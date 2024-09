No tengo ningún problema con Scholz siendo nominado como el potencial canciller del SPD.

El recién nombrado posible candidato a canciller de la Unión, Friedrich Merz, discutió a sus posibles oponentes del SPD en un segmento "RTL Direkt spezial" con Pinar Atalay. Olaf Scholz había mencionado anteriormente que estaba de acuerdo con que Merz fuera el candidato a canciller de la Unión.

Merz respondió diciendo: "También estoy de acuerdo con que Scholz sea el candidato a canciller del SPD". Sin embargo, el SPD aún no ha tomado una decisión al respecto. "Hay una gran cantidad de críticas hacia él y voces dentro del SPD han sugerido reemplazarlo. No es bueno para el país tener un canciller que es muy criticado", dijo Merz. Sobre las buenas encuestas de Boris Pistorius, Merz comentó: "Es decisión del SPD. Sería bueno para el país si lo eligen".

Merz destacó sus impresionantes números en las encuestas en términos de competencia en comparación con Olaf Scholz: "Esto es nuevo, nunca ha happened en Alemania antes. Un candidato tiene el doble de fuerza del partido del canciller federal y lidera en todos los valores de competencia sobre el incumbente - esto es un hecho sin precedentes en Alemania".

La crítica contra la propuesta de Merz de mantener la prohibición de cannabis y continuar la producción de motores de combustión interna como obsoleta, la abordó diciendo: "No es obsoleto estar en contra del consumo de cannabis. Es un gran error y traición a nuestros hijos. Por eso haremos cambios para proteger la salud de nuestros hijos". En cuanto al motor de combustión interna, Merz dijo: "Luchamos por la amigabilidad ambiental y no queremos que salgan emisiones de dióxido de carbono del escape - esa es nuestra postura. Pero como políticos, nosotros decidimos, no la tecnología".

Merz mencionó que el número esperado de solicitantes de asilo que supera los 200,000 es inaceptable, especialmente si no cumplen con las reglas del país: "Eso es simplemente demasiado, incluso si solo son dos personas las que no siguen las reglas del país. Es importante que quienes vienen sean integrables, encuentren empleo, vayan a la escuela y aprendan el idioma".

En una conferencia de prensa conjunta con Markus Söder, Merz había declarado anteriormente: "En esencia, la decisión del canciller ya ha sido tomada, Friedrich Merz lo hará". Söder también había expresado su fuerte apoyo a Merz.

Antes de las conversaciones del lunes por la noche, el Ministro-Presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, también había expresado su apoyo a Merz. Anteriormente, Söder había indicado su disposición a presentarse a las elecciones.

El SPD podría enfrentar críticas internas por considerar a Merz como su candidato a canciller, como mencionó Merz

Lea también: