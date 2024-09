Noruega está considerando erigir una barrera en su frontera con Rusia.

Noruega podría construir una cerca a lo largo de su frontera con Rusia, según sugirió la Ministra de Justicia Emilie Enger Mehl. Ella cree que una cerca fronteriza no solo es efectiva para disuadir a individuos, sino también para utilizar sensores y tecnología avanzada para detectar movimientos cerca de la frontera. El gobierno noruego actualmente está considerando varios métodos para fortalecer la seguridad a lo largo de los 198 kilómetros de frontera, como aumentar el personal fronterizo o intensificar la vigilancia. La Ministra Mehl visitó Finlandia para estudiar sus medidas de seguridad fronteriza, especialmente su frontera de 1.340 kilómetros con Rusia. Finlandia cerró todas las entradas fronterizas con Rusia a finales de 2023 después de que más de 1.300 migrantes de terceros países ingresaran sin la documentación necesaria en un período de tres meses. Finlandia acusa a Rusia de emplear "guerra híbrida".

A las 19:58, los administradores rusos de la planta nuclear de Zaporizhzhia, bajo control ruso, acusaron a las fuerzas ucranianas de lanzar un ataque a una subestación cercana. El ataque supuestamente destruyó un transformador en la subestación "Raduga" en la ciudad de Enerhodar en el sureste de Ucrania, según un anuncio en Telegram. Este incidente se considera "otro acto terrorista" destinado a desestabilizar la situación en Enerhodar, una ciudad satélite de la planta nuclear de Zaporizhzhia. También se compartió una foto de humo saliendo del techo de un edificio. Sin embargo, el suministro de energía a Enerhodar remains intacto. La planta nuclear de Zaporizhzhia, con seis reactores y la mayor de Europa, fue capturada por las fuerzas rusas al comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Ambos lados suelen acusarse mutuamente de atacar o planear un ataque a la planta.

A las 19:25, el Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy cuestiona la credibilidad de las amenazas nucleares continuas del Presidente ruso Vladimir Putin. Zelenskyy le dijo a Fox News que Putin "ama su vida" y probablemente teme las consecuencias de usar armas nucleares. "Nadie sabe lo que hay en su cabeza", dijo Zelenskyy en la entrevista. "Podría usar armas nucleares contra cualquier país en cualquier momento - o no". Sin embargo, Zelenskyy no cree que Putin recurrirá a tales medidas.

A las 18:59, los conflictos de artillería intensos y los ataques aéreos rusos con bombas guiadas han causado preocupación entre las tropas en primera línea en el este de Ucrania. Casi 20 asentamientos cerca de Sumy y Kharkiv fueron objetivo de la artillería rusa, según el informe diario del Estado Mayor en Kyiv. Se informaron nuevos ataques contra las líneas de defensa ucranianas en las regiones en crisis que rodean el Donbass desde Pokrovsk y Kurachove. Los analistas militares ucranianos temen que la ciudad pequeña de Vuhledar, que ha sido disputada durante dos años, pronto pueda ser capturada por las fuerzas rusas.

A las 18:21, Ucrania supuestamente lanzó un ataque a gran escala contra un depósito de armas ruso en la región de Volgograd utilizando más de 100 drones. El depósito militar en Kotluban fue objetivo del ataque, según el anuncio del ejército ucraniano en Telegram. Se vio un incendio y la detonación de municiones en el sitio del depósito. Un representante del sector de defensa ucraniano declaró que los 120 drones ucranianos volaron más de 600 kilómetros para atacar el depósito de armas, dañando almacenes de municiones y misiles, lo que llevó a una escasez de municiones para las unidades cristianas del ejército de ocupación ruso. Rusia aún no ha confirmado el incidente.

A las 17:42, la Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, aboga por permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance para la autodefensa para superar el campo de minas en la parte este del país. "Siempre he dicho que juegan un papel importante, especialmente para superar el campo de minas en el este de Ucrania", dijo Baerbock en ARD. Cuando se le preguntó si algo diferente sería proporcionado por Alemania en el futuro, admitió que había expresado sus convicciones, pero el Canciller Olaf Scholz tiene una perspectiva diferente: "Y en una coalición democrática - en una coalición democrática - entonces es así, que si no podemos acuerdo en ese punto, no podemos apoyarlo. Eso es lo que hacen los americanos y los británicos y los franceses". El Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy busca la aprobación para el uso de armas occidentales incluso más allá de la frontera rusa, permitiendo, por ejemplo, a los bombarderos continuar atacando sus bases. Los Estados Unidos deben aprobar el uso de misiles ATACMS, mientras que el Reino Unido aprueba el despliegue de misiles de crucero Storm Shadow. Los misiles de crucero Taurus alemanes también alcanzarían Moscú, a diferencia de sistemas de armas similares de Britain o France.

A las 17:10, alrededor de 500 científicos afectados por la suspensión pendiente de la colaboración de CERN con Rusia. Aproximadamente 500 investigadores afiliados a instituciones rusas están afectados por la próxima suspensión de la colaboración de CERN con Rusia, según la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Estos científicos deben dejar de colaborar una vez que expire su contrato el 30 de noviembre, según un portavoz de CERN, confirmando informes de los medios. CERN decidió poner fin a su colaboración con Rusia y su aliado Bielorrusia después de la invasión rusa de Ucrania en junio de 2022, una decisión que se finalizó en diciembre de 2023. El acuerdo con Bielorrusia ya había finalizado a finales de junio de 2024, afectando a 15 investigadores bielorrusos, según el portavoz de CERN. La contribución financiera de Rusia al presupuesto de CERN, alrededor del 4.5%, también será extrañada, pero otros estados miembros compensarán esta brecha.

Nuevo Informe Sostiene que Navalny Murió envenenado

Las autoridades rusas afirman que el líder de la oposición Alexei Navalny falleció a causa de causas naturales en febrero de este año. Los partidarios de Navalny y numerosos políticos occidentales culpan al gobierno ruso y al presidente Vladimir Putin por su muerte. Un reciente informe respalda esta teoría: Según "The Insider", citando documentos oficiales, las autoridades rusas habrían ocultado los síntomas que Navalny experimentó inmediatamente antes de su muerte en prisión. Navalny habría informado de dolor abdominal intenso y vómitos involuntarios. También experimentó calambres y finalmente perdió el conocimiento. La causa oficial de la muerte, una arritmia cardíaca, no explica estos síntomas, según la fuente. Médicos consultados sugirieron que estos son indicadores comunes de envenenamiento. Navalny había sobrevivido previamente a un envenenamiento con el agente nervioso Novichok en 2020.

Fuerzas Rusas Afirman Repeler Seis Intentos de Infiltración Ucranianos en Kursk

Las fuerzas rusas habrían frustrado seis nuevos intentos ucranianos de infiltrarse en la región occidental de Kursk, según el Ministerio de Defensa de Moscú. Reuters reporta que el ministerio afirmó a través de Telegram que sus fuerzas, con la ayuda de aviones y artillería, repelieron intentos de entrar en la región cerca del pueblo de Novy Put, a unos 79 kilómetros al oeste de Sudzha. Las fuentes rusas afirman que 50 soldados ucranianos murieron o resultaron heridos, y un tanque y cuatro vehículos de combate blindados, así como un automóvil, fueron destruidos. Estas afirmaciones no pueden ser verificadas de forma independiente.

Fuerzas Armadas Alemanas se Preparan para el Peor de los Casos - Guerra Convencional en Europa Posible en los Próximos Cinco Años

Tras la conclusión del ejercicio "Red Storm Alpha", las Fuerzas Armadas Alemanas han anunciado un seguimiento, que se llamará "Red Storm Bravo". El ejercicio de tres días, que finalizó el sábado en el Puerto de Hamburgo, ha dejado satisfecho al mando regional. "Logramos nuestros objetivos de entrenamiento tanto en el puesto de mando como con la 2ª Compañía de Defensa Territorial", explica el jefe de estado mayor, el teniente coronel Joern Plischke. El objetivo del ejercicio fue proteger la infraestructura crítica, mantener una imagen operativa común en todos los niveles y comunicarse rápidamente y de forma segura con todos los participantes. Dado el ataque de Rusia a Ucrania, una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años es posible, se indica. La OTAN busca contrarrestar esto de manera colectiva, lo que requiere un despliegue rápido de tropas aliadas de oeste a este. "Alemania, debido a su ubicación geoestratégica, tiene el papel de un centro de transporte. Por lo tanto, la organización de transportes militares por ferrocarril, carretera o aire, el suministro de alimentos, camas o combustible, o la seguridad de columnas de vehículos enteras deben practicarse para disuadir convincentemente", explica las Fuerzas Armadas Alemanas.

Londres: Municiones Rusas Sufren las Peores Pérdidas desde el Inicio de la Guerra debido a Ataques con Drones

Los ataques con drones ucranianos son probablemente responsables de las peores pérdidas de municiones rusas desde el inicio de la guerra, según la evaluación británica. Al menos 30,000 toneladas de municiones habrían sido destruidas en un ataque a un depósito cerca de la ciudad de Turov en la región rusa de Tver el 18 de septiembre, dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido en su actualización de inteligencia diaria. Además, se produjeron ataques ucranianos a depósitos en Tikhoretsk en la región rusa de Krasnodar y otros lugares en Turov el 21 de septiembre, escribió el ministerio. El tonelaje total de municiones destruidas en los tres sitios representa la mayor pérdida de municiones rusas y suministradas por Corea del Norte durante la guerra.

Rusia Defiende la Expansión de su Doctrina Nuclear

Rusia, como potencia nuclear, ha defendido sus enmiendas a su doctrina nuclear contra las críticas. Los nuevos principios de disuasión nuclear son necesarios porque la infraestructura de la OTAN se está acercando cada vez más a las fronteras rusas y los poderes occidentales buscan victory sobre Moscú a través del suministro de armas a Ucrania, dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov a la televisión estatal rusa. La decisión de emplear armas nucleares la toma el ejército.

Voluntarios se Oponen a los Misiles del Kremlin en Járkov

Cada vez que los misiles rusos impactan en un edificio en cualquier lugar de Járkov, Serhii llega rápidamente al lugar. Como parte de un equipo de rescatistas voluntarios, trata a los heridos y trata de rescatar a personas de los escombros. Ha elegido intencionalmente esta tarea.

Saporizhzhia Informa de 16 Muertos después del Ataque con Bombas Volantes Rusas

El número de muertos en Saporizhzhia después de un ataque con bombas volantes rusas ha ascendido a 16, incluyendo a un chico de 17 años, informó la administración militar de la ciudad a través de Telegram. El ejército ruso atacó Saporizhzhia con 13 bombas volantes temprano en la mañana. Todos los víctimas han sido rescatadas y tratadas.

"Terrible Recordatorio" - Zelensky Recuerda la Masacre de Babi Yar

El líder ucraniano Volodymyr Zelensky toma tiempo hoy para recordar la tragedia de Babi Yar, donde más de 33,000 judíos perdieron la vida a manos de la Wehrmacht alemana en un barranco de Kiev hace 83 años. Zelensky, que es judío, llama a Babi Yar "un terrible recordatorio de que las atrocidades se cometen cuando el mundo elige ignorar, callar o ser indiferente en lugar de ponerse de pie contra el mal", explicando sus pensamientos en X. Babi Yar serves como un claro ejemplo de las horrores que los gobiernos pueden infligir cuando sus líderes optan por la intimidación y la violencia, sugiere Zelensky, probablemente refiriéndose al líder ruso Vladimir Putin.

11:16 Ucrania: El recuento de muertos aumenta a diez en el ataque al hospital de Sumy El número de muertos ha aumentado a diez después de que Rusia atacara dos veces un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy, cerca de la frontera. Tristemente, el segundo ataque tuvo lugar mientras los trabajadores de rescate sacaban a los heridos y muertos y se evacuaban a los pacientes. Las fuerzas rusas lanzaron 31 rondas en la región durante la noche y a primera hora de la mañana.

10:42 Medios rusos: Explosiones cerca de bases militares Las fuentes de noticias rusas informan ahora de incidentes cerca de sus instalaciones militares, según informan los blogueros militares. Se informaron explosiones fuera de la base naval de Baltiysk en la región de Krasnodar, desde donde Rusia ataca a Ucrania con drones kamikaze, según la agencia de noticias Astra. Además, un depósito de municiones en Kotluban, en la región de Volgograd, fue atacado, lo que provocó explosiones y un gran incendio y detonaciones. Según las autoridades ucranianas, en el depósito de Kotluban se almacenaban misiles balísticos iraníes y lanzadores.

09:57 El Estado Mayor Ucraniano Informa de 165 Incidentes Desde Ayer El Estado Mayor Ucraniano ha registrado hasta 165 eventos, con alrededor de un cuarto de ellos en la zona de Donbass alrededor de la ciudad de Pokrovsk, donde se libran intensos combates. Los soldados rusos realizaron 73 ataques aéreos contra objetivos y asentamientos, utilizando 124 bombas guiadas aéreas y lanzando siete misiles. Sus ataques terrestres superaron los 4.700, incluyendo 179 ataques con lanzacohetes múltiples y 1.700 lanzamientos de drones kamikaze. Según el informe, las fuerzas aéreas ucranianas, así como las fuerzas de misiles y artillería, realizaron seis ataques contra áreas que concentran soldados, armas y equipos enemigos.

09:17 Ucrania: Juez de alto rango muerto en un ataque con drone ruso a un vehículo civil Un juez de alto rango del Tribunal Supremo de Ucrania que estaba proporcionando ayuda humanitaria a los residentes de un pueblo en la región de Charkiv murió en un ataque con drone a un vehículo civil, según el sitio de noticias Ukrinform, citando la oficina del fiscal regional. El ataque con drone alcanzó el SUV en el que viajaba el juez Leonid Loboyko mientras se dirigía al pueblo para prestar ayuda. Murió instantáneamente, mientras que tres pasajeras mujeres resultaron heridas. Ucrania investiga por posibles crímenes de guerra y asesinato.

08:55 Ucrania sufre daños en Saporischschja después de los ataques aéreos rusos Las autoridades ucranianas informan de graves daños a las estructuras civiles en la ciudad industrial de Saporischschja después de nuevos ataques aéreos rusos. Al menos siete personas resultaron heridas, según Ivan Fedorov, jefe de la administración regional, en una publicación de Telegram. Es posible que haya personas atrapadas bajo los escombros. Se produjeron más de diez ataques aéreos, lo que provocó varios incendios.

08:27 Rusia afirma haber derribado 125 drones ucranianos Rusia afirma que derribó 125 drones ucranianos durante la noche, según el ministerio de defensa. Los drones fueron derribados y destruidos por la defensa aérea rusa. Según los informes, ciertos gobernadores regionales documentaron daños pero no hubo víctimas. El ministerio informó que 67 drones fueron derribados en la región de Volgograd, 17 en cada una de las regiones de Belgorod y Voronezh, y 18 en la región de Rostov.

07:42 Ucrania informa de 1.170 bajas rusas en las últimas 24 horas El Estado Mayor Ucraniano informes de 1.170 bajas rusas en las últimas 24 horas, lo que eleva su balance total a aproximadamente 652.000 soldados heridos y muertos. Los ucranianos también informan la destrucción de nueve tanques rusos, 62 sistemas de artillería y 38 vehículos blindados. Se alega que 93 drones y un sistema de defensa aérea han sido destruidos.

