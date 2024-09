Noruega impone restricciones a las solicitudes de asilo de Ucrania

16:51 Fuerzas rusas se preparan para la llegada de nuevos reclutas

El próximo reclutamiento para rusos menores de 30 años está programado para el 1 de octubre, según indica el servicio de inteligencia militar británico. Estas personas están obligadas a servir un año en el ejército. Hasta ahora, estos nuevos reclutas no han visto combate en Ucrania, pero han sido destinados a la región rusa de Kursk, desde donde se espera expulsar a las fuerzas ucranianas. Han surgido quejas de familias rusas que afirman que sus hijos fueron enviados al combate con menos de cuatro meses de entrenamiento. Según la ley rusa, los conscriptos no pueden ser desplegados en una zona de conflicto hasta que hayan completado cuatro meses de entrenamiento y capacitación especializada.

16:22 Alemania alojará reunión aliada con Biden sobre Ucrania

Durante su visita a Alemania, el presidente de EE. UU., Joe Biden, mantendrá una reunión con los partidarios de Ucrania el 12 de octubre en la base aérea de EE. UU. en Ramstein, Renania-Palatinado, según el portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit. Junto con Alemania, EE. UU. planea organizar una reunión del llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Hebestreit explica: "En este formato, más de 50 naciones se unen para colaborar en el apoyo a Ucrania". No está claro si el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, asistirá personalmente a la reunión.

15:56 Lituania quiere comprar tanques Leopard 2 de Alemania para una nueva división

Lituania negocia para adquirir tanques Leopard 2 para una nueva división de su ejército. El ministro de Defensa, Laurynas Kasciunas, espera firmar el contrato en noviembre, tras la decisión final del Consejo de Seguridad Nacional. Kasciunas no revela la cantidad o tipo de tanques, que son producidos en Alemania. Lituania, miembro de la OTAN y de la UE, comparte frontera con el enclave ruso de Kaliningrado y con Rusia. El gobierno lituano ha identificado el conflicto en Ucrania como una amenaza directa para su seguridad y está intensificando sus esfuerzos militares al establecer una nueva división, que incluye un batallón de tanques. En el futuro, una brigada acorazada del ejército alemán también se espera que se establezca permanentemente en Lituania.

15:20 Discord en riesgo de ser bloqueado completamente en Rusia

La plataforma de comunicación Discord podría ser bloqueada por completo en Rusia, según el periódico ruso Kommersant. La agencia de medios rusos está considerando esta medida debido a presuntas violaciones de la ley rusa, sin especificar infracciones concretas en el informe. Los usuarios en Rusia comenzaron a experimentar problemas técnicos con Discord a principios de mes. Alrededor del 29-40 millones de personas en Rusia utilizan Discord, con jugadores, estudiantes y traders de criptomonedas entre sus principales usuarios.

13:04 El paquete de ayuda de Biden no cumple con la solicitud de Zelensky

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha prometido un nuevo paquete de ayuda multimillonario a Ucrania, pero no ha cumplido con el deseo de Zelensky de eliminar las restricciones a las armas suministradas por el Oeste para permitir ataques en profundidad en territorio ruso. El analista político Thomas Jäger ofrece una explicación para esta decisión.

12:36 Ciudadano estadounidense acusado de 'actividades mercenarias' en Rusia

Según la agencia de noticias rusa RIA Novosti, un ciudadano estadounidense de 72 años está siendo acusado de 'actividades mercenarias' en Rusia desde el viernes pasado. El sospechoso, identificado como Michael Stefan Hubbard de Michigan, es acusado de participar en combates junto a las fuerzas ucranianas en el conflicto en curso, según la agencia de noticias. El informe no proporciona detalles sobre cuándo o dónde se detuvo al ciudadano estadounidense.

12:01 Ataque ruso a la estación de policía en Kryvyi Rih mata a una mujer e hiere a otros

Se han informado más ataques rusos en las regiones sur y central de Ucrania. Un misil impactó en una estación de policía en Kryvyi Rih en las primeras horas de la mañana, lo que resultó en la muerte de una mujer y al menos cinco heridos. Los equipos de rescate aún están buscando sobrevivientes y han informado daños en edificios residenciales. En Dnipro, una instalación industrial fue objetivo de ataques aéreos rusos, dejando al menos ocho heridos durante la noche. La región de Kherson en Ucrania ha informado víctimas de ataques aéreos rusos en los últimos días.

