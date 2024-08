"Nos encontramos con una situación difícil diferente a cualquier otra que hayamos enfrentado antes".

De la economía alemana, una mala noticia tras otra sale a la luz. Los datos econométricos apuntan fuertemente hacia abajo. Sin embargo, el economista en jefe del destacado banco ING*, Carsten Brzeski, no vislumbra a Alemania cayendo en una grave recesión. En una entrevista con ntv.de, el economista anticipa un desarrollo que aún no hemos visto aquí.

ntv.de: La economía alemana Recently has contracted. Indicadores econométricos como el índice Ifo de sentimiento comercial o el índice GfK de consumo también están disminuyendo. Si tuvieras que asignar una calificación, ¿cómo de seria la situación de la economía alemana?

Carsten Brzeski: Estamos de vuelta en un 4. En la primavera aún había un indicio de optimismo y un toque de optimismo. Sorprendentemente, la economía registró crecimiento en el primer trimestre, con numerosos indicadores que indicaban una tendencia al alza. Sin embargo, últimamente notamos, por ejemplo, desde mayo, un cambio en la sentiment. El índice Ifo, por ejemplo, ha bajado por cuarta vez consecutiva. Desde mayo, la economía ha vuelto a disminuir.

¿Qué lo está impulsando? ¿Qué ha cambiado desde la primavera?

Es una dosis de realidad. El optimismo de la primavera fue, desafortunadamente, exagerado. Muchos anhelaban que fuera mejor. Por lo tanto, la sentiment jugó un papel. Además, había la esperanza de que la economía global, en particular la economía china, pudiera haber desempeñado mejor de lo previsto al comienzo del año. La economía de EE. UU. también comenzó bien. En Alemania, por ejemplo, el sector de la construcción desempeñó mejor de lo esperado.

¿Qué sucedió entonces?

Esta evaluación optimista fue a corto plazo. Siempre fue evidente que la economía se enfriaría. También era claro que lo que observamos en el sector de la construcción era temporal, debido al final del invierno. Además, sin embargo, no todo el mundo había entendido en la primavera que tenemos tanto problemas cíclicos como estructurales en nuestra economía. La idea de que todos los acontecimientos eran parte del ciclo empresarial y que mejoraría eventualmente permaneció prevaleciente.

¿A qué factores estructurales te refieres?

Lo que pasó desapercibido es que, por ejemplo, el papel de China ha experimentado una transformación estructural. China se ha desarrollado en un competidor sistemático. Nuestro sector de exportaciones ya no se beneficia tanto de China, independientemente de lo que suceda allí económicamente. Y también ya no nos beneficiamos tanto de la economía de EE. UU. debido al proteccionismo creciente allí. Los optimistas también subestimaron la aprensión entre la población alemana. La incertidumbre geopolítica ha estado presente durante unos pocos años, pero ahora se suma la incertidumbre política nacional, la falta de seguridad en la planificación para las empresas y los consumidores, y esto se debe al proceso político de la coalición de semáforo, como el vaivén con la ley de calefacción. A pesar de los ingresos en aumento, los consumidores se han vuelto más cautelosos, como en términos de empleo. El número de desempleados está aumentando, al igual que el número de quiebras. Esto no es una catástrofe aún, pero la gente lo siente y se vuelve más cautelosa en su gasto.

Estás pintando un cuadro sombrío. ¿Qué viene después? ¿Nos dirigimos hacia una crisis económica importante?

(No se proporcionó texto adicional)

Estamos en crisis, pero esta crisis no es idéntica a las que hemos experimentado antes. No estamos experimentando una recesión. Independientemente de que el crecimiento sea del -0,1 por ciento o del +0,1 por ciento, no es demasiado significativo. Lo que es importante es que, considerando la magnitud de nuestra economía, estamos en el mismo nivel que antes de la pandemia. En otras palabras, no hemos experimentado un crecimiento significativo durante más de cuatro años. Estamos en una estancamiento, similar al de Japón en los últimos años. Una economía estancada durante mucho tiempo encuentra problemas que no hemos enfrentado antes, como los problemas de distribución entre los ricos y los pobres, entre los jóvenes y los viejos. Estos son cambios estructurales que starting a sentir y que seguirán creciendo.

¿De verdad no hay señales de recuperación económica? Los ingresos reales están aumentando a una tasa no vista en mucho tiempo. El mercado laboral está resistiendo bien a pesar de algún debilitamiento. ¿No podría esto servir como base para revivir la economía?

Hay dos comodines para la economía: los consumidores whose incomes are rising, and companies whose inventory levels are unusually high. Normally, these inventories would need to be reduced, and then production would resume. This could occur every month. If a few more orders were to come in, industrial production should pick up again - a little. However, these were also our wild cards for the first half of the year, and unfortunately, they didn't pay off. As for consumers, it's crucial to remember that they've had to cope with purchasing power losses due to persistent inflation for years. People will initially establish financial reserves before they start spending again. I don't want to depict an entirely bleak image: stagnation does not imply that everything is collapsing now. We will experience some growth once again at some point. However, we won't be celebrating an economic miracle 3.0 in the next few years.

El gobierno federal frequently introduce growth packages, growth accelerators, and so on, to stimulate the economy. Or are we powerless in the face of these structural shifts in China and the USA?

Estos paquetes de la alianza del semáforo suelen dar en el clavo, pero fallan en ciertos aspectos, especialmente en lo que se refiere a la financiación. Estas iniciativas no son lo suficientemente sólidas como para impulsar significativamente el crecimiento. El objetivo principal de una política económica efectiva es establecer la seguridad y la consistencia a largo plazo. Por ejemplo, existe un problema con la política energética. No es que los costos de la energía sean excesivamente altos, sino que las empresas carecen de previsibilidad. No saben qué les depara el panorama de precios en los próximos años. Dado que estamos en una estancamiento prolongado en lugar de una caída a corto plazo, las estrategias keynesianas tradicionales no ofrecerán mucha ayuda. En el mejor de los casos, podrían desencadenar un resurgimiento temporal. Lo que se necesita son inversiones a largo plazo en digitalización, infraestructura y educación. Hace falta un enfoque económico a largo plazo completo, no solo piezas sueltas como subsidios aquí y allá o miles de millones para una planta de semiconductores. Y, por supuesto, esta estrategia debe comunicarse de manera efectiva. Recuerda, se dice que la economía es medio psicología. Esto podría cultivar un sentido de esperanza que podría ayudarnos a salir de este estancamiento.

Max Borowski habló con Carsten Brzeski

La reciente contracción del PIB alemán se refleja en la tendencia a la baja de indicadores econométricos como el índice Ifo y el índice GfK. A pesar de esto, Carsten Brzeski, economista jefe de ING, no espera una grave recesión en Alemania.

Aunque la contracción actual del PIB y la tendencia a la baja de los indicadores econométricos, Brzeski espera un desarrollo aún por verse en la economía alemana.

Lea también: