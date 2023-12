Nochevieja en televisión: Todas las formas de dar la bienvenida a 2024

Desde las travesuras festivas de Anderson Cooper y Andy Cohen en Times Square hasta las canciones de Cynthia Erivo en Washington DC, el paso del 23 al 24 estará marcado por el poder de las estrellas.

Aquí tienes una lista de opciones sobre dónde y cómo ver las diversas festividades.

Nochevieja en directo con Anderson Cooper y Andy Cohen

Cooper y Cohen vuelven por séptimo año como copresentadores del programa de Nochevieja de la CNN, que este año contará con las actuaciones musicales de Enrique Iglesias, Maroon 5, Jonas Brothers, Flo Rida, Miranda Lambert, Darius Rucker y Rod Stewart.

Entrevistas en directo con Patti Labelle, Jeremy Renner, Neil Patrick Harris, Bowen Yang & Matt Rogers y una aparición especial de David Blaine también ayudarán a dar la bienvenida al nuevo año.

CNN's "New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen" se emitirá el 31 de diciembre a las 8 p.m. ET y en directo en CNN Max. Para los abonados a la televisión de pago, también estará disponible a través de CNN.com, CNN connected TV y aplicaciones móviles.

Nochevieja Rockera de Dick Clark

Siguiendo con la famosa tradición, Ryan Seacrest regresa por decimonoveno año como presentador del especial de ABC, también desde Times Square. Este año estará acompañado por Rita Ora, y contará con las actuaciones de Jelly Roll, Megan Thee Stallion y Tyla.

Green Day, Janelle Monáe, Ellie Goulding, Bebe Rexha, Ludacris y Thirty Seconds to Mars también actuarán desde Los Ángeles, mientras que Post Malone se subirá al escenario desde Las Vegas.

"Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" se emitirá el 31 de diciembre a las 8 p.m. ET en ABC.

Cynthia Erivo & Friends: A New Year's Eve Celebration'

Aunque muchos la conocerán pronto como Elphaba en la próxima adaptación a la gran pantalla de "Wicked", la actriz y cantante nominada al Oscar Cynthia Erivo cantará canciones del corazón en el Kennedy Center de Washington, DC, para un especial de PBS en Nochevieja.

Según un comunicado de prensa, la velada incluirá "una colección de canciones muy personales que han contribuido a forjar la carrera y la sensibilidad artística de Erivo y que abarcan una amplia gama de géneros, desde la música de espectáculo hasta el hip-hop".

Junto a Erivo -que ganó un premio Tony por encarnar a Celie en la reposición de Broadway de 2015 de "El color púrpura"- estarán los intérpretes Ben Platt y Joaquina Kalukango, ganadores de un Tony.

"Cynthia Erivo & Friends: A New Year's Eve Celebration" se emitirá el 31 de diciembre a las 8 p.m. ET en PBS y en streaming en PBS.org y la PBS App.

