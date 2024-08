Nominaciones MTV VMA 2024: Taylor Swift lidera un grupo lleno de contendientes

Swift recibió diez nominaciones, principalmente por su videoclip whimsical black-and-white para el sencillo principal “Fortnight” de su álbum “El Departamento de Poetas Torturados**”.

Su artista destacado en esa pista, Post Malone, la siguió de cerca con nueve nominaciones.

La cantante del "tema del verano" “Espresso”, Sabrina Carpenter, junto con Eminem y Ariana Grande, recibieron seis nominaciones cada uno, mientras que SZA y Megan Thee Stallion obtuvieron cinco cada una.

Otros artistas que recibieron múltiples nominaciones incluyen a Olivia Rodrigo, Lisa de Blackpink, Anitta, Dua Lipa, Tyla y GloRilla.

Los VMAs se transmitirán en vivo desde el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 10 de septiembre a las 8 pm ET/PT.

Todavía no se ha anunciado un anfitrión y los artistas que actuarán en el evento. A continuación, se presenta una lista completa de nominados:

VIDEO DEL AÑO

Ariana Grande – “No Podemos Ser Amigos (Esperando Tu Amor)”Billie Eilish – “Almuerzo”Doja Cat – “Pintar la Ciudad Roja”Eminem – “Houdini”SZA – “Snooze”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

ARTISTA DEL AÑO

Ariana GrandeBad BunnyEminemSabrina CarpenterSZAaylor Swift

CANCIÓN DEL AÑO

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”Jack Harlow – “Lovin On Me”Kendrick Lamar – “Not Like Us”Sabrina Carpenter – “Espresso”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”Teddy Swims – “Lose Control”

MEJOR NUEVO ARTISTA

Benson BooneChappell RoanGracie AbramsShaboozeyTeddy SwimsTyla

MEJOR PRESENTACIÓN PUSH

Agosto 2023: Kaliii – “Area Codes”Septiembre 2023: GloRilla – “Lick or Sum”Octubre 2023: Benson Boone – “In the Stars”Noviembre 2023: Coco Jones – “ICU”Diciembre 2023: Victoria Monét – “On My Mama”Enero 2024: Jessie Murph – “Wild Ones”Febrero 2024: Teddy Swims – “Lose Control”Marzo 2024: Chappell Roan – “Red Wine Supernova”Abril 2024: Flyana Boss – “Yeaaa”Mayo 2024: Laufey – “Goddess”Junio 2024: Le Sserafim – “Easy”Julio 2024: The Warning – “Automatic Sun”

MEJOR COLABORACIÓN

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”Jung Kook ft. Latto – “Seven”Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

MEJOR POP

Camila CabelloDua LipaOlivia RodrigoSabrina CarpenterTate McRaeTaylor Swift

MEJOR HIP-HOP

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “Eminem – “Houdini”GloRilla – “Yeah Glo!”Gunna – “Fukumean”Megan Thee Stallion – “BOA”Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!N”

MEJOR R&B

Alicia Keys – “Lifeline”Muni Long – “Made For Me”SZA – “Snooze”Tyla – “Water”Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good” –Victoria Monét – “On My Mama”

MEJOR ALTERNATIVO

Benson Boone – “Beautiful Things”Bleachers – “Tiny Moves”Hozier – “Too Sweet”Imagine Dragons – “Eyes Closed”Linkin Park – “Friendly Fire”Teddy Swims – “Lose Control (En Vivo)”

MEJOR ROCK

Bon Jovi – “Legendary”Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”Green Day – “Dilemma”Kings of Leon – “Mustang”Lenny Kravitz – “Human”U2 – “Atomic City”

MEJOR LATINO

Anitta – “Mil Veces”Bad Bunny – “Monaco”Karol G – “Mi Ex Tenia Razon”Myke Towers – “Lala”Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo”Rauw Alejandro – “Touching the Sky”Shakira & Cardi B – “Puntería”

MEJOR AFROBEATS

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”Burna Boy – “City Boys”Chris Brown ft. Davido & Lojay – “Sensational”Tems – “Love Me JeJe”Tyla – “Water”Usher, Pheelz – “Ruin”

