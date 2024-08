Norris expresa su pesar por la ausencia de Verstappen durante el evento de la carrera de Norris.

¿Está Max Verstappen condenado a luchar en su carrera en casa en Zandvoort, con Lando Norris presionando fuerte en las clasificaciones para el Gran Premio de los Países Bajos? Lewis Hamilton está de mal humor.

Logrando por poco la posición de pole y superando a Max Verstappen, Lando Norris se mostró sorprendentemente modesto. "No espero un paseo, hay muchas incertidumbres", declaró el piloto de McLaren, listo para tomar el primer lugar en el Gran Premio de los Países Bajos el domingo (15:00 en RTL, Sky y en el livescore en ntv.de): "Todo depende del coche y del clima, pero espero seguir mis anteriores actuaciones". Su ventaja sobre el frustrado Verstappen? Más de tres décimas de segundo. Sorprendente, admitió Norris, "Me sorprendió un poco la brecha". Satisfecho pero no entusiasmado, Verstappen aceptó el segundo puesto. "Daré lo mejor de mí. Pero si estás más de tres décimas detrás, tienes que ser realista", dijo el piloto holandés antes de su carrera en casa en Zandvoort: "Di lo mejor que pude, y estoy contento de empezar desde la primera fila".

El circuito de Zandvoort en la costa del mar del Norte de los Países Bajos es estrecho y ofrece pocas oportunidades de adelantamiento. Una buena posición de salida es crucial. Sin embargo, Verstappen podría enfrentarse a una extensión de su racha sin victorias. Todavía no ha ganado ninguna de las últimas cuatro carreras, y su ventaja en el campeonato sobre Norris actualmente es de 78 puntos. Oscar Piastri de Australia partirá tercero en la segunda McLaren, seguido por George Russell del Reino Unido en el Mercedes.

Hülkenberg triunfa en la prueba de la escudería

Impotente contra Norris, whose lead over Verstappen before the 15th of 24 season races is 78 points, Norris commented, "My last lap in qualifying was hands down the best this weekend." "The car's strong, I feel great, and I'm comfortable in this position."

But Norris should stay on his toes: He's made several mistakes at the start this season and compromised a better outcome early on. "Max is gonna give me a run for my money, especially at his home track", said Norris: "But I'm looking forward to it."

Red Bull motorsport consultant Helmut Marko has already added to the pressure. "Lando's not exactly the strongest at the start, that's a hope", he said on Sky, before adding with force, "We're still in the game." However, he also acknowledged, "McLaren is dominating right now, we need to come up with something."

For Lewis Hamilton, qualifying was a major bummer. The seven-time world champion finished a dismal 12th in the Mercedes. Nico Hülkenberg in the Haas finished 14th, but at least, the German veteran once again outperformed his Danish teammate Kevin Magnussen, who finished 15th.

In the midst of the Dutch Grand Prix qualifying, Charles Leclerc from Ferrari set an impressive lap time, securing the fourth position, just behind George Russell. After Verstappen, Norris, and Piastri, Leclerc has a chance to challenge the top three during the race.

Come Sunday, the tight Zandvoort racetrack could present an opportunity for strategical overtaking, and Leclerc, known for his aggressive racing style, is eager to capitalize on any chances.

