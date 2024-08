- "No tengo que ser el jugador genial"

De 2002 a 2013, Simon Gosejohann (48) hizo que las calles de las ciudades alemanas fueran inseguras con sus bromas en el formato "Comedystreet" - hasta que todo el mundo lo conoció. Ahora el formato ha vuelto: El 7 de agosto de 2021 comenzarán 20 nuevos episodios de "Comedystreet" en el proveedor de transmisión Joyn.

Casi nada ha cambiado, porque Gosejohann volverá a hacer bromas a personas desprevenidas con una cámara oculta en la octava temporada. En una entrevista con la agencia de noticias spot on news, el cómico habla sobre cómo se siente el regreso después de once años, su postura sobre el desarrollo del humor, qué broma incluso lo hace sentir incómodo - y en qué ha estado ocupado durante el "Comedystreet" break.

¿Cómo se siente al volver a "Comedystreet" después de tantos años?

Simon Gosejohann: Fantástico. Porque funcionó exactamente como siempre, porque se sintió exactamente igual. Porque el mismo autor y director ha estado allí desde el episodio uno, así como mi hermano, que hizo la cámara al principio y ahora también trabaja como director. En esta temporada, incluso mi novia ha estado involucrada y se ha encargado de los disfraces. Así que estaba perfectamente rodeado de mis seres queridos, lo que tenía una buena vibra.

¿Cómo ha cambiado el formato durante el largo descanso?

Gosejohann: El descanso juega a favor de un formato con cámara oculta. Once años de ausencia significa que hay toda una generación que ha crecido sin Comedystreet y que puedo volver a engañar. Y los más viejos no recuerdan tan rápido... En cuanto al formato, estamos volviendo a las raíces. Rápidos y clips de 25 minutos con muchos nuevos personajes, pero también los clásicos de entonces. Y esta vez somos tres. La presentadora Sandra Sprünken y el entretenedor de las redes sociales Marco Gianni están a bordo.

¿Pensaste que "Comedystreet" volvería alguna vez?

Gosejohann: Estaba en el aire. La tendencia retro de la televisión incluso trajo de vuelta "The Price is Right". Desde mi sensación, nuestro formato nunca estuvo fuera de tiempo. Por supuesto, algunos clips han envejecido mal, pero el formato en sí no envejece, filmamos fuera en la vida real, en el aquí y el ahora. Por supuesto, tienes que adaptar las ideas, eso es muy importante y también fue mucho trabajo esta vez para estar en un marco que sea divertido y actualizado. Pero sí, estaba en el aire.

¿Crees que las bromas y las reacciones a ellas han cambiado significativamente en los 20 años? Muchas bromas no se pueden hacer hoy en día...

Gosejohann: No sé si siempre hemos sido tan extremos. Siempre dependemos de obtener un formulario de consentimiento de las personas. No podemos simplemente insultarlos, porque no quieren estar en la televisión con eso. Siempre hemos dependido el uno del otro desde el primer episodio. Las cosas que han sucedido socialmente, la generación despierta, #MeToo y todo eso, lo he recibido principalmente. Todo conduce a una convivencia social respetuosa y valorada, lo que es bueno para nosotros.

Nuestro humor no puede prescindir del ridículo, eso está claro. Pero es importante mantenerse a nivel de ojos y no elegir el humor que pone a otros en evidencia. Eso no es "Comedystreet", nunca lo fue. Hay claramente más temas que el sexismo, el racismo y el acoso corporal. Quiero decir, nuestra vida diaria está llena de absurdidades, rarezas, trabajos extraños, idiotas e idiotas, así que definitivamente hay algo más que encontrar.

¿Ha cambiado significativamente el humor en los últimos 20 años?

Gosejohann: Se ha hecho mucho en la década de 2000. Y especialmente hacia las personas homosexuales, la caja de clichés se abrió bastante brutalmente. Incluso tuvimos al obrero gay en algún momento, que puede que no haya envejecido bien, no estábamos seguros de eso. Al final, hicimos esto: El obrero gay ahora es simplemente heterosexual y veamos qué pasa.

Al ver las bromas, a menudo uno se siente bastante incómodo por las personas involucradas. ¿Te sientes incómodo con tus propias bromas?

