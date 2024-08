Noche en Kiev: Segundo diálogo de paz en las regiones del Sur Global

20:58 EE. UU. Condena el asesinato de un empleado de Reuters por parte de RusiaLa Casa Blanca condena enérgicamente el ataque con misiles rusos a un hotel ucraniano que resultó en la muerte de un asesor de seguridad de Reuters y la lesión de dos periodistas de Reuters. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. expresa su solidaridad con Reuters por la pérdida de un empleado.

20:25 Zelenski: la ofensiva de Kursk es uno de los pasos para poner fin a la guerraEl presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, considera la ofensiva en la región rusa de Kursk como uno de los métodos para poner fin al conflicto en curso. Según Zelenski, la operación de Kursk no tiene relación con el acuerdo de paz, pero forma parte del plan de victoria ucraniano, que incluye la operación de Kursk.

19:52 Rusia construye nuevos puentes pontoneros en KurskRusia ha construido nuevos puentes pontoneros en la región de Kursk después de que Ucrania destruyera varios puentes en la zona. Imágenes satelitales muestran a las fuerzas rusas instalando un puente de emergencia sobre el río Seim cerca de un puente demolido. A pesar de esto, Ucrania intenta sabotear estos cruces rusos utilizando artillería de largo alcance.

19:17 Zelenski presentará su plan de paz a Biden, Trump y HarrisEl presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, planea presentar su plan para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania a los expresidentes de EE. UU. Joe Biden y Donald Trump, y a la vicepresidenta Kamala Harris en septiembre. Zelenski aclaró que la ofensiva de Kursk es un componente crucial de esta estrategia. Además de los aspectos militares, el plan también cubre iniciativas diplomáticas y económicas.

18:44 Ucrania lleva la cuenta de 136.000 crímenes de guerra rusosLa policía ucraniana lleva un registro de 136.000 crímenes de guerra cometidos por los agresores rusos desde que comenzó la invasión a gran escala en 2022. La oficina del fiscal ucraniano ha investigado a 660 sospechosos, con 126 condenas, según las autoridades ucranianas. Sin embargo, los números pueden ser incompletos debido a las zonas inaccesibles bajo control ruso.

18:20 Rusia investiga a periodistas de Deutsche WelleEl servicio de seguridad ruso (FSB) está investigando a un periodista de Deutsche Welle y a otra periodista ucraniana, acusados de entrar ilegalmente en la región rusa de Kursk, según informó el FSB. Nick Connolly, empleado del broadcaster alemán Deutsche Welle, y Natalia Nagornaya, periodista ucraniana de la broadcaster 1+1, estarían informando desde áreas controladas por Ucrania en Kursk.

17:51 Zelenski estima que Ucrania puede producir 1,5-2 millones de dronesEl presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estima que Ucrania puede fabricar 1,5 a 2 millones de drones en 2022, pero carece de fondos, según Zelenski. Zelenski concluye que la guerra solo puede terminarse mediante el diálogo. El gobierno ucraniano debe fortalecer su posición antes de participar en la conferencia planeada este año, según Zelenski.

17:25 Grossi está muy preocupado por la situación en la central nuclear de KurskGrossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), considera que la proximidad de los combates entre Ucrania y Rusia a la central nuclear de Kursk es extremadamente seria después de visitar la región. Insiste en que tener una central nuclear cerca de una línea de conflicto o frente militar es una situación extremadamente preocupante. Grossi añade que la situación urgente requiere precaución al considerar operaciones militares; sin embargo, la central nuclear está operando actualmente en "casi condiciones normales".

16:51 Syrskyj: Rusia envía 30.000 soldados a KurskEl jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyj, cree que el objetivo de la operación ucraniana en la región de Kursk es desviar a las tropas rusas de otros sectores, principalmente de las áreas de la región de Donetsk. Syrskyj revela que Rusia ha desplegado 30.000 soldados en la región de Kursk, con un aumento en el número de tropas. Por lo tanto, Rusia ha reducido su presencia en el sur de Ucrania, según Syrskyj. Sin embargo, la batalla sigue siendo feroz en la región focal de Pokrovsk. Moscú está concentrando sus tropas más poderosas en esta área, informe Syrskyj.

16:25 Un ataque con misiles rusos mata a una persona en la región de JárkovLos ataques con misiles rusos en la ciudad de Bohoduchiw, en la región de Járkov, dejaron un muerto y seis heridos, según la información obtenida por la oficina del fiscal general ucraniano. El misil impactó en una parada de autobús, matando a una mujer de 71 años y dañando instalaciones industriales y residenciales, así como muchos vehículos.

15:57 Shmyhal prevé un déficit presupuestario de miles de millones de dólares para UcraniaEl primer ministro Denys Shmyhal predice que Ucrania necesitará otros $15.000 millones para cubrir su déficit financiero en 2025. Según Reuters, estima el déficit presupuestario para el próximo año en $35.000 millones, con la intención de cubrir $20.000 millones de él. El gobierno ucraniano proyecta un déficit de alrededor de $38.000 millones para 2024. Shmyhal sugiere que el gobierno planea aumentar los impuestos y aumentar la deuda en el mercado de deuda doméstica para obtener fondos adicionales para el conflicto contra Rusia. El Parlamento discutirá estas propuestas en septiembre.

15:32 Ucrania Busca Métodos de Defensa AlternativosUcrania experimenta su mayor asalto con bombas y cohetes por parte del ejército ruso desde que comenzó el conflicto. Estos ataques persisten incansablemente, incluso durante la noche. En respuesta, Ucrania ahora está examinando diversas formas de protegerse contra los ataques rusos, además de la ayuda militar de las naciones occidentales.

15:11 Zelensky Anuncia Prueba Exitosa de Misil Balístico NacionalEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anuncia que el país ha realizado con éxito la prueba de su primer misil balístico fabricado localmente. Él se regocija, "El primer misil balístico ucraniano ha sido probado con éxito", alabando la industria de defensa del país. Sin embargo, Zelensky se abstiene de revelar más detalles sobre el misil.

14:45 Ryabkov Acusa a EE. UU. de Involucración en la Incursión UcranianaEl subsecretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, alega que EE. UU. está involucrado en la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. Sugaere que la respuesta de Rusia a este incidente podría ser más severa que antes, según las agencias de noticias estatales rusas RIA y TASS. Sin embargo, no proporciona evidencia concreta o detalles que respalden sus afirmaciones sobre la involvement de EE. UU. La Casa Blanca rechaza esta acusación, afirmando que no tenía conocimiento de la incursión ucraniana en Kursk del 6 de agosto.

14:19 Zelensky Atribuye la Intercepción Exitosa de Misiles Rusos a los Caza F-16El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que los cazas F-16 ya han demostrado ser exitosos en interceptar misiles rusos durante un asalto mayor. "Durante este ataque extensivo de misiles, logramos derribar algunos misiles, con la ayuda de los F-16", revela Zelensky. Se informó que los aviones fueron utilizados para repeler el devastador asalto aéreo del lunes. Los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica han prometido proporcionar a Ucrania más de 60 de estos aviones de combate fabricados en EE. UU. en conjunto.

13:59 Advertencia de Emergencia Cerca de la Central Nuclear Rusa en KurskLas sirenas que indican una amenaza aérea sonaron brevemente en la ciudad rusa de Kursk, ubicada en la región de Kursk. Según un reportero de Reuters, las sirenas advirtieron sobre un posible peligro procedente de un misil. La central nuclear de Kursk, bajo supervisión del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se encuentra en Kursk.

13:44 Ejército Ruso Reporta la Captura de otro Pueblo Cerca de PokrovskEl Ministerio de Defensa de Rusia declara que las tropas rusas han tomado otro pueblo cerca de la ciudad estratégicamente crítica de Pokrovsk en el este de Ucrania. El ministerio anunció en Telegram que las tropas rusas han tomado el pueblo de Orlowka en la región de Donetsk, el nombre ruso del pueblo ucraniano de Orliwka. A pesar de los combates continuos entre las fuerzas ucranianas y el ejército ruso en la región rusa de Kursk, Rusia sigue avanzando su ofensiva en Donetsk, anunciando frequently la adquisición de nuevos pueblos. Pokrovsk, un importante centro logístico, sigue siendo un punto focal.

