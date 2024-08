- Noticias en tiempo real en otras aplicaciones: Ferrocarriles firma nuevos contratos

Los pasajeros deben recibir información exhaustiva sobre retrasos en plataformas en línea de movilidad, igual que en Deutsche Bahn: Para ello, la Bahn ha firmado nuevos contratos con varias plataformas para la venta de billetes. Los contratos preveen la compartición de ciertos datos en tiempo real sobre las operaciones ferroviarias en curso con las plataformas, así como el pago de una comisión por la mediación de billetes de tren, según anunció la Oficina Federal de Cartel.

"Las plataformas de movilidad ahora recibirán datos en tiempo real como información sobre retrasos, datos sobre trenes cancelados, información actual sobre vías o información sobre eventos de gran perturbación", dijo la autoridad. Los modelos de negocio de las plataformas no podrían funcionar adecuadamente sin la compartición de estos datos por parte de la empresa dominanta del mercado, Deutsche Bahn.

El fondo es la venta de billetes de tren en plataformas como Omio o Trainline. Para que resulte atractivo para los clientes comprar billetes a través de estos canales, deben recibir la misma información sobre retrasos, trenes cancelados o cambios de horario en las plataformas que en la Bahn.

La Bahn siempre ha destacado que proporciona estos datos como parte del Reglamento de Derechos de los Pasajeros de la UE. Sin embargo, desde la perspectiva de la Oficina de Cartel, esta disposición no iba lo suficientemente lejos. La empresa también había retenido una comisión por la mediación de billetes de tren de los competidores.

La autoridad había instruido a la Bahn el año pasado para que pagara en el futuro una "tarifa orientada a los estándares mínimos de la ley de cartel".

Disputa legal aún en curso

"La DB puede confirmar que se han concluido contratos para la prestación de datos con dos plataformas de movilidad", dijo la empresa en respuesta a una solicitud. "La prestación de datos comenzará el 1 de septiembre". Trainline inicialmente no respondió a las solicitudes de comentarios.

La Bahn había presentado originalmente una demanda contra la decisión de la Oficina Federal de Cartel. Los procedimientos ante el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf aún están en curso.



