- No tenía preferencias ni interés en el asunto.

Cuando la película "Batgirl", que estaba casi terminada, fue cancelada inesperadamente justo antes de su estreno en agosto de 2022, causó revuelo en Hollywood y en la comunidad de películas de superhéroes. Sin embargo, Michael Keaton, el actor de 72 años que interpretó a Batman y ya había terminado sus escenas para el proyecto, parece no inmutarse por su cancelación, lo que sugiere que los fans nunca podrán verla. En una conversación con la revista GQ, cuando se le preguntó si encontró decepcionante el final de "Batgirl", Keaton respondió con indiferencia: "No particularmente, no me impactó de ninguna manera".

"Batgirl" fue un "pago satisfactorio" para Michael Keaton

El actor, que dio vida por primera vez al Caballero Oscuro en la pantalla grande en 1989 y 1992, le dijo a GQ que la película cancelada de "Batgirl" representó un "gran, divertido y gratificante cheque" para él, mientras mostraba sus dedos para simbolizar el dinero.

La compañía Warner Bros. Discovery decidió archivar la película de "Batgirl", protagonizada por Leslie Grace (29), en agosto de 2022. Atribuyeron la decisión a consideraciones financieras y la necesidad de reorganizar la división de películas de DC. Según Variety, una revista de la industria del entretenimiento de EE. UU., este movimiento podría reportar beneficios fiscales para Warner Bros. Discovery, permitiéndoles escribirse la estimada inversión de 90 millones de dólares en la película.

Aunque esto fue un gran golpe para el talento involucrado, los directores Adil El Arbi (36) y Bilall Fallah ("Bad Boys for Life" y "Ms. Marvel", 38) expresaron su tristeza y shock al enterarse de la noticia, mientras que Keaton parecía no afectado.

