- Nos vemos el fin de semana en Los Ángeles.

Según informes, Jennifer Lopez (55) y su aún esposo Ben Affleck (51) habrían vuelto a verse el fin de semana después de no hacerlo durante semanas. Según la revista People, Lopez visitó a Affleck en su casa alquilada en Brentwood, Los Ángeles, el domingo (11 de agosto) mientras él estaba allí. Previamente, lo había acompañado a su hijo Samuel (12) a hacer compras en un centro comercial.

Al parecer, el motivo de su visita no fue su pareja, de la que se dice que está a punto de divorciarse, sino sus hijos con su ex esposa Jennifer Garner (52). "Aunque no está con Ben, sus hijos siguen siendo importantes para ella", dijo una fuente a la revista sobre los motivos de J.Lo. Affleck también tiene hijos Violet (18) y Fin (15).

La fuente continuó: "Siempre ha cuidado de ellos. El año pasado, pasaron meses buscando la casa perfecta para su familia mezclada. Ahora que ha vuelto a Los Ángeles, quiere pasar tiempo con ellos antes de que comience la escuela y Violet vaya a la universidad".

El cumpleaños de Affleck es dentro de unos días - cumplirá 52 años el jueves (15 de agosto). No asistió a la fiesta de cumpleaños de Lopez en julio. Los rumores sugieren que su mansión compartida está en venta y los papeles de divorcio están listos pero aún no se han presentado.

La especulación sobre la presunta crisis matrimonial de Bennifer ha circulado durante meses. La pareja salió entre 2002 y 2004 pero se separó. Se reconciliaron en 2021 y se casaron el verano pasado. Lopez llevó a sus hijos gemelos Emme y Max (16) de su matrimonio anterior con Marc Anthony (55) a la relación rehecha.

La dedicación de Jennifer Lopez a los hijos de Ben Affleck va más allá de ser solo su pareja, ya que pasa tiempo con ellos regularmente, incluyendo visitas durante su reciente visita a su casa.