13:21 Lavrov Advierte sobre las Consecuencias del Chantaje OccidentalEl ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, critica la llamada de Ucrania a sus aliados para que utilicen las armas ofrecidas por el Oeste para invadir Rusia como una forma de intimidación. Él advierte que es peligroso para las potencias nucleares occidentales "jugar con fuego". No proporciona más información. La política nuclear de Rusia incluye el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está amenazada.

13:04 Syrskyj Informa del Avance de las Tropas Ucranianas en Kursk; Situación Tensa en PokrovskEl jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyj, informa que las tropas ucranianas están continuando su avance en la región rusa de Kursk. Sin embargo, los soldados rusos también están avanzando hacia la ciudad de Pokrovsk en la región ucraniana de Donetsk, donde la situación es generalmente difícil.

12:42 Munz Espera Ataques Escalados sobre UcraniaDespués de los ataques con drones de las últimas semanas, Rusia ahora está intensificando sus ataques con cohetes sobre Ucrania, según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Este giro de los acontecimientos no es casual, ya que a medida que se acerca el otoño y la temporada de calefacción, Rusia puede buscar aumentar la presión sobre Ucrania.

12:33 Tropas Ucranianas Reportan la Captura de 594 Soldados Rusos en KurskSegún el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Olexander Syrskyj, Ucrania ha capturado a 594 soldados rusos en la óblast de Kursk. Esta es la primera vez que revela tales números. Antes esta semana, se informó que el "Washington Post" había identificado al menos 247 prisioneros de guerra rusos a través de un análisis de fotos y videos.

12:09 Las interrupciones de energía y las restricciones persistirán durante varios días másDespués del mayor ataque de Rusia a Ucrania desde que comenzó el conflicto, se espera que la población sufra medidas rigurosas durante un tiempo más. Las interrupciones de energía y "restricciones extremas" de energía podrían persistir durante una semana o 14 días más, señala Ivan Plachkov, presidente de la alianza energética ucraniana, a la cadena de televisión Kyiv24. Plachkov dice que el gran ataque ruso del lunes fue "uno de los ataques más significativos a la infraestructura energética" con el objetivo de inducir "un apagón total en el sistema energético".

11:46 Roth: Rusia busca instigar oleada de refugiados a la UE con asalto a instalaciones ucranianasSegún la evaluación del experto en política exterior del SPD, Michael Roth, Rusia busca generar una oleada de refugiados hacia Europa a través de sus intensivos ataques a las instalaciones de suministro ucranianas. La secuencia de ataques marca el "inicio de una nueva campaña de destrucción contra la infraestructura energética de Ucrania", dice el presidente del Comité de Asuntos Exteriores al portal Politico. "Por un lado, se busca interrumpir la producción de armas ucranianas, por otro, hacer insoportables las condiciones de vida de la población en Ucrania para desatar nuevas oleadas de refugiados hacia la UE". Además, Roth afirma que los daños son tan extensos que una reparación rápida es poco concebible. Roth aboga por ayuda para el "difícil invierno" que se avecina -como generadores de emergencia- así como por un permiso de EE. UU. para el despliegue de armas de largo alcance contra los aeródromos desde los que despegaban los bombarderos rusos.

11:21 Guardia de frontera ucraniana: Sin movimientos militares significativos en BielorrusiaLa Guardia de Frontera de Ucrania informes que no observa movimientos militares destacados en Bielorrusia. No hay avistamientos de soldados o equipos cerca de la frontera, anuncia el portavoz de la Guardia de Frontera, Andrij Demtschenko, en la televisión ucraniana. No obstante, persists a amenaza significativa para Ucrania desde la frontera con Bielorrusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania recently declared that Bielorrusia had amassed troops and equipment at the border in large numbers. Bielorrusia es un aliado íntimo de Rusia.

