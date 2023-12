Lo más destacado

¿No tienes nada más que hacer un domingo por la noche? Nick Kyrgios se burla de un aficionado tras ser abucheado

Kyrgios intercambia insultos con un aficionado en Miami

El aficionado fue expulsado cuando Kyrgios derrotaba a Lajovic

Kyrgios, de 23 años, reaccionó después de que un espectador sentado detrás de él se burlara de él en el primer set de su victoria por 6-3 y 6-1 contra Dusan Lajovic.

"¿Te han regalado la entrada? ¿Por qué me estás viendo un domingo por la noche?". gritó Kyrgios a la grada. "¿No tienes otra cosa que hacer un domingo por la noche?".

El hombre, a su vez, hizo un gesto a Kyrgios, que tres puntos más tarde replicó: "Hermano, ¿dónde está tu fam?".

Mientras su compañera permanecía sentada, el espectador fue finalmente escoltado fuera por los comisarios y Kyrgios le saludó desde la pista.

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

Tras el partido, el tenista de 23 años dijo que se había "divertido un poco".

"Sabía que iba a conseguir que le echaran", añadió. "Me encantó, me encantó todo. Creo que al público le encantó".

Kyrgios explicó cómo se originó el incidente con el hombre bromeando sobre su corte de pelo.

"En un cambio de puntas me dijo literalmente: 'Eres un d*** ....'. Dijo que tenía un corte de pelo de mierda. ¿Y sabes qué? No he ido a una peluquería en un par de días, así que tenía bastante razón", dijo el número 33 del mundo.

LEA: Serena Williams se retira del Abierto de Miami

En la pista, Kyrgios se deshizo de Lajovic con una gran variedad de trucos.

Sólo en el primer set experimentó dos veces con saques por debajo del brazo, uno de los cuales se saldó con un ace, y ganó un peloteo que incluyó un tweener (golpe a través de las piernas).

El australiano, semifinalista en Miami en 2016 y 2017, se enfrentará al croata Borna Coric en octavos de final.

Kyrgios ha sido noticia en varias ocasiones durante este torneo. En un partido de dobles anterior, llamó al árbitro "jodida vergüenza" y golpeó su raqueta contra el suelo en señal de frustración.

LEER: Andy Murray dice que "no tiene dolor" tras su operación de cadera

También insultó a Angelique Kerber después de que la ex número 1 del mundo le dijera a su rival de tercera ronda Bianca Andreescu que era "la mayor reina del drama" mientras se daban la mano al final del partido.

"Bruh, dijiste que es una reina del drama y luego publicas esto", escribió Kyrgios en Twitter, respondiendo al mensaje de Kerber felicitando a Andreescu por la victoria.

El mes pasado, el australiano fue criticado por Rafa Nadal tras su derrota ante el español en el Abierto Mexicano, torneo que Kyrgios llegó a ganar.

"[Le] falta el respeto al público, al rival y a sí mismo", dijo Nadal tras un partido en el que Kyrgios volvió a desplegar un saque bajo el brazo.

"Es un jugador que tiene talento para ganar grand slams -un jugador que puede luchar por los primeros puestos-, pero hay una razón por la que está donde está".

El número 1 del mundo, Novak Djokovic, necesitó tres sets para derrotar al argentino Federico Delbonis por 7-5 4-6 6-1 en Miami y plantar cara en octavos de final a Roberto Bautista Agut.

Roger Federer intentará unirse a él el lunes, cuando se enfrente al serbio Filip Krajinovic.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com