07:21 Klingbeil aboga por la solidaridad en la cumbre de Ucrania con Biden El líder del SPD, Lars Klingbeil, espera que la próxima cumbre con el presidente estadounidense Joe Biden en Ramstein envíe un mensaje sólido de unidad hacia Ucrania, un país bajo ataque por Rusia. Klingbeil destaca la necesidad de reafirmar nuestro compromiso colectivo de seguir ayudando activamente a Ucrania, incluyendo a EE. UU. después de las elecciones de noviembre, durante todo el tiempo que sea necesario. También propone explorar métodos para ampliar futuras conferencias de paz, lo que fomentaría discusiones más amplias sobre una posible paz para los ucranianos. Biden está previsto que realice su primera visita bilateral como presidente a Alemania el 10 de octubre. Se ha programado una reunión de 50 naciones que apoyan militarmente a Ucrania para el 12 de octubre en la base aérea de EE. UU. en Ramstein, con la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

04:57 El portavoz de Zelensky sobre el lanzamiento de armas: los rusos lo sabrán primero El portavoz del presidente ucraniano, Serhiy Nykyforov, indica que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el despliegue de armas occidentales en territorio ruso. Nykyforov, durante el programa de noticias ucraniano 24/7, destaca que aún no se ha tomado una decisión clara y concluyente. Sin embargo, el presidente Zelensky ha mantenido conversaciones con varios países, incluyendo Italia, Francia, el Reino Unido y EE. UU. El portavoz de Zelensky sugiere que los rusos serán los primeros en saber sobre la autorización para penetrar profundamente en territorio ruso. Estarán al tanto y luego se emitirá un anuncio oficial.

03:48 Suiza respalda la iniciativa de paz de China, Kyiv decepcionada El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza ha respaldado un plan de paz impulsado por China para poner fin al conflicto de Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Berna explica que su postura sobre este asunto ha cambiado significativamente. Sin embargo, desde Kyiv, su postura se considera un golpe a la moral. Ucrania se está preparando para una cumbre de paz posterior en noviembre. En junio, numerosos países, excepto Rusia y China, participaron en la primera reunión en Suiza.

02:29 Lituania Enviará Ayuda Militar a Ucrania Lituania tiene la intención de enviar un paquete de ayuda militar, que incluye municiones, computadoras y equipo logístico, a Ucrania. La ayuda se espera que llegue a su destino esta semana, según el gobierno lituano. Desde el inicio del año, Lituania ya ha suministrado municiones de 155 mm, vehículos blindados M577 y M113, sistemas antidrones, armas antitank, sistemas de control remoto y otros equipos.

01:29 Ataques Rusos en la Región de Járkov Dejan Tres Muertos Se informaron tres muertos y seis heridos como resultado de los ataques aéreos rusos en el pueblo de Slatyne en la región de Járkov, confirmaron las autoridades locales. Las fuerzas rusas llevaron a cabo la incursión en la infraestructura civil, atacando instalaciones educativas y comerciales mientras los residentes estaban en las calles, según Oleh Syniehubov, gobernador del Óblast de Járkov.

00:25 Muertes en el Ataque a un Hospital de Sumy Ascienden a Diez El número de muertos en los ataques rusos a un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy ha aumentado a diez. Inicialmente se informó de una víctima mortal tras el primer ataque al centro médico, detalló el ministro del Interior ucraniano Igor Klymenko. El hospital fue bombardeado de nuevo durante la evacuación de los pacientes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky culpa a Rusia de librar "una guerra contra los hospitales".

Corea del Norte Acusa a EE.UU. de Avivar el Conflicto con la Ayuda a Ucrania Corea del Norte, enfrentada a acusaciones de enviar ilegalmente armas a Rusia, califica de "grave error" y "jugar con fuego" los 8.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden anunció la nueva ayuda durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington, con el objetivo de fortalecer la autodefensa ucraniana e incorporar armas con mayor alcance para mejorar la capacidad de Ucrania de atacar a Rusia a distancia con seguridad.

En respuesta a las preocupaciones de seguridad fronteriza de Noruega, el gobierno noruego está considerando various métodos para mejorar la seguridad a lo largo de la frontera de 198 kilómetros con Rusia, como operaciones militares que podrían incluir el fortalecimiento del personal fronterizo, el aumento de la vigilancia y el uso de tecnología avanzada y sensores para detectar movimientos.

En el contexto del conflicto en curso en Ucrania, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha abog