10:56 Gobernador ruso confirma intentos ucranianos de infiltrarse en BelgorodEl gobernador de la región de Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, reporta a través de Telegram que "ha surgido información de que el enemigo está intentando cruzar la frontera". Por lo tanto, corrobora informes de canales de Telegram rusos (ver entrada de las 10:02). "Según el Ministerio de Defensa ruso, la situación en la frontera continúa siendo difícil pero manejable", dice Gladkow. "Por favor, permanezcan tranquilos y confíen solo en las fuentes de información oficiales". El gobernador afirma que Ucrania ha atacado la región con más de 20 drones en las últimas 24 horas. Kyiv still hasn't commented on the alleged incidents.

10:50 Informe: Ucrania establece nuevas brigadas acorazadas para la defensa contra la agresión rusaSegún un informe del portal ucraniano independiente "MilitaryLand", Ucrania está estableciendo nuevas brigadas acorazadas para el combate defensivo contra la agresión rusa, que podrían estar operativas en 2025. El personal se espera que sea reclutado de ucranianos que viven en el extranjero y partly entrenado allí. Una brigada acorazada típicamente consta de aproximadamente 2000 soldados y está equipada con equipo militar pesado como tanques.

10:44 Jefe de la IAEA visita la central nuclear rusa en KurskEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, ha llegado a la central nuclear de Kursk, según un informe de la agencia de noticias rusa TASS. Grossi había anunciado el día anterior que supervisaría personalmente la inspección de la instalación cerca de la ciudad de Kursk debido a la situación preocupante. Miles de soldados ucranianos habían invadido la región de Kursk en un ataque sorpresa el 6 de agosto. Rusia acusa a Ucrania de atacar frecuentemente la instalación. El gobierno ucraniano still hasn't formally commented on this.

10:23 FSB inicia procedimientos legales contra periodista de Deutsche WelleEl servicio de seguridad ruso FSB se alleged to have initiated legal proceedings against two foreign journalists. They are accused of unlawfully entering Russian territory to report from the Kursk region following the Ukrainian invasion. Reuters reports this, referencing the Russian news agency Interfax. According to this, the journalists are a reporter from Deutsche Welle and a correspondent from the Ukrainian TV channel 1+1. The FSB is reported to have initiated legal proceedings against at least seven foreign journalists who were said to have reported from Kursk.

10:02 Fuerzas ucranianas intentan penetrar la frontera rusa en la región de BelgorodLas tropas ucranianas parecen estar intentando cruzar la frontera rusa en la región de Belgorod, según informes de canales de Telegram rusos citados por The Guardian. El canal de Telegram Mash reporta que alrededor de 500 soldados ucranianos han assaulted dos puntos de control en Nechoteyewka y Shebekino en Belgorod, y que se están librando combates en ambos lugares. Belgorod limita con la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas han estado capturando territorio ruso desde principios de agosto.

09:21 "Todo lo que se dirigía a Kyiv fue destruido"Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania afirman haber derribado cinco misiles rusos y 60 drones. Rusia lanzó un total de 10 misiles y 81 drones, según el canal de Telegram de la Fuerza Aérea de Ucrania. Alrededor de 15 drones y varios misiles fueron interceptados cerca de Kyiv, según el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhiy Popko. "Todo lo que se dirigía a Kyiv fue destruido." Diez drones still estaban en el espacio aéreo ucraniano a las 9 a.m. hora local (8 a.m. CEST). Other drones crash. Three Kinzhal (Daga) missiles and two Iskander missiles could not be intercepted, according to Air Force Commander Mykola Oleschuk. The military's numbers are not fully verifiable, but they give a general idea of the attack's scale.

08:57 Raids nocturnas dejan múltiples bajas - Rusia lanza misiles KinzhalRusia ha lanzado raids aéreos pesados sobre Ucrania por segunda noche consecutiva, utilizando diversas armas. Al menos cuatro personas han muerto, según informes iniciales de las autoridades ucranianas - dos debido a un ataque con misil en un hotel en Kryvyi Rih y otros dos debido a ataques con drones en Zaporizhzhia. La Fuerza Aérea de Ucrania informa que Rusia ha utilizado bombarderos de largo alcance desde los cuales se lanzaron misiles crucero. También se han lanzado misiles hipersónicos Kinzhal.