Gosejohann: Estoy completamente por encima de eso. Me parece divertido, me gusta hacer el ridículo. No tengo que ser el jugador genial en mis personajes, los tipos basura también son divertidos. Pero cuando pongo a las personas en situaciones incómodas, también me siento incómodo, no puedo evitarlo. Lo que se siente incómodo para el espectador también se siente incómodo para mí como actor.

¿Qué stays particularly uncomfortable in your memory?

Gosejohann: Por ejemplo, interpreto a un personaje gruñón: Entra en tiendas y se queja sin razón y amenaza con dar una mala reseña en línea. Es tan cruel porque este sistema de reseñas tiene tanta relevancia e impacto. Realmente sacudió a las personas con las que hice esta broma: ¿Por qué solo una estrella? Fue realmente incómodo obligar a las personas a dar una mala reseña sin fundamento, especialmente cuando ponen tanto esfuerzo en su negocio.

¿Dónde dibujas la línea con las bromas?

Gosejohann: Nada es demasiado embarazoso para mí, no tengo límites, todo está abierto. Por supuesto, hay que tener en cuenta lo que el legislador ha puesto en su lugar. Puede ser divertido violar un límite o cometer una ofensa. Pero, en general, creo que eso es un callejón sin salida. De lo contrario, no pienso demasiado en los límites, sino más bien en qué es divertido.

¿Cómo experimentaste la filmación? ¿Cómo fue el secreto del regreso de "Comedystreet"?

Espero que esta traducción sea de su agrado. Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, no dude en preguntar.

Gosejohann: Al principio, todo iba bien con la discreción porque la gente no lo esperaba. Un formato que no existía durante once años no estaba en su radar. Luego se hizo un poco más grande, en algunas ciudades se extendió, y entonces hubo un comunicado de prensa. Así que volvimos a usar máscaras.

¿Qué hace a la víctima ultimate del "Comedystreet" bromista?

Gosejohann: Lo hacemos intuitivamente y según la situación. También mi riesgo de ser reconocido es mucho más alto con hombres entre 30 y 40 años. Parecen reírse más de sí mismos y eran más permisivos al dar su consentimiento. También es mejor acercarse a la gente mientras están sentados, como dice el dicho, no detengas a los viajeros. Además, estamos en Alemania, todavía hay otros aspectos como regulaciones y permisos que prefiero ahorrarte.

¿Cuando volviste a hacer bromas en las calles después de todos estos años, ¿hubo un bloqueo o simplemente te metiste de nuevo?

Gosejohann: Las noches antes, pensé mucho: ¿La gente es más agresiva ahora? ¿Adónde vamos? ¿Todavía hay centros urbanos como antes, o todos han sido puestos a dormir por la crisis del coronavirus? Pero en el primer día de rodaje, todo era justo como antes. También me gustaría decir: Cualquier pensamiento distópico es infundado. Estamos bien, la gente es agradable, y como gritas al bosque, así es como te devuelve el eco.

¿No has estado muy presente en la televisión últimamente - ¿qué has estado haciendo?

Gosejohann: Siempre he estado trabajando duro, tratando de colocar los mejores formatos posibles. He hecho varios programas de televisión. Hubo algunos fracasos en el camino - así es como va cuando llevas más de 20 años en el negocio. La pregunta siempre es cómo te posicionas, porque si no tienes un contrato exclusivo con una estación, no obtienes el siguiente formato tan rápido. También he sido invitado muchas veces, y eso ha sido genial. Durante la crisis del coronavirus, fui cuestionado por Ruth Moschner, y por supuesto, estaba agradecido por eso.

Gosejohann: Elton y yo mantenemos el contacto. Puede que no haya contacto durante un par de años, pero eso no es un problema. Cuando nos volvemos a ver, es como si fuéramos una vieja pareja casada. Puede que estemos viviendo separados, pero en la gran imagen, todavía estamos casados.

Después de un largo descanso de once años, Simon Gosejohann describió el regreso a "Comedystreet" como sentir "fantástico" debido a la familiaridad de su entorno en la producción. A medida que el formato regresa con nuevos episodios el 7 de agosto, Gosejohann compartió que está ansioso por hacer bromas a personas desprevenidas nuevamente, mientras su hermano lo graba todo con cámara oculta.

Experimentando una generación entera que ha crecido sin "Comedystreet", Gosejohann está emocionado de entreten

Lea también: