años con sede en Pakistán está utilizando su plataforma, Channel3Now, para propagar estos rumores falsos.

Las investigaciones en Pakistán se han iniciado, centrándose principalmente en los disturbios que tuvieron lugar en el Reino Unido a finales de julio. El principal sospechoso, un ingeniero de software sin experiencia periodística, compareció ante un tribunal en Lahore, enfrentando cargos de terrorismo cibernético. El portavoz de la Agencia de Investigación Federal (FIA) de Pakistán acusa al sospechoso de difundir información errónea a través de Channel3Now, lo que ha provocado el caos en el Reino Unido.

"Channel3Now fue un medio para que él ganara dinero", reveló el portavoz de la FIA. El sospechoso, en un artículo publicado, informó incorrectamente que el perpetrador que tomó las vidas de varios niños en Southport era un musulmán solicitante de asilo. Esta información engañosa se extendió por las redes en línea, lo que llevó a disturbios de derecha en todo el país.

Una de las primeras plataformas que difundió información falsa sobre la identidad del atacante de Southport fue una cuenta de Twitter llamada Channel3Now. Según una cuenta de Facebook atribuida a Channel3Now, el sitio web es gestionado por personas con sede en Pakistán y EE. UU. El director ejecutivo de Channel3Now publicó una disculpa el 31 de julio, dos días después del apuñalamiento en Southport, por la publicación de información engañosa.

Las investigaciones preliminares sugieren que el único objetivo del sospechoso era generar ingresos compartiendo contenido sensacionalista. En un artículo publicado solo horas después del ataque en Southport el 29 de julio, el sospechoso difundió información errónea que llamó mucho la atención en el ámbito digital. El acusado afirmó en el tribunal que simplemente había compartido contenido sobre el atacante de Southport en plataformas de redes sociales y no era la fuente principal de la información errónea.

Una clase de baile fue el trágico objetivo de un ataque, donde tres niñas de seis, siete y nueve años perdieron la vida mientras ocho niños y dos adultos resultaron heridos al intentar ayudar. Desafortunadamente, un joven de 17 años originario de Gales,whose parents are from Rwanda, a predominantly Christian country, was arrested in connection with the incident. La información falsa sobre el atacante se extendió rápidamente por las redes en línea, lo que desató una oleada de disturbios de derecha que llevó a ataques contra mezquitas y alojamientos de refugiados. Estos disturbios duraron más de una semana, lo que resultó en más de 1000 arrestos.

La información falsa sobre el atacante que se extendió en Channel3Now tuvo su origen en el Reino Unido, Specifically, a Twitter account named Channel3Now. La escalada de la violencia en el Reino Unido, especialmente por parte de extremistas de derecha, se puede atribuir en parte a esta información errónea.