11:27 Posible violación del espacio aéreo de la OTAN por un dron ruso

El ministerio de Defensa rumano informa que un dron ruso pudo haber entrado momentáneamente en el espacio aéreo rumano durante la noche. Según el ministerio, el dron pudo haber violado el espacio aéreo rumano durante menos de tres minutos en la zona fronteriza. Se cree que el dron estaba involucrado en un ataque a la ciudad ucraniana del sur de Izmail. Las autoridades ucranianas informan tres muertos y más de una docena de heridos debido a un ataque con drones en Izmail durante la noche, en el que también afirman haber derribado 24 de 32 drones rusos.

10:20 Actualización: las agencias de inteligencia de EE. UU. esperan una respuesta severa si Ucrania utiliza misiles de largo alcance contra Rusia

Según fuentes no identificadas, las agencias de inteligencia de EE. UU. esperan graves consecuencias si Ucrania utiliza misiles de largo alcance del Oeste para atacar en el territorio ruso. Este acto podría desencadenar una dura retaliación, según un análisis de inteligencia secreto mencionado por el "New York Times". Las agencias consideran diversas acciones rusas, que van desde operaciones de incendio y sabotaje destructivas en Europa hasta posibles ataques letales en instalaciones de apoyo militar de EE. UU. y Europa. Aunque los ataques rusos abiertos son poco probables, las actividades de inteligencia encubiertas son más probables. El "New York Times" también sugiere que Ucrania puede no tener suficientes misiles de largo alcance para cambiar significativamente el rumbo de la guerra. El riesgo puede superar el posible beneficio debido a un éxito incierto a un alto costo. Esto podría ayudar a explicar el dilema enfrentado por el presidente Biden.

09:57 Analista Munz Revisa Nueva Amenaza de Putin: Restricción de Exportación de Materias Primas "No Afectará Grave al Occidente"Rusia ha advertido a Occidente sobre las consecuencias en caso de autorización del uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. El presidente Putin ha insinuado ciertas restricciones en las exportaciones de materias primas estratégicas, como el uranio, como represalias contra Occidente. El periodista de ntv Munz discute el contexto y las consecuencias.

08:40 Marina Ucrania Perpleja por Construcción Rusa Cerca del Puente de CrimeaUna construcción rusa enigmática cerca del Puente de Crimea tiene perpleja a la Marina Ucraniana, según el portavoz de la marina Dmytro Pletenchuk, informado por "The Kyiv Independent" en la televisión ucraniana. El propósito de la construcción sigue siendo incierto. "Puede ser una instalación defensiva, puede ser otro cruce, pero es demasiado temprano para sacar conclusiones", admitió Pletenchuk. El portavoz de la marina no espera que los rusos completen el proyecto debido a las condiciones meteorológicas cada vez peores. "Continuán colocando algo nuevo en el Estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidrotionicales o barreras, pero después de cada tormenta, acaban varadas en la costa". El puente conecta Rusia con la península ucraniana de Crimea, que Rusia ocupó.

08:08 Ciudad Ucraniana en la Frontera con Rumanía Sufre Ataque, Varios MuertosLa ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania fue atacada. Tres personas murieron en un ataque con drones rusos esta mañana, anunció el gobernador de la Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos los fallecidos eran ancianos, incluyendo una mujer de 90 años. Once más, incluyendo un niño, resultaron heridos. Kiper también informó sobre edificios y coches dañados, así como varios incendios. La ciudad de Ismajil se encuentra en la frontera con Rumania, con la boca norte del río Danubio sirviendo como frontera. Lee más aquí.

07:40 Para Avanzar las Negociaciones: Experto en Política Exterior del SPD Roth Aboga por "Substancialmente Más" Ayuda MilitarEl experto en política exterior del SPD Michael Roth apoya que Europa proporcione más ayuda militar a Ucrania. "Especialmente los países europeos más grandes deben contribuir significativamente más en el ámbito militar para garantizar que Ucrania siga siendo un país libre y democrático", comentó Roth al "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de movilizar todos los recursos para poner a Ucrania en la mejor posición posible para posibles negociaciones". El presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag enfatiza: "Aquellos que deseen poner fin al conflicto lo antes posible deben equipar adecuadamente a Ucrania". La fuerza militar y la diplomacia son dos facetas interconectadas. "Rusia solo estará dispuesta a negociar si Putin está convencido de que una victoria sobre Ucrania es imposible".