08:33 Pekín aboga por un mayor respaldo a su propuesta de pazChina llama a un mayor apoyo para su propuesta de paz. Después de conversaciones diplomáticas con Indonesia, Brasil y Sudáfrica, el enviado especial de China para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui, dijo que estos tres países, que representan el Sur Global, tienen una gran influencia en la promoción de la paz mundial. Han mantenido comunicaciones con tanto Ucrania como Rusia y están comprometidos en resolver el conflicto a través del diálogo y las negociaciones, dijo Li. China y Brasil publicaron un plan de paz conjunto anteriormente este año, que llama a una conferencia de paz que involucre a todas las partes y sin expansión adicional en el campo de batalla. China y Rusia no asistieron a una conferencia de paz en Suiza en junio. Rusia no fue invitada y China decidió no participar.

08:05 Comandante ruso: Dos asentamientos en Kursk "liberados"

En los combates continuos en Kursk, el ejército ruso afirma haber "liberado" otros dos asentamientos. Según la agencia de noticias estatal rusa TASS, el jefe adjunto del departamento político-militar principal de las fuerzas armadas rusas y el comandante de la unidad especial chechena Achmat, el general mayor Apti Alaudinow, informó: "Me complace informarles que la unidad Arbat ha limpiado completamente los asentamientos de Nishnaya Parovaya y Nechayev hoy, y el regimiento 1427 está avanzando. Por lo tanto, esta área también ha sido limpiada y puesta bajo control". La situación en la línea del frente no ha cambiado significativamente hoy, dijo el general. "El enemigo ha sufrido pérdidas muy pesadas hoy. Atacaron todo el día y por lo tanto sufrieron pérdidas muy pesadas". No se puede verificar independentemente estas afirmaciones. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) confirma que las imágenes satelitales del lunes mostraron que las fuerzas ucranianas operaban inmediatamente al oeste de Nechayev.

07:37 Biden denuncia los últimos ataques rusos como "inaceptables"El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha denunciado los últimos ataques rusos del lunes como "inaceptables". "Condeno firmemente la guerra continuada de Rusia contra Ucrania y sus esfuerzos para sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad", dijo Biden. Rusia nunca tendrá éxito en Ucrania. Moscú está atacando "los principales suministros" de Ucrania y tratando de "destruir las supplies", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. El secretario del Foreign Office británico, David Lammy, condenó los ataques rusos como "cobardes".

07:05 ISW: Una invasión de Ucrania por parte de las fuerzas belarúsas es poco probableEl Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) sigue evaluando que una invasión de Ucrania por parte de las fuerzas belarúsas es poco probable. El think tank estadounidense cita un informe reciente de la organización de noticias basada en fuentes abiertas ucraniana Frontline Insight y Rochan Consulting, que sugiere que las unidades de combate belarúsas operan típicamente solo al 30 al 40 por ciento de su fuerza total y requieren movilización para completar las unidades. No se ha producido tal movilización. En cambio, es probable que el objetivo actual sea distraer a las fuerzas ucranianas de sus esfuerzos en otros lugares a lo largo de la línea del frente, apoyando así a las tropas rusas. El número actual de fuerzas rusas en Bielorrusia también es insuficiente para lanzar una invasión coordinada desde la región fronteriza de Gomel. Además, una invasión de Ucrania o participación militar en la guerra por parte de Bielorrusia debilitaría la capacidad del gobernante Alexander Lukashenko para defender su régimen. El descontento doméstico podría aumentar drásticamente. Las próximas elecciones presidenciales están programadas para febrero de 2025.