MEJOR K-POP

Jung Kook ft. Latto – “Seven”Lisa – “Rockstar”NCT Dream – “Smoothie”NewJeans – “Super Shy”Stray Kids – “Lalalala”Tomorrow X Together – “Deja vu”

MEJORES DIRECCIONES

Ariana Grande – “No Podemos Ser Amigos (Espera Tu Amor)” – Dirigida por Christian BreslauerBleachers – “Pequeños Movimientos” – Dirigida por Alex Lockett y Margaret QualleyEminem – “Houdini” – Dirigida por Rich LeeMegan Thee Stallion – “BOA” – Dirigida por Daniel Iglesias Jr.Sabrina Carpenter – “Por Favor, Por Favor, Por Favor” – Dirigida por Bardia ZeinaliTaylor Swift ft. Post Malone – “Quince Días” – Dirigida por Taylor Swift

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Ariana Grande – “No Podemos Ser Amigos (Espera Tu Amor)” – Cinematografía de Anatol TrofimovCharli XCX – “Von Dutch” – Cinematografía de Jeff BiermanDua Lipa – “Ilusión” – Cinematografía de Nikita KuzmenkoOlivia Rodrigo – “Obsesionada” – Cinematografía de Marz MillerRauw Alejandro – “Tocando el Cielo” – Cinematografía de Camilo MonsalveTaylor Swift ft. Post Malone – “Quince Días” – Cinematografía de Rodrigo Prieto

MEJOR MONTAJE

Anitta – “Mil Veces” – Montaje de Nick YumulAriana Grande – “No Podemos Ser Amigos (Espera Tu Amor)” – Montaje de Luis Caraza PeimbertEminem – “Houdini” – Montaje de David ChecelLisa – “Rockstar” – Montaje de Nik KohlerSabrina Carpenter – “Expreso” – Montaje de Jai ShuklaTaylor Swift ft. Post Malone – “Quince Días” – Montaje de Chancler Haynes

MEJORES COREOGRAFÍAS

Bleachers – “Pequeños Movimientos” – Coreografía de Margaret QualleyDua Lipa – “Houdini” – Coreografía de Charm La’DonnaLisa – “Rockstar” – Coreografía de Sean BankheadRauw Alejandro – “Tocando el Cielo” – Coreografía de Felix ‘Fefe’ BurgosTate McRae – “Avariciosa” – Coreografía de Sean BankheadTroye Sivan – “Rush” – Coreografía de Sergio Reis, Mauro Van De Kerkhof

MEJORES EFECTOS VISUALES

Ariana Grande – “The Boy is Mine” – Efectos Visuales de Digital AxisEminem – “Houdini” – Efectos Visuales de Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless PostJustin Timberlake – “Selfish” – Efectos Visuales de Candice DragonasMegan Thee Stallion – “BOA” – Efectos Visuales de MathematicOlivia Rodrigo – “Consigue Vengarte” – Efectos Visuales de Cooper Vacheron, Preston Mohr, Karen Arakelian, Justin JohnsonTaylor Swift ft. Post Malone – “Quince Días” – Efectos Visuales de Parliament

MEJOR DISEÑO ARTÍSTICO

Charli XCX – “360” – Diseño Artístico de Grace SurnowLisa – “Rockstar” – Diseño Artístico de Pongsan ThawatwichianMegan Thee Stallion – “BOA” – Diseño Artístico de Brittany PorterOlivia Rodrigo – “Mala Idea, ¿Verdad?” – Diseño Artístico de Nicholas des JardinsSabrina Carpenter – “Por Favor, Por Favor, Por Favor” – Diseño Artístico de Nicholas des JardinsTaylor Swift ft. Post Malone – “Quince Días” – Diseño Artístico de Ethan Tobman

Las nominaciones de los VMAs mostraron géneros diversos, con “Espresso” de Sabrina Carpenter y “Quince Días” de Taylor Swift presentes en las categorías de Canción del Año y Mejor Pop, demostrando su popularidad en la industria. Además, el video musical de la colaboración de Taylor Swift y Post Malone recibió reconocimiento por la Mejor Dirección, destacando la importancia de los elementos visuales en la actualidad.