07:09 Baerbock: Ausencia de Nuestro Apoyo Dejaría Hospitales y Niños Ucranianos DesprotegidosLa canciller alemana Baerbock respalda las entregas de armas del Occidente a Ucrania y advierte contra debilitar el apoyo a Kyiv. "La idea de que no habría lucha ni muertes en Ucrania en ausencia de armas defensivas es tan fácil de comprender como errónea", declaró Baerbock el jueves en la sesión de debate general de la ONU en Nueva York. "Si Rusia detiene su asalto, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, está acabada para Ucrania". El presidente ruso Putin ha respondido a una invitación a una conferencia de paz en junio con bombardeos de un hospital de niños. Mientras Putin se niegue a negociar, cancelar nuestro apoyo dejaría los hospitales y niños ucranianos vulnerables. Baerbock destaca que Rusia "siempre ha jugado con la inviolabilidad de las fronteras de los estados bálticos y Polonia".

06:45 Eslovenia: No Debe Desestimar el Uso de Misiles de Largo Alcance en Territorio RusoEl gobierno esloveno advierte contra juicios prematuros sobre el despliegue de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso debido a las reservas alemanas. "En general, no es aconsejable declarar ciertos temas

04:25 Harris Garantiza el Apoyo a Zelensky y Advierte contra una Victoria de TrumpLa candidata demócrata a la presidencia, Harris, confirma su apoyo inquebrantable al presidente ucraniano Zelensky y advierte contra una victoria de Trump, sin mencionarlo explícitamente. "Mi lealtad hacia el pueblo de Ucrania remains firme. (...) Me comprometeré con Ucrania y trabajaré incansablemente para asegurar que Ucrania emerja victoriosa y viva en paz y prosperidad", dice Harris durante la visita de Zelensky a Washington. Emite una advertencia de que el conflicto no puede resolverse sin la participación de Ucrania. Sin embargo, hay algunos en EE. UU. que buscan resolver el conflicto obligando a Ucrania a rendirse en grandes territorios, aceptar la neutralidad y renunciar a la ayuda de otras naciones. Harris compara estas propuestas con las del líder del Kremlin, Putin, que considera una rendición.

02:08 Ucrania Informa sobre Bombardeos Cerca de KhersonLas fuerzas rusas bombardearon repetidamente el asentamiento de Tomyna Balka oeste de la ciudad ucraniana de Kherson el jueves, según Prokrudin, gobernador de la región. Una mujer murió y otra resultó herida, informó en un mensaje de Telegram.

00:55 Reino Unido Pretende Entregar Más Sistemas de Artillería a UcraniaEl Reino Unido planea distribuir otro conjunto de sistemas de artillería autopropulsados, AS90s, al ejército ucraniano. Ya se han entregado diez de estos sistemas y seis más seguirán en las próximas semanas, anunció el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

23:33 ONU Lucha por Financiar la Ayuda a los Ucranianos Este InviernoLa ONU admite que no tiene suficiente dinero para ayudar a los ucranianos durante la temporada de invierno. "Nuestro nivel de financiación en este momento es significativamente menor de lo que se requiere para este período de tiempo", dice Karolina Lindholm Billing, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Ucrania. En este momento, el ACNUR solo tiene el 47% de los fondos necesarios para apoyar a aquellos desplazados o afectados por el conflicto en Ucrania. Hace un año, el ACNUR había alcanzado el 70% de su objetivo de financiación.

22:13 Biden Promete Aumentar la Ayuda a UcraniaEl presidente Joe Biden dice que EE. UU. intensificará su ayuda a Ucrania en el tiempoRemaining de su mandato. Esto, dice, fortalecerá la posición de negociación del gobierno ucraniano en Kyiv. El mandato de Biden termina en enero y podría ser sucedido por la vicepresidenta Kamala Harris o el republicano Trump, quien se espera que reduzca el compromiso de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Ucrania Advierte de Aumentos de Ataques en la Región de ZaporizhzhiaLos informes de inteligencia ucranianos sugieren que las fuerzas rusas están preparando una escalada de sus acciones ofensivas en la región de Zaporizhzhia en breve. "Parece haber una creciente agresión en el sector del zona de combate en la región de Zaporizhzhia", dijo un portavoz de las tropas en Ucrania del sur en televisión nacional. "Tuvimos cinco ataques [russos] en las últimas 24 horas y el número podría aumentar, ya que nuestra inteligencia indica que el enemigo está reuniendo fuerzas de ataque cerca del asentamiento de Pryiutne". El portavoz también mencionó la llegada de vehículos blindados ligeros por parte de Rusia, lo que sugiere que se están preparando para operaciones ofensivas.

21:00 Biden Da la Bienvenida a Zelensky: Ucrania No PerderáAl recibir a Zelensky en Washington, el presidente estadounidense Joe Biden le aseguró su apoyo continuo. "Rusia no prevalecerá, Ucrania sí", dijo Biden mientras recibía a Zelensky en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a su lado en cada paso del camino". Leer más aquí.