06:32 Gabbard respalda a Trump: la ex candidata presidencial demócrata aboga por que EE. UU. "se retire del borde de la guerra"

La ex candidata presidencial demócrata y congresista Tulsi Gabbard, quien desde entonces se ha distanciado de su partido, respalda al candidato republicano Donald Trump para las elecciones de noviembre. Prometió hacer todo lo posible para ayudarlo a regresar a la Casa Blanca, diciendo que como presidente, Trump primero aseguraría que EE. UU. "se retire del borde de la guerra" en el Oriente Medio y Ucrania. Gabbard, una ex soldat

17:03 Testigos en Kiev informan de múltiples explosiones durante el último ataque con drones en la ciudad. Todavía no hay informes de víctimas. Los sistemas de defensa aérea de Kiev han monitoreado continuamente el cielo durante la noche, interceptando misiles y drones entrantes que apuntan a la capital, según se anunció en Telegram por la administración militar regional.

05:03 Aviones y Drones Rusos Apuntando a Ucrania

El ejército ucraniano afirma que aviones rusos y drones se acercan a Ucrania. Fuentes ucranianas afirman que bombarderos Tu-95ms rusos despegaron desde la base aérea de Engels en el suroeste de Rusia. Además, los drones de ataque están en camino. Se han emitido alertas en varias partes de Ucrania, según las autoridades locales.

04:04 El Recuento de Muertos en el Ataque con Misiles de Kryvyi Rih Sube

El número de muertos en la ciudad de Kryvyi Rih tras un ataque con misiles rusos ha ascendido a dos, según informes ucranianos. Los medios ucranianos han informado que hasta cinco personas podrían estar atrapadas bajo los escombros, citando a las administraciones locales y municipales. La administración de la ciudad atribuye el impacto a un misil balístico en lugar de una bomba regular. Sin embargo, ninguna de esta información ha sido verificada de forma independiente todavía.

02:04 Nuevo Ataque con Drones en Kiev

Fuentes ucranianas informan de otro ataque con drones en la región de Kiev. La administración militar regional de Kiev informó sobre movimientos de drones en Telegram, alertando a la población local y desencadenando los sistemas de defensa aérea.

00:35 Ataque con Misiles Rusos en Kryvyi Rih Deja al Menos un Muerto

Al menos una persona ha perdido la vida en un ataque con misiles rusos a un edificio de infraestructura civil en Kryvyi Rih. Según las autoridades locales, otras cinco personas podrían seguir atrapadas bajo los escombros. El jefe de la administración militar regional en Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, confirmó cuatro hospitalizaciones debido a lesiones. El gobernador del óblast de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, informó en su publicación de Telegram que el edificio había sido completamente destruido. Una vez más, estos informes no han sido confirmados de forma independiente, y aún no hay respuesta del lado ruso.

23:19 Zelensky Amenaza con Venganza Contra Rusia por los Ataques Aéreos

El presidente Zelensky juró represalias contra Rusia después de los ataques aéreos generalizados de esta semana. Según el discurso nocturno de Zelensky, se iniciará la acción militar a través de los aviones de combate F-16 entregados por las naciones occidentales. No se revelaron detalles específicos sobre la represalia planeada.

22:03 EE. UU. Defiende a Ucrania Contra la "Oscuridad"

Después de la barrida rusa sobre Ucrania, Estados Unidos ha acusado a Rusia de intentar "sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad" a medida que se acerca el otoño, según declaró John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. Kirby criticó el asalto aéreo ruso a la infraestructura ucraniana y lo consideró "escandaloso", y condenó "la guerra continuada de Rusia contra Ucrania".

21:20 Se Ordenan Evacuaciones Forzosas en el Área de Donetsk

Debido al avance ruso en el área de Donetsk, las autoridades ucranianas han ordenado evacuaciones obligatorias. Las condiciones de seguridad han empeorado, lo que ha llevado a la evacuación de ciertos barrios con niños y sus guardianes. Se publicó una lista de veintisiete asentamientos en las áreas de Kostyantynivka y Selydove por el gobernador de Donetsk, Vadym Filashkin, para evacuaciones obligatorias. Antes, se habían ordenado evacuaciones en el área de Pokrovsk debido al avance de las tropas rusas.

