- Norris asegura el enfrentamiento por el título en Monza al conseguir la pole position.

El retador del título de Fórmula 1 Lando Norris sigue aumentando la competencia del campeonato con su segunda victoria consecutiva en la pole position. El británico en el McLaren se disparó al puesto delantero durante las clasificaciones en el veloz circuito de Monza, dejando un preocupante margen a Max Verstappen, el actual campeón.

El holandés, que no ha ganado una carrera en cinco intentos, apenas logró un insatisfactorio séptimo puesto el sábado. Norris superó a Verstappen en el Red Bull por casi siete décimas de segundo. "Estamos perplejos", comentó el consultor de Red Bull, Helmut Marko. "Algo no cuadra aquí", dijo, expresando que la situación estaba Getting serious.

Verstappen, que tenía una ventaja de 70 puntos sobre Norris antes de la carrera del domingo (3:00 p.m. en Sky y RTL), corre el riesgo de perder más terreno con respecto al piloto británico, que ahora tiene cinco pole positions. Norris estaba emocionado después de asegurar su segunda pole position, mientras que Oscar Piastri en el otro McLaren selló una fila perfecta para el equipo.

Al menos un Ferrari logró un puesto en la segunda fila, animando a la multitud local. Charles Leclerc terminó cuarto, pero tuvo que dejar pasar al británico Mercedes driver George Russell. Detrás del segundo Ferrari, conducido por Carlos Sainz, y el segundo Mercedes, conducido por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, estaba un decepcionado Verstappen. Nico Hülkenberg en el Haas terminó décimo.

La persecución por las vueltas más rápidas comenzó de inmediato, para deleite de las gradas llenas. Sin embargo, tuvieron un susto cuando Sainz casi se sale después de un contacto con la grava. En su segundo intento, Sainz mejoró, pero Norris ya estaba marcando el ritmo, por delante de Leclerc. Verstappen cayó al sexto lugar y las cosas no mejoraron para él. Evitó por poco colisiones con Piastri y Sainz, ambos con salidas prematuras del pits. Los stewards de la carrera investigaron ambos incidentes.

La clasificación de Franco Colapinto terminó prematuramente. El argentino, que reemplazó al sufrido Logan Sargeant en los Estados Unidos en la Williams, solo logró el 18º lugar.

La segunda ronda de clasificación comenzó con un retraso debido a la necesidad de limpiar la pista en varios lugares. Luego, cambió de líder con frecuencia. Finalmente, Hamilton fue el más rápido, habiendo establecido también el tiempo más rápido durante la última sesión de entrenamiento libre.

Ferrari logró la pole position en ambas últimas temporadas, con Sainz en 2021 y Leclerc en 2022. Antes de eso, fue Verstappen (2021) y Hamilton (2020). Sin embargo, esta vez, los dos McLarens dominaron. En la primera carrera, Piastri condujo delante de Norris, Russell y Hamilton. Verstappen luchó con la adherencia, describiéndola como "horrorífica", y fue inicialmente el octavo. Sin embargo, Norris estaba en una clase separada en los últimos rollos.